AzG: Ebola bereikt drukke havenstad in Congo.



Amsterdam, 17 mei 2018 – Nu ebola ook de drukke havenstad Mbandaka heeft bereikt, is de kans op verspreiding een stuk groter geworden. Vorige uitbraken van ebola in Congo vonden plaats in afgelegen gebieden. Artsen zonder Grenzen breidt haar aanwezigheid in de door ebola getroffen regio’s uit.



‘Met het nieuwe bevestigde geval in Mbandaka is de situatie veranderd en zorgelijker geworden.’zegt Henry Gray’, noodhulpcoördinator van Artsen zonder Grenzen in Mbandaka.



Noodhulpteams van Artsen zonder Grenzen hebben een isolatiezone ingericht in de belangrijkste ziekenhuizen van de steden Mbandaka en Bikoro. Ook zetten de teams ebolabehandelcentra op in die 2 steden, met elk 20 bedden.



Er zijn nu totaal 3 bevestigde gevallen in Mbandaka en Bikoro. 1 daarvan is een nieuwe patiënt in de stad Mbandaka, een drukke havenstad met meer dan een miljoen inwoners aan de Congo-rivier. In de regio Bikoro zijn 42 patiënten met symptomen die mogelijk op ebola kunnen wijzen. Eerder werd bij 2 van hen vastgesteld dat het inderdaad om ebola gaat. Er zijn tot nu toe 23 doden.



Op dit moment zijn er 514 mensen in contact geweest met de mogelijke ebolapatiënten. Zij zijn op de hoogte gebracht en staan op dit moment onder observatie.



In de komende dagen voert Artsen zonder Grenzen nog een groot aantal hulpmiddelen naar Mbandaka aan, waaronder medische kits, beschermings- en hygiënemateriaal zoals beschermende kleding, handschoenen en laarzen. Maar ook plastic zeilen, desinfectiemiddelen en medicatie om ebolasymptomen te bestrijden. In de noodhulpteams van Artsen zonder Grenzen werken de meest ervaren ebola-werkers, zoals medisch personeel en experts in infectiecontrole.



Artsen zonder Grenzen werkt nauw samen met het Congolese ministerie van Volksgezondheid en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de verspreiding van ebola te voorkomen. Zo werken de organisaties aan de inzet van het ebola-vaccin rVSVDG-ZEBOV-GP. Dit vaccin wordt gebruikt als extra middel om de epidemie te stoppen.



Verspreiding ebola voorkomen in 6 stappen



Daarnaast gelden ook de gebruikelijke prioriteiten om verspreiding van het dodelijke virus tegen te gaan:



-Behandelen van patiënten met ebola



-Zoeken naar vermoedelijke ebolapatiënten



-Achterhalen met wie ebolapatiënten contact hebben gehad



-De omgeving informeren over de risico’s en hoe die te vermijden zijn



-Zorgen dat de reguliere gezondheidszorg toegankelijk blijft en dat mensen daar veilig heen kunnen



-Zorgen voor veilige begrafenissen om verdere besmetting te voorkomen