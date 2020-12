ZTE publiceert whitepaper over commerciële implementatie van 5G SA

SHENZHEN, China, 21 december 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), een belangrijke, internationale leverancier van telecommunicatie- en bedrijfsoplossingen en oplossingen voor consumententechnologie voor mobiel internet, heeft een whitepaper uitgebracht over 5G SA commerciële implementatie, uitgegeven door Mobile World Live. De whitepaper laat zien dat SA de doelarchitectuur van 5G is en een solide basis legt voor het volledig realiseren van de 5G-toepassingswaarde.



De whitepaper gaat dieper in op de uitdagingen en oplossingen van 5G SA, waaronder naadloze dekking, multi-RAT co-existentie, end-to-end network slicing en 5G bedrijfsgerichte netwerk- en servicetoepassingen.



In termen van naadloze dekking, zijn drie factoren, zoals de geserialiseerde 5G NR-producten voor de flexibele dekking in volledige scenario's, uplink-verbeteringstechnologie, hoogfrequente en laagfrequente coördinatennetwerken de sleutel tot de kosteneffectieve naadloze dekking.



Ondertussen kunnen kernnetwerk met convergente architectuur, NSA/SA dual-mode BTS en SuperDSS co-existentie en de soepele evolutie van multi-RAT-netwerken bereiken.



Als de cruciale functie van 5G is network slicing gerealiseerd in een end-to-end netwerk- en beheersysteem. Sommige geavanceerde technologieën en producten, zoals end-to-end slicing, lite 5GC, geïntegreerde UPF en MEC, zijn geïntroduceerd in private netwerkimplementaties en servicetoepassingen in de industrie.



Bovendien heeft de whitepaper ook enkele succesvolle bedrijfsgeoriënteerde 5G-toepassingsgevallen geïntroduceerd, bijvoorbeeld de 5G-afstandsbediening van kadekranen in Tianjin smart port en de slimme fabriek ZTE Nanjing, waarin de 5G-apparatuur van ZTE efficiënt wordt geproduceerd met het 5G-netwerk.



Bovendien vermeldt de whitepaper de verwachting dat het 3GPP R16-gebaseerde 5G-netwerk in 2022 commercieel gebruikt zal worden om de waarden van 5G-toepassingen verder te onderzoeken.



Klik op onderstaande link voor toegang tot de whitepaper over commerciële implementatie van 5G SA: https://www.mobileworldlive.com/standalone-5g-now-ready-for-prime-time [https://www.mobileworldlive.com/standalone-5g-now-ready-for-prime-time]



