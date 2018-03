Opmaat naar verjaardag van Bach: opname met 333 strijkers tegelijk

Op zondag 18 maart maakten 333 amateur-strijkers in de NedPho Koepel een opname van het 3e Brandenburgs Concert van J.S. Bach. Uit het hele land kwamen 111 cellisten, 111 violisten en 111 altviolisten naar Amsterdam-Oost voor een opname van het beroemde werk van Bach, dat hij schreef voor de eigenaardige bezetting van 3 violen, 3 altviolen en 3 celli.



kippenvel



Een ensemble van het Nederlands Kamerorkest, met als aanvoerders violiste Rosanne Philippens, celliste Quirine Viersen en Laura van der Stoep, altviool, vormde de basis van deze grootse operatie. De jonge Amsterdamse dirigent Stijn Berkouwer hield de 333 musici in toom. "Tijdens de repetitie kreeg ik al kippenvel, bij de eerste noten kreeg ik tranen in mijn ogen, het is ontroerend om mee te maken," zei celliste Quirine Viersen vlak voor de opname.



"Het was alsof Bach zelf hier even binnen was," zei een opgetogen deelnemer na afloop. "Het was een waanzinnig mooi gevoel om met zo veel mensen tegelijk muziek te maken." Een 14-jarige violiste uit Zoetermeer vond vooral de eerste noten overweldigend: "Een wolk van geluid, dat was echt een wow-moment."



genieten van een gek plan



Een grootschalige uitvoering als deze van een werk van Bach is nooit eerder vertoond. Initiatiefnemer Corine Haitjema spreekt van een succes: "Toen we dit een jaar geleden verzonnen als gek plan, durfden we niet te vermoeden dat er zo veel animo zou zijn. Ongelooflijk om zo veel Bachliefhebbers te bereiken, en geweldig om te zien hoe professionals en amateurs genieten van samen muziek maken."



Tijdens Happy Bachdag evenementen in het hele land



Van de uitvoering met zijn 333-en (en de repetities) werden filmopnamen gemaakt, die komende woensdag 21 maart tijdens de Happy Bachdag als flitsende filmclip gelanceerd wordt op diverse plaatsen in het land. Op Happy Bachdag, die dit jaar voor de vijfde keer plaatsvindt, zijn tal van vrolijke en laagdrempelige evenementen in Deventer, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht.



Bach333 is een initiatief van 24classics, het Nederlands Kamer Orkest en de Happy Bachdag in het kader van de 333e verjaardag van Johann Sebastian Bach op 21 maart 2018. Alle informatie voor de evenementen en concerten is te vinden via www.happybachdag.nl.