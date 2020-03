Han ten Broeke benoemd tot algemeen voorzitter BOVAG

Han ten Broeke (51) is door de ledenraad van BOVAG op 24 maart 2020 unaniem benoemd tot algemeen voorzitter van BOVAG voor een periode van vier jaar. Ten Broeke werd voorgedragen door een selectiecommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de ledenraad en verenigingsbestuur.



Derk de Haas, waarnemend algemeen voorzitter van BOVAG: “Met Han ten Broeke haalt BOVAG een daadkrachtige bestuurder in de gelederen, een voorzitter die BOVAG kan leiden naar de volgende fase. Hij is analytisch sterk, en in staat om - in de pluriforme vereniging die BOVAG is - mensen en meningen bij elkaar te brengen. Daarnaast zal hij in deze crisisperiode, en ver daarna, van grote waarde zijn voor de belangenbehartiging van BOVAG, met zijn uitstekende en brede politieke netwerk. Tijdens de intensieve selectiegesprekken heeft Han bovendien laten zien een brede interesse in onze sector aan de dag te leggen. Hij sprak met ondernemers in onze branche en liep - op de werkvloer - met ze mee. Daar is ons gebleken dat hij ook de taal van ondernemers spreekt. Verenigingsbestuur en directie kijken er zeer naar uit om direct met hem aan de slag te gaan.”



Han ten Broeke zat twaalf jaar voor de VVD in de Tweede Kamer. In 2018 startte hij in de directie van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Hij is een veelgevraagd commentator inzake buitenlandbeleid en internationale vraagstukken. Deze werkzaamheden zal Ten Broeke blijven uitvoeren, naast zijn werk voor BOVAG. Qua tijdsbesteding en verenigbaarheid met de werkzaamheden voor BOVAG, is dat ook mogelijk.



Han ten Broeke: “Ik heb ongelooflijk veel zin om voor de BOVAG-ondernemers aan de slag te gaan. De branche heb ik in korte tijd leren kennen als dynamisch en veerkrachtig. Bij die eigenschappen voel ik me thuis en die zullen ook nodig zijn, want de uitdagingen voor ondernemers in de mobiliteitsretail zijn enorm. Elektrificatie, nieuwe verhoudingen tussen retail en fabrikant, de snel veranderende mobiliteitswens van klanten en krimpende marges zijn ontwikkelingen waarmee BOVAG-ondernemers nu al te maken hebben. Door Corona komt daar nog eens een ongekende crisis bovenop. Nederland is vrijwel tot stilstand gekomen en wij willen niets liever dan dat Nederland weer rolt. Nú moet BOVAG het verschil maken voor zijn leden en zorgen dat we hier beter uitkomen. Ik sta te popelen om daar richting aan te geven!”