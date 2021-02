De meest romantische plekken in Tsjechië voor jou en je geliefde

Er zijn in Tsjechië tal van romantische plekken om heen te gaan met je partner. Rustige natuurgebieden en charmante steden waar je kan genieten van het landschap, sfeervolle monumenten en lekker eten en drinken. Samen bijzondere dingen mee maken is de manier om jouw geliefde te verrassen en mooie herinneringen te maken. Dit zijn de meest romantische uitjes (ook voor avontuurlijke koppels!).



Romantische stedentrip naar Praag



Kronkelende straatjes, kleurrijk versierde gebouwen en de vele groene parken met waanzinnige uitzichten zorgen ervoor dat Praag een perfecte bestemming is voor een romantische stedentrip. In bijna elke straat is weer iets nieuws te ontdekken en er zijn allerlei verstopte plekjes, zoals de Wallenstein tuinen en het uitzichtpunt Bastion in Vyšehrad. In Praag zijn tal van charmante accommodaties, zoals boetiekhotel Klárov bij de Praagse Burcht. Door de centrale ligging kun je lopend de hoogtepunten van de stad bereiken. Maak samen een sprookjesachtige wandeling door de fotogenieke straat Nový Svět en het Petřín park. Dit park staat vol bloesembomen en in Tsjechië wordt gezegd dat elk jaar een kus op 1 mei onder een bloeiende bloesemboom zorgt voor liefde, geluk en schoonheid van de vrouw. Een boottocht maken over de Moldau rivier is ook mogelijk of geniet in een van de historische koffiehuizen zoals café Orient van een warme drank en gebak. Praag is bij veel stellen een populaire trouw- en fotolocatie. De Karelsbrug, het Trója chateau, paleis Lobkowicz in de Praagse Burcht en de Vrtba tuinen zijn schitterende plekken waar je regelmatig bruidsparen ziet.



Samen badderen in bier in Pilsen



Houden jij en je partner van bier? Dompel je dan samen onder in dit gerstenat. In Pilsen kun je bij de Purkmistr brouwerij pils drinken én erin badderen. In de spa staan baden waar ook twee personen in passen. Het badwater bevat hop, dat goed is voor huid, haar en het heeft een desinfecterende en zuiverende werking. Van de biertap mag je onbeperkt gebruik maken. Na 25 minuten in het water kun je in een andere ruimte relaxen. Overnachten kun je in het koninklijke kasteel in Zbiroh, waar drie andere keizers ooit verbleven. Het kasteelhotel heeft vijftig kamers met enkele historische suites, zoals de Alfons Mucha suite. Dit was de voormalige studeerkamer van de jugendstil-kunstenaar. Het restaurant in het kasteel is tevens een unieke ervaring. Personeel in antieke kleding, middeleeuws interieur en gerechten met verfijnde smaken. Verschillende kamers van het kasteel kunnen bezocht worden, zoals één van de oudste kasteelkapellen van het land met originele fresco’s.



Samen de top bereiken in Děčín



Avontuurlijke koppels kunnen elkaar in de stad Děčín, gelegen in het noorden van Tsjechië bij de Duitse grens, uitdagen tot een spannende beklimming. Op de rotswand Pastyrska stena is een via ferrata, een klimroute met staalkabels, touwbruggen en ijzeren trappen. Er zijn in totaal zestien parcours van verschillende niveaus. Een tocht duurt ongeveer 1,5 à 2 uur waarin je een lengte van 150-170 m bedwingt. Eenmaal op de top kun je samen genieten van het uitzicht over de rivier de Elbe en het bosrijke heuvellandschap. Romantisch overnachten in de weelderige natuur van Boheems Zwitserland kan in Bohemian Cottage in Krasná Lipa. De appartementen zijn schitterend ingericht met natuurlijke kleuren en materialen. In de aangrenzende tuin kun je luieren in de hangmat, afkoelen in het buitenbad, ontspannen in de yogazaal of in wellnessruimte met sauna en hottub.



Ballonvaart over kastelen in Midden-Bohemen



Rondom de hoofdstad Praag bevindt zich een prachtig groen landschap met machtige kastelen en chateaus. Het schitterende Midden-Boheemse heuvellandschap is het beste te bewonderen van bovenaf. Tijdens een ballonvaart kun je de bossen, kleurrijke velden, heuvels en sprookjesachtige kastelen bewonderen. Samen met je geliefde zweef je over het kasteel Konopiště en heb je een waanzinnig panorama over het kasteelpark en de kronkelende rivier Sazava. Een dag vol bijzondere ervaringen kan voortgezet worden in een royaal verblijf in het nabijgelegen chateau Jemniště. Dit 17de-eeuwse chateau in barokstijl heeft drie schitterende appartementen met historische meubels en een open haard. 's Avonds kun je genieten van een hartverwarmend uitzicht op het verlichte kasteel en de fontein op de binnenplaats. Ook is er een knusse spa en een restaurant aanwezig. Bezoekers kunnen een rondleiding door het chateau krijgen en in het charmante kasteelpark kun je picknicken.



Spabelevenis in Karlovy Vary



Ben je samen toe aan een wellness break dan ben je in de kuuroorden Karlovy Vary, Mariánské Lázně en Františkovy Lázně op de goede locatie. De drie steden vormen samen de Boheemse spatriangel. Je kunt hier genieten van een breed aanbod aan wellness en spa waarbij bijna alle behandelingen draaien om het heilzame mineraalwater, maar ook lokale turf. Karlovy Vary is grootste stad van de drie en heeft sierlijke colonnades waar je de heilzame waterbronnen kunt aanschouwen. Uit deze bronnen borrelt water van zo’n 40 tot 70 graden Celcius. De Centraal-Europese spatraditie bestaat uit baden, heilzaam water drinken en wandelen. Dat laatste kun je vooral goed in het aangrenzende Slavkov bos. Diverse routes voeren naar prachtige uitzichtpunten, zoals Goethe of de Drie Kruizen. Het bekendste en meest luxueuze hotel in Karlovy Vary is Grandhotel Pupp, tevens een populaire filmlocatie. Het was decor voor de Bond-film Casino Royale met Daniel Craig en de film Last Holiday (2006) met Queen Latifa werd hier opgenomen.



Wandelen door Boheems Paradijs



Trek samen eropuit trekken en ga op avontuur in de bossen van Boheems Paradijs. Ten noorden van Praag vind je dit adembenemende natuurgebied waar je non-stop foto’s kunt maken van de gigantische rotsen, ruïnes, bospaden en uitzichten. In het oosten van Boheems Paradijs bevinden zich de Prachov rotsen, een natuurwonder van kloven, spleten en afgronden. Diverse wandelingen voeren door het gebied waar enig klimmen en klauteren soms vereist is. In het westelijke deel van dit geopark vind je naast rotsen ook vele ruïnes, zoals rotskasteel Drábské světničky, de ruïne Trosky en het gotische fort Valdštejn. Het kasteelhotel Hrubá Skála is vooral vanwege haar locatie een geweldige accommodatie. Bovenop de gelijknamige rots pronkt het kasteel fier in het landschap. Vlakbij het hotel is een prachtig uitzichtpunt en hier de zonsopgang aanschouwen samen met je geliefde is een must en zullen jullie niet snel meer vergeten.