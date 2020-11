Leid jouw organisatie de crisis door als een leider (whitepaper)

Great Place To Work en BrandedU publiceren op Equal Pay Day een whitepaper over leiderschap in crisistijd. De paper bestaat uit interviews met leiders van verschillende organisaties en tips om jouw leiderschapsstijl te verbeteren. Het vormt een waardevolle bron van informatie en inspiratie voor iedereen in leidinggevende posities.



Het is niet gemakkelijk om in deze tijd een leider te zijn. De COVID-19 pandemie is een keerpunt en toont aan wat bepalend is voor goed leiderschap. Great Place To Work en BrandedU hebben een whitepaper samengesteld over wat je kunt leren over leiderschap in crisistijd. De paper, met als titel “Leid jouw organisatie de crisis door als een baas leider’, bestaat uit interviews met leiders van verschillende organisaties. Corinne Vigreux, medeoprichter van navigatieleverancier TomTom, Marion van Happen, COO van uitzendbureau USG People, Atilay Uslu, eigenaar van reisorganisatie Corendon, en Michael C. Bush, Global CEO van onderzoeks- en adviesbureau Great Place To Work, delen hun persoonlijke verhalen over leiderschap in tijden van crisis. De interviews bieden unieke inzichten en lessons learned.



-Corinne Vigreux, medeoprichter van TomTom, vertelt over de overeenkomsten tussen een goed huwelijk en leiderschap.



-Atilay Uslu, oprichter van Corendon, deelt wat hij denkt dat Nederlandse vrouwen kunnen leren van vrouwen met een migratieachtergrond. Michael C. Bush, Global CEO van Great Place To Work, vertelt over het moment dat hij getuige was van echt leiderschap van Barack Obama op de dag dat Osama Bin Laden werd opgepakt.



-Marion van Happen, COO van USG People, legt uit hoe ze erin slaagt om 2.000 medewerkers met elkaar verbonden te houden.





Ten slotte vertelt Nancy Poleon, oprichter van BrandedU, over inspirerende vrouwelijke leiders en het belang van zichtbaarheid. “Mensen hunkeren op dit moment naar betrouwbaarheid in leiders en organisaties en hiervoor is zichtbaarheid nodig. Leiders van tegenwoordig kunnen het zich niet veroorloven om niet zichtbaar te zijn in hun organisaties.”



Deze whitepaper is voor iedereen die wil weten wat goed leiderschap betekent en wat het oplevert. De whitepaper kun je gratis downloaden.