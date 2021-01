Steeds meer patiënten lijden door gesloten praktijken chiropractoren

Noot voor de redactie:

Nadere informatie: Siebrand Greven van de Nederlandse Chiropractoren Associatie, (06 14802497 of 085 0739859) siebrand@nca.nl

Hieronder volgt een bloemlezing uit de vele soms schrijnende verhalen van patiënten die lijden doordat hen cruciale zorg door chiropractoren wordt onthouden. Er zijn op meer verklaringen beschikbaar op www.nca.nl/corona-lockdown. U kunt de anekdotes en pleidooien desgewenst publiceren.



Patiënt A, “Ik werk in het ziekenhuis als anesthesie- assistent in opleiding en daarnaast al jaren als verpleegkundige.

Zoals u wellicht weet zijn wij gedurende de eerste Covid- periode volop ingezet op de IC om daar te zorgen voor de doodzieke Covid patiënten. Helaas heb ik, tijdens het opvangen van een vallende patiënt, vlak voor de Covid uitbraak, een hernia opgelopen.

Mede door de ongelooflijk goede zorg van mijn chiropractor, Gertjan van Koert, was ik aan het begin van de Covid periode weer redelijk op de been. Maar toen kwam daar Covid… en werd de zorg van de chiropractor niet meer als noodzakelijke zorg gezien. Wat dus betekende dat ik het fysiek flink te verduren kreeg op de IC. Eindeloos veel diensten gewerkt, waarbij de fysieke belasting enorm was.

Juist hierom was de zorg van mijn chiropractor onontbeerlijk! Er zijn dagen geweest dat ik strompelend over de IC liep omdat ik zo een last van mijn rug had dat ik niet op mijn been kon staan.

Ik werd door de huisarts verwezen naar de fysiotherapeut, omdat deze zorg wel als noodzakelijke zorg bestempeld werd. Maar ik had helemaal geen baat bij fysiotherapie!

De enige behandeling die mij weer op de been kon helpen was de zorg van mijn chiropractor.

Dit bleek ook wel, want toen de chiropractor eindelijk weer mocht gaan behandelen, ik na een paar behandelingen weer liep en was de pijn zoveel beter onder controle. Mijn rug had het immers zwaar te verduren gehad op de IC.

En zoals bij u ook bekend zal zijn, worden wij inmiddels weer volop ingezet op de IC in deze tweede COVID golf. Zorg die ik met alle liefde lever aan de Covid patiënten.

En omdat de zorg door chiropractoren ook tijdens deze tweede golf niet erkend wordt als noodzakelijke zorg stuur ik u deze mail. Een dag te laat maar daarom niet minder gemeend…

De zorg kan niet zonder de chiropractische zorg!”



Patiënte B verpleegkundige: “Ik heb door mijn werk regelmatig last van rug- en nekklachten die ontstaan door lichamelijke belasting, vaak door onverwachte bewegingen. Middels chiropractie ben ik snel van deze klachten af waardoor ik mijn werk kan blijven doen. Het is erg jammer dat door de lockdown deze zorg nu niet beschikbaar is voor mij en mijn collega’s. Want binnen mijn beroepsgroep wordt veel gebruik gemaakt van chiropractie. Ik ben voorstander van het openstellen van chiropractische zorg als essentieel beroep, zonder deze zorg lopen zorgmedewerkers zoals ik onnodig met lichamelijke klachten rond. Om onze beroepsgroep gezond aan het werk te houden zodat wij kunnen zorgen, is het ook van belang dat de chiropractor voor ons kan zorgen.”



Patiënte C: “Ik ben zwanger en merkte dat ik bekkenklachten aan het ontwikkelen was. Ik ben door mijn chiropractor helemaal van mijn klacht af, echter groeit de buik door, waardoor de klachten aannemelijk terug keren. Ik heb een lichamelijk zwaar/inspannend beroep waarbij ik me af vraag of ik het vol ga houden als ik mijn chiropractor niet mag zien de komende weken.”