IDTechEx: over de winstgevendheid van elektrische voertuigonderdelen

BOSTON, 21 november 2019 /PRNewswire/ -- De markt voor plug-inonderdelen voor elektrische voertuigen zet koers op significante groei in de komende 10 jaar en daarna. Dit beperkt zich niet tot personenauto's maar betreft alle vervoersmiddelen, inclusief tweewielers, lichte bedrijfsvoertuigen, landbouwmachines en nog veel meer.



Het gaat om uniforme powertrain-technologieën, die in al deze categorieën worden gebruikt en waar nu een uiterst winstgevende toekomst voor in het verschiet ligt. IDTechEx maakt deel uit van een speciaal forum [https://www.idtechex.com/forum-stuttgart/show/en/] over dit thema op 3 en 4 december in het Duitse Stuttgart. De geanalyseerde technologieën omvatten:



Energieopslag



Energieopslag vormt één van de belangrijkste onderdelen, m.b.t. zowel de kosten als de technologische ontwikkeling van elektrische voertuigen.



Lithium-ionbatterijen zullen de dominante technologie blijven, maar er zullen veranderingen plaatsvinden bij de kathode (zoals NMC 811, die in opkomst is) en de anode (siliciumrijke anodes zijn meer dan een hype), evenals bij de inactieve materialen en de productie. En de 'next-generation' wordt op de proef gesteld, van solid-state-accu's tot lithium-zwavel-, natrium-ion- en nog veel meer.



De status van de supercondensatoren zal aan de gebruikelijke benchmarks worden getoetst, waarbij de centrale vraag is of deze in staat blijken de 100 Wh/kg aan te tikken? Wat valt er trouwens te verwachten van R&D en de academische laboratoria? En wat zal de markt doen?



Thermisch beheer



Het thermisch beheer van accupacks en e-motoren is een gebied dat weliswaar vaak over het hoofd wordt gezien, maar dat wel essentieel is voor commercieel succes. Door de toenemende eisen die worden gesteld aan het snelle opladen en verbeterde prestaties, zijn uiterst effectieve systemen gevraagd.



IDTechEx verwacht dat actieve vloeistof- en koelmiddelkoeling op de middellange termijn de dominante technologie zullen vormen, maar dan nog steeds naast de door veel OEM's toegepaste luchtgekoelde technologie en een toenemend potentieel voor dompelkoelingvarianten.



Dit alles tegen de achtergrond van de toenemende angst voor thermische inflatie. Daar komt bij dat een regelgevend landschap - volop in beweging en met een "5-minutenregel" die naar alle waarschijnlijkheid zal worden ingevoerd - betekent dat overwegingen inzake controle, detectie en inperking nodig zijn.



Motoren



De gebruikte motoren worden ook al voortdurend opnieuw uitgevonden. Zo bestaan er tal van motortypes (IM, PMAC, SR, etc.) en verschillende manieren waarop ze in een voertuig kunnen worden geplaatst (in-wheel, motornaaf, etc.), waardoor een keur aan strategieën mogelijk is.



In het kader van dit forum zal een presentatie worden gegeven door Peter van Duijsen van de TU Delft over "Elektrische tractiemotoren: technologieën, beperkingen & mogelijkheden."



Hier één van de aangeboden slides - Business & Technology Insight Forums, over elektrische voertuigen en energieopslag [https://www.idtechex.com/forum-stuttgart/show/en/]



Er zijn 6 speciale forums op het evenement, verdeeld over 2 dagen. Deelnemers kunnen de forums individueel boeken, afhankelijk van hun behoeften aan marktinformatie. Details over elk forum zijn te vinden op de website. [https://www.idtechex.com/forum-stuttgart/show/en/]



