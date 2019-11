Celonis krijgt financiering van ongeveer $290 miljoen om marktleiderschap in process excellence software uit te breiden

Waardering van 2,5 miljard dollar: positieve cashflow en groei met driedubbele cijfers



MÜNCHEN en NEW YORK CITY, 21 november 2019 /PRNewswire/ -- Celonis [https://www.celonis.com/], marktleider in geavanceerde AI Process Mining en Process Excellence software, kondigt vandaag aan dat het bedrijf ongeveer 290 miljoen dollar aan Serie C-financiering heeft opgehaald. De totale marktwaarde van het bedrijf komt daarmee op 2,5 miljard dollar. Toonaangevende wereldwijde ondernemingen waaronder 3M, Airbus, Danaher, L'Oréal, Lufthansa, Siemens en Uber vertrouwen al op Celonis voor het verbeteren van de efficiëntie op het gebied van finance, supply chain, IT, sales en customer service.



De investeringsronde werd geleid door Arena Holdings, samen met een groep strategische investeerders en gevestigde ondernemers die met succes winstgevende, snelgroeiende bedrijven hebben opgeschaald. Deze groep bestaat onder meer uit Ryan Smith, medeoprichter en CEO van Qualtrics [https://www.qualtrics.com/], en Tooey Courtemanche, CEO van Procore [https://www.procore.com/about] Technologies. Smith zal als speciaal adviseur van het bedrijf fungeren en nauw samenwerken met Celonis-bestuurslid en oprichter van Hybris, Carsten Thoma.



"Celonis is de duidelijke marktleider in een categorie met een ongekend potentieel. Daarbij hebben zij een benijdenswaardige staat van dienst op het gebied van groei en waardecreatie van haar klanten en partners", aldus Feroz Dewan, CEO van Arena Holdings. "Celonis helpt bedrijven te profiteren van twee cruciale trends die dwars door alle regio's en bedrijfstakken heen gaan: het gebruik maken van data om snellere en betere besluitvorming mogelijk te maken en de wens van alle bedrijven om hun volledige potentieel te benutten."



De Serie C-financiering brengt de totale investering in Celonis op ongeveer 370 miljoen dollar. In juni 2016 ontving het bedrijf een Serie A-financiering (27,5 miljoen dollar) en in juni 2018 volgde de Serie B-financiering (50 miljoen dollar), onder leiding van Accel en 83North, die ook deelnamen aan deze laatste ronde. Celonis is van plan om het nieuwe kapitaal te gebruiken om de wereldwijde verkoop- en marketinginspanningen te versterken en om het Celonis-platform uit te breiden.



Celonis levert aanzienlijke meerwaarde door bedrijven in staat te stellen om inefficiënties in bedrijfsprocessen te ontdekken en hier realtime op te kunnen reageren. Deze processen worden verbeterd en gemonitord om optimale prestaties te kunnen garanderen.



"Process Mining is als het uitvoeren van een röntgenfoto op elk operationeel proces: bedrijven kunnen (onzichtbare) inefficiënties ontdekken en concrete acties identificeren om processen te stroomlijnen, geld te besparen en de klantervaring te verbeteren", aldus Alexander Rinke, medeoprichter en mede-CEO van Celonis. "Wij zijn wereldwijd toonaangevend als het gaat om Process Mining en, net zo belangrijk, we zijn nu toonaangevend op het gebied van Process Excellence, wat essentieel is voor het vermogen van elk bedrijf om concurrerend te blijven."



Celonis sluit sinds de oprichting in 2011 elk jaar af met een positieve cashflow en groeit nog steeds met driedubbele cijfers.



Het bedrijf helpt klanten meerwaarde te halen uit de vele miljarden euro's die zij reeds geïnvesteerd hebben in systemen. Celonis doet dit door naadloos aan te sluiten op hun bestaande IT-infrastructuur en door realtime controle en inzicht te bieden in de mogelijkheden voor procesoptimalisatie. Zo maakte L'Oréal, met behulp van Celonis, zijn orderportefeuille drie keer zo efficiënt en streven ze naar een nog hogere efficiëntiegraad. Lufthansa verhoogde het aantal on-time vluchten voor 8 miljoen passagiers, terwijl Deutsche Telekom miljoenen euro's bespaarde op de verbetering van processen voor betalingen, inkooporders en leveringen.



"We zijn zeer tevreden met de bevestiging van onze partners en we kijken ernaar uit om met hen samen te werken om Celonis te positioneren voor verdere groei en winstgevendheid op de lange termijn", zegt Bastian Nominacher, medeoprichter en mede-CEO van Celonis. "Hun ondersteuning versterkt onze inspanningen om een geweldig en duurzaam bedrijf op te bouwen dat een meetbare impact heeft op het succes van onze klanten."



Celonis, de leider in Process Mining en Process Excellence-software, zet data om in concrete inzichten en acties. Celonis' Intelligent Business Cloud stelt organisaties in staat de operationele ruggengraat van hun bedrijf snel te begrijpen en te verbeteren. Organisaties van over de hele wereld, waaronder Siemens, 3M, Airbus en Vodafone, vertrouwen op Celonis voor het initiëren van acties en het doorvoeren van veranderingen in bedrijfsprocessen. Dit resulteert in miljoenen euro's besparingen en een verbeterde ervaring voor hun klanten. Celonis is gevestigd in München en New York.



