NVZ: Griepvaccinatiegraad in ziekenhuizen stijgt met 9%

De griepvaccinatiegraad in ziekenhuizen is voor het griepseizoen 2019/2020 gestegen van 24% naar 33%. In alle instellingen is een gratis griepvaccin aangeboden aan de medewerkers en is er campagne gevoerd om de vaccinatiegraad in het ziekenhuis te verhogen. De NVZ heeft het afgelopen jaar samen met haar leden aandacht besteed aan de griepvaccinatie, onder meer met de landelijke campagne Voorkomgriep.nl.



Uit een enquête van de NVZ onder ziekenhuizen en revalidatiecentra blijkt dat de griepvaccinatiegraad in bijna alle instellingen is toegenomen. In slechts enkele instellingen is de vaccinatiegraad gelijk gebleven of iets afgenomen. Overigens betreft het instellingen waar de vaccinatiegraad vorig jaar al bovengemiddeld was.



Voor volgend jaar is het de ambitie van de NVZ om de gemiddelde vaccinatiegraad in ziekenhuizen verder te laten stijgen naar 40%. NVZ-bestuurder Arno Timmermans kijkt tevreden terug op de campagne: ‘We hebben extra aandacht aan de vaccinatie gegeven en het makkelijker voor medewerkers gemaakt. Met een prikkar die naar ze toe kwam en het inzetten van ambassadeurs die bestonden uit artsen, teammanagers en de directie.’



In de meeste instellingen werd er bij het halen van de vaccinatie een kleine beloning aangeboden, zoals een pen die lijkt op een injectiespuit of een gezonde snack, zoals een appel of een mandarijn. Vooral de injectiespuitpen viel in de smaak.



Bijna alle instellingen hebben gebruik gemaakt van het campagnemateriaal op Voorkomgriep [www.voorkomgriep.nl], zoals posters en informatie over feiten en fabels als het gaat op het nut van vaccineren.