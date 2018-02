Arcona Property Fund N.V. lost converteerbare obligatielening af

Arcona Property Fund N.V. heeft conform de voorwaarden de converteerbare obligatie Tranche II 2015 met een looptijd tot 20 februari 2018 afgelost. De obligatielening had een omvang van EUR 1,42 miljoen en een conversiekoers van EUR 8,48 die niet bereikt is. Het aandeel Arcona Property Fund sloot maandag 19 februari op EUR 7,70.



Met de aflossing van deze converteerbare obligatielening bedraagt de Loan to Value van Arcona Property Fund 52,4%.



Naast bankfinancieringen en leningen staan er momenteel nog twee converteerbare obligatieleningen uit. Een converteerbare obligatie van EUR 1,07 miljoen met een looptijd tot 1 december 2019 en een conversiekoers van EUR 8,24, en een converteerbare obligatie met een omvang van EUR 3,5 miljoen met een looptijd tot 31 oktober 2021 en een conversiekoers van EUR 8,76.