VIRTO Group neemt Oerlemans Foods Group over

Virto Group (“Virto”), de toonaangevende Spaanse producent en distributeur van diepgevroren groenten, heeft Oerlemans Foods Group (“Oerlemans”) overgenomen. Oerlemans is producent en leverancier van vers gevroren groenten en fruit en gevestigd in Waalwijk.



Met de overname versterkt Virto haar positie in de groeiende internationale markt van vers gevroren groenten en fruit. Het bundelen van de krachten met Oerlemans biedt aanzienlijke synergievoordelen op meerdere terreinen en stelt Virto in staat om te voldoen aan de toenemende vraag van klanten.



Javier Virto, CEO van Virto: “Dankzij de overname van Oerlemans kunnen we het productaanbod en de dienstverlening aan onze bestaande en nieuwe klanten verder verbeteren en versterken.”



Raoul Vorage, CEO van Oerlemans: “Virto is marktleider op het gebied van kwaliteit, beschikbaarheid en innovatie. Het bundelen van de krachten met Virto is een blijk van erkenning voor de inzet die Oerlemans heeft geleverd om haar klanten te voorzien van de beste producten en dienstverlening.”



Met de acquisitie ontstaat een wereldwijde speler met een omzet van meer dan 400 miljoen euro en met aanwezigheid in de vier belangrijkste Europese oogstgebieden - Spanje, Frankrijk, Benelux / Duitsland en Polen. Hierdoor is niet alleen het aanbod en de kwaliteit van verse grondstoffen gewaarborgd, maar zal ook de variëteit van het assortiment, de kwaliteit en het volume toenemen.



De overname stelt de beide ondernemingen in staat om synergievoordelen te behalen met hun specialisaties. Virto kan haar assortiment uitbreiden met fruit en het aanbod organische producten vergroten. Oerlemans kan een uitgebreide range van Mediterrane producten toevoegen aan haar portfolio. De nieuwe Groep kan op deze manier de dienstverlening aan haar bestaande en nieuwe klanten versterken.



Met gezamenlijk dertien ‘Centers of Excellence’ verspreid over vier landen en verkoopkanalen in tien landen is de Groep uitstekend toegerust voor de verbetering en innovatie van producten en concepten. Door de nabijheid van de havens van Rotterdam en Gdansk kan de Groep ook op logistiek gebied belangrijke vooruitgang boeken.



Over Virto Group

Virto is een toonaangevende Spaanse producent en distributeur van diepgevroren groenten voor de retail, foodservice en industrie. Sinds 1984 produceert Virto een uitgebreid assortiment groenten, peulvruchten, mixen, rijst, pasta, granen en groenteschotels. Virto heeft tien gespecialiseerde centra (drie in Navarra, twee in Murcia, Badajoz, Segovia, La Rioja, Zaragoza en Portugal) en heeft verkoopkantoren in acht landen. Het beheert circa 40,000 hectaren met gewassen met een totale omzet van 300 miljoen euro. http://www.virto.es/en/



Over Oerlemans Foods Group

Oerlemans is opgericht in 1977 en is producent en leverancier van vers gevroren groenten en fruit. Naast de thuismarkten in Noordwest-, Midden- en Oost-Europa exporteert Oerlemans naar meer dan 50 landen wereldwijd. Oerlemans richt zich primair op de ontwikkeling en productie van huismerken voor de retail. Tevens heeft Oerlemans met het Oerlemans merk een sterke positie in de foodservice. De onderneming heeft circa 700 medewerkers verspreid over vier locaties en heeft een omzet van 90 miljoen euro. Het hoofdkantoor en de productiefaciliteit in Nederland zijn gevestigd in Waalwijk. In Polen heeft Oerlemans twee productiefaciliteiten en een kantoor in Warschau. https://www.oerlemans-foods.nl/



Fidentiis Capital en MBCF Corporate Finance traden bij deze overname op als adviseur van Virto Group.