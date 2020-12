AIT Worldwide Logistics neemt het Europe Fiege Forwarding over van de FIEGE Group

De Inhoudsdeskundigen van Fiege Forwarding zullen zich voegen bij de collega's van AIT om zo geharmoniseerde supply chain diensten te kunnen aanbieden door gebruik te maken van een globaal netwerk door Azië, Europa en Noord Amerika.



ITASCA, Ill., 21 December, 2020 /PRNewswire/ -- De internationale marktleider op het gebied van supply chain oplossingen, AIT Worldwide Logistics, is aan het eind van vorige week een bindende koopovereenkomst aangegaan om de internationale vrachtvervoer afdeling van de Duitse FIEGE Group over te nemen, Fiege Forwarding.



Deze overname zal de internationale voetafdruk van AIT sterk doen toenemen door locaties toe te voegen in Belgie, China, Duitsland, Italië, Nederland en Zwitserland.



De collega's van Fiege Forwarding staan bekend om hun vaardigheden op het gebied van lucht- en vrachtvervoer van en naar Azië en Europa, met speciale inhoudsexpertise op het gebied van e-Commerce, de gezondheidszorg en industriële sectoren, waaronder aircraft-on-ground (AOG) diensten.



Volgens de CEO en President van AIT, Vaughn Moore, hebben de twee bedrijven al jarenlang samengewerkt als partners. Hij vertelde, "We konden niet blijer zijn om onze experts van Fiege Forwarding te verwelkomen als onze nieuwste AIT collega's. De langlopende wederzijdse samenwerking tussen onze twee teams heeft een stevige fundering van vertrouwen gebouwd waardoor wij deze deal konden maken."



Moore voegde hier aan toe, "Als een natuurlijke verlenging van deze samenwerking, geeft deze overname ons de mogelijkheid om ons samengevoegde bereik wereldwijd uit te breiden. Wij delen vergelijkbare culturen en hebben een gelijkgezinde zakelijke aanpak met een focus op groei en om expert oplossingen aan te bieden die worden gedreven door een uitstekende ervaring voor de klant"



Geografisch gezien wordt de prominentie van AIT in Noord Amerika versterkt door het Europese bereik van Fiege Forwarding. De twee netwerken van beiden bedrijven in China zijn ook nog aanvullend: De robuuste trans-Pacifische supply chain diensten van AIT-Asia worden gebalanceerd door de expertise van Fiege Forwarding tussen Azie en Europa. Deze nieuwe ontstane synergies zorgen voor een krachtiger en diverser internationaal netwerk, waardoor AIT zichzelf beter kan positioneren met een internationale klantenportefeuille.



De Chief Operating Officer van AIT, Keith Tholan, zei, "Terwijl AIT de afgelopen jaren is gegroeid, zijn we steeds meer multinationale klanten aan het helpen met steeds meer globale supply chains. Door dit nieuwe uitgebreide internationale netwerk, heeft AIT meer full-time logistieke professionals op meer economisch krachtige locaties dan ooit tevoren. Met deze overname hebben wij de de ondersteuning van AIT in die regio's kunnen verhogen in overeenstemming met de hoogste vraag van onze internationale klanten."



"We zijn erg enthousiast over deze deal, aangezien we met deze transactie twee extreem complementaire netwerken kunnen samenvoegen, waardoor we de zakelijke kant van Fiege Forwarding kunnen versterken zodat deze nog verder kan groeien en uitgebreidere diensten kan leveren aan een nog groter netwerk van onze klanten." zei Felix Fiege, CEO van de FIEGE group.



Michael Völlnagel is aangewezen als de Vice President van AIT Europa, in het kader van de overname. De overnamen van Fiege Forwarding door AIT Worldwide Logistics zal naar verwachting worden afgerond op 31 December, 2020. De voorwaarden zijn niet bekendgemaakt.



Over AIT Worldwide Logistics



Ait Worldwide Logstics helpt bedrijven groeien door uit te breiden naar markten over de hele wereld waarbij zij ruwe materialen, componenten en afgewerkte producten kunnen verkopen of verkrijgen. Deze transpiratie management leider uit Chicago vertrouwd voor al meer dan 40 jaar op hun consultatieve aanpak door een internationaal netwerk te bouwen met vertrouwde partners in bijna elke industrie, waaronder luchtvaart, e-commerce, voedsel, overheid, gezondheidszorg, life sciences en retail. Ondersteund door schaalbare en gebruikersvriendelijke technologie kan het flexibele bedrijfsmodel van AIT op maat gemaakte supply chain oplossingen voor land, zee en luchtvervoer bieden-- op tijd en binnen het budget. Met expert collega's op meer dan 90 wereldwijde locaties in Azië, Europa en Noord Amerika vallen onder de full-service opties van AIT ook douaneafhandeling, magazijnbeheer en white glove services. Lees meer op www.aitworldwide.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3017104-1&h=977129360&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3017104-1%26h%3D4294548714%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aitworldwide.com%252F%26a%3Dwww.aitworldwide.com&a=www.aitworldwide.com].



Onze missie



Bij AIT zijn wij intens op zoek naar mogelijkheden om het vertrouwen van onze klanten te verdienen door exceptionele wereldwijde logistieke oplossingen te bieden terwijl we ook onze collega's, partners en gemeenschappen waarderen.



Over de FIEGE Group



De Fiege Group, met het hoofdkantoor in Greven Duitsland, is een van Europa's leidinggevende logistieke aanbieders Zijn competenties liggen binnen de ontwikkeling en realisatie van geïntegreerde supply chain systemen en wordt gezien als een pionier binnen de contractlogistiek De Group behaalde in 2019 een omzet van 1.7 miljard omzet wereldwijd met een personeelsbestand van 19.000 mensen. 150 locaties en samenwerkingsverbanden in 14 landen zorgen voor een compact supply chain netwerk. 3.3 miljoen vierkante meters van magazijnen en logistieke ruimte getuigen voor de efficiëntie van het bedrijf.



