Nederlands instituut MARIN onderzoekt Koreaanse veerbootramp

Vandaag rondt MARIN (het Maritiem Research Instituut Nederland) het testprogramma af naar de ramp met de Koreaanse veerboot Sewol. Onderweg met 476 mensen naar vakantie eiland JeJu, kapseisde en zonk het schip vlakbij de Zuid-Koreaanse kust op 16 april 2014. In totaal kwamen hierbij 304 mensen om, waaronder voornamelijk scholieren op schoolreis*. De kapitein en diverse bemanningsleden werden veroordeeld voor nalatigheid en het verlaten van het schip, maar nog steeds roept deze nationale ramp veel vragen en emoties op in Zuid-Korea. MARIN is als onafhankelijk onderzoeksinstituut door de Koreaanse Sewol Investigation Commission (SIC) ingeschakeld om de oorzaken van het kapseizen en het snelle zinken van de veerboot te achterhalen door middel van modelproeven en simulaties.



Hiervoor zijn uitgebreide proeven uitgevoerd met twee schaalmodellen van de Sewol in MARIN’s testbassins in Wageningen. Daarbij waren naast de SIC ook steeds vertegenwoordigers van de families van de slachtoffers aanwezig. De Koreaanse pers volgt het onderzoek op de voet en is voortdurend aanwezig met cameraploegen**. SIC heeft gekozen voor maximale openheid. Na bijna vier jaar staan er nog steeds dagelijks nabestaanden op een plein in Seoul die van de overheid eisen dat de ware oorzaak achterhaald wordt en dat verantwoordelijken worden gestraft.



MARIN is het onderzoek begonnen met computersimulaties. Vervolgens werden uitgebreide model testen uitgevoerd naar het kapseizen. Hiervoor werd een 6 meter lang vrijvarend model gebouwd uitgerust met werkende schroeven, roeren, stabilisatievinnen. Ook de schuivende containers, auto’s en vrachtwagens werden gemodelleerd. Vervolgens zijn testen uitgevoerd met een 5 m lang model waarbij alle compartimenten, tanks en instroomopeningen nauwkeurig op schaal zijn nagebouwd om het vollopen en zinken te onderzoeken. Tenslotte zijn op de grote navigatiesimulator ook de invloeden van orders en ingrepen van de officieren op de brug onderzocht.



MARIN’s onderzoeksleider Ir. Henk van den Boom: “Grote scheepsrampen zoals die met de ‘Estonia’, ‘Herald of Free Enterprise’ en ‘Sewol’ vereisen een degelijk onderzoek zodat we begrijpen wat er precies is gebeurd en kunnen bepalen hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Bij MARIN zien we het als onze missie en onze verantwoordelijkheid om onze kennis, ervaring en onderzoeksfaciliteiten hiervoor in te zetten. We beseffen heel goed wat het voor de nabestaanden betekent om de Sewol in onze testfaciliteiten te zien kapseizen en zinken. Bij de start van het onderzoek werd daarom ook begonnen met een moment stilte. De komende weken analyseren we de resultaten en daarna hopen we de oorzaken te kunnen vaststellen. De conclusies van dit onderzoek zullen ook van belang zijn voor nieuwe nationale en internationale regelgeving voor veerboten en cruiseschepen. “



In-Hwan Sim, onderzoeker van SIC: “We hebben voor MARIN gekozen vanwege haar wereldwijde reputatie op het vlak van maritiem onderzoek. Als onafhankelijk Nederlandse instituut kan MARIN met haar expertise en unieke faciliteiten een belangrijke bijdrage leveren in het begrijpen van deze tragische ramp. We waarderen de inzet en betrokkenheid van de MARIN onderzoekers de afgelopen weken enorm.”