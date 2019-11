Automobility LA(TM) roept 'Humanising Autonomy' uit tot winnaar van de 2019 Top Ten Automotive Startups Competition

De in Londen gevestigde onderneming focust op het realiseren van wereldwijde normen voor de toepassing van kunstmatige intelligentie. De winnaar werd uit honderden deelnemers gekozen en ontving een prijsbedrag van $15.000.



LOS ANGELES, 21 november 2019 /PRNewswire/ -- De organisatie van de LA Auto Show, maakte vandaag de winnaar bekend van de toonaangevende competitie van AutoMobility LA(TM) voor startups in de automobielsector. Deze zesde editie van de jaarlijkse Top Ten Automotive Startups Competition [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2648710-1&h=237618148&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2648710-1%26h%3D3570690540%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2644090-1%2526h%253D1808430377%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fautomobilityla.com%25252Ftop-ten-startups%25252F%2526a%253DTop%252BTen%252BAutomotive%252BStartups%252BCompetition%2525E2%252584%2525A2%26a%3DTop%2BTen%2BAutomotive%2BStartups%2BCompetition&a=Top+Ten+Automotive+Startups+Competition](TM) (Top Ten) werd gepresenteerd door PlanetM [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2648710-1&h=4124159591&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2648710-1%26h%3D3580998276%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2644090-1%2526h%253D835350413%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.planetm.com%25252F%2526a%253DPlanetM%26a%3DPlanetM&a=PlanetM], het mobiliteitsinitiatief van de Michigan Economic Development Corporation (MEDC). Het Plug and Play [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2648710-1&h=3018081651&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2648710-1%26h%3D1459394943%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2644090-1%2526h%253D1122721289%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.plugandplaytechcenter.com%25252F%2526a%253DPlug%252Band%252BPlay%26a%3DPlug%2Band%2BPlay&a=Plug+and+Play] Tech Center trad dit jaar op als cosponsor. Humanising Autonomy ontving niet alleen een bedrag van $15.000, maar krijgt dankzij de overwinning ook wereldwijde erkenning.



Humanising Autonomy [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2648710-1&h=654150924&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2648710-1%26h%3D1968927153%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.humanisingautonomy.com%252F%26a%3DHumanising%2BAutonomy&a=Humanising+Autonomy] (Londen, VK) is een startup met de ambitieuze missie om een wereldwijde norm te ontwikkelen voor de omgang tussen autonome systemen en mensen. Vanuit de basisgedachte van een veiliger en meer op de mens gerichte implementatie van autonome technologie, ontwikkelde het bedrijf een platform-onafhankelijke, voorspellende software voor camera's die in staat is om het gedrag en de intenties van voetgangers, fietsers en andere kwetsbare verkeersdeelnemers in realtime te voorspellen, met de bedoeling om mobiliteitssystemen wereldwijd te verbeteren. Aangezien het een cruciale waarnemingstechnologie betreft, en om de veiligheid, de efficiëntie en de interactie tussen voetgangers te verbeteren wordt de op beeld gebaseerde software op alle autonomieniveaus geïntegreerd (inclusief zelfrijdende en conventioneel bestuurde voertuigen).



"Dit jaar was een belangrijk jaar voor onze startups-competitie en 'Humanising Autonomy' is niet alleen een bedrijf met een progressieve visie, maar heeft ook al klanten wereldwijd, die de veiligheid van autonome technologie willen veranderen," aldus Terri Toennies, President van de LA Auto Show en AutoMobility LA. "AutoMobility LA biedt meer dan alleen een platform waar de winnaar prijzengeld krijgt uitgereikt, het is ook een platform waar ze hun werk aan een internationaal publiek en vooraanstaande professionals uit de hele wereld kunnen tonen. Deze ideeën dragen daadwerkelijk bij aan het vormgeven van de toekomst van mobiliteit zoals we die nu kennen"



Alle Top Ten-finalisten werden in bijzijn van de internationale media en professionals uit de branche, inclusief autofabrikanten, leiders van tech-bedrijven, designers, ontwikkelaars, investeerders, dealers, regeringsvertegenwoordigers, analisten, andere startups etc. in het zonnetje gezet.



Voor meer informatie over de Top Ten-finalisten van dit jaar, of voor extra informatie over en/of registratie voor AutoMobility LA van LA Auto Show kunt u terecht op: automobilityla.com.



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA De eerste editie van de Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) vond plaats in 1907. De jaarlijkse beurs is elk jaar de eerste grootste Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen. In 2016 werden de pers- en handelsdagen samengevoegd met de Connected Car Expo (CCE) en omgedoopt tot AutoMobility LA(TM), de eerste vakbeurs in de branche die de tech- en auto-industrie samenbrengt ten behoeve van de lancering van nieuwe producten en technologieën en om belangrijke kwesties aangaande de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2019 vindt plaats van 18 t/m 21 november in het Los Angeles Convention Center. Tijdens de beurs zullen de verschillende autofabrikanten nieuwe producten presenteren. De LA Auto Show 2019 is open voor het publiek van 22 november tot 1 december. LA is de plek waar de nieuwe auto-industrie zakendoet, baanbrekende producten onthult en strategische aankondigingen doet in aanwezigheid van de internationale media. LA Auto Show wordt ondersteund door de Greater L.A. New Car Dealer Association en de organisatie is in handen van ANSA Productions. 