JD Digits Kondigt Merk Ontwikkeling Aan met Sterkere Digitale Vermogens

PEKING, 20 november 2018 /PRNewswire/ -- JD Finance, een leidend digitaal technologie bedrijf in China, heeft vandaag een grote upgrade van zijn merk aangekondigd met het onthullen van JD Digits, een bewijs van het nastreven van het bedrijf naar de integratie van digitale technologieën in meerdere sectoren. Naast het verhogen van de krachten van het bedrijf in fintech, heeft JD Digits ook vier andere sectoren als streefdoel, waaronder urban computing, landbouw, campus diensten en digitale marketing.

Tijdens zijn interventie dinsdag bij de 2018 JD Discovery Conference in Peking, gaf Shengqiang Chen, CEO van JD Digits, aan wat het bedrijf voor plannen had: "Terwijl Fintech de kernactiviteit van het bedrijf blijft, ontwikkelen wij intensief digitale technologie om een breder scala aan industrieën te dienen. Vanuit dit standpunt zal de uitbreiding van het bedrijf ons belangrijkste principe volgen, dat data-gerelateerde handel ons voornaamste focuspunt blijft."



In de vijf afgelopen jaren is JD Digits een wereldwijd leider geworden in termen van data-processingvermogens en inzet van geavanceerde data technologie, met AI en loT als de kernsterktes van het bedrijf. De output van de data technologie van JD Digits omvat zijn kernmogelijkheden in data-warehousing, data-mining en beeldanalyse, naast andere data-gerelateerde functies. De AI innovaties van het bedrijf worden in vele toepassingen ingezet, zoals gezichtsherkenningssystemen, biologische sondes, deep learning, grafiek computing en met gebruik van RNN tijdreeksalgoritmen. JD Digits heeft ook zijn loT technologie aan vele soorten producten en oplossingen mogen zien toepassen, via detectietechnologie, videobewaking, radiofrequentie-identificatietechnologie en gegevenscodering, en bij meerdere andere technologische ontwikkelingen.



JD Digits heeft in China en in de Verenigde Staten zes laboratoria gevestigd, waaronder de Silicon Valley AI Lab, de Intelligent Risk Control Lab, de JD Super Brain Lab, de Block Chain Lab, de Scenario Data Integration Lab en de JD Intelligent Cities Research Center. Zijn bedrijf wordt tot 95% door geautomatiseerde en intelligente technologieën beheerd.



Sinds zijn vestiging in 2013 heeft het sterke data technologie vermogen van JD Digits aan meer dan 400 miljoen individuele consumenten zijn diensten bewezen, waaronder 8 miljoen online en offline handelaren en meer dan 700 financiële instituties, terwijl het ook 12.000 start-ups en innoverende bedrijven helpt. JD Digits werd ook wereldwijd toegejuicht in zijn fintech sector toen het tweede werd genoemd op de 2018 Fintech 100, uitgegeven door H2 Ventures en KPMG Fintech.



JD Digits heeft recentelijk het bereik van zijn handel uitgebreid buiten de financiële sector en heeft de lancering aangekondigd van het JD Agriculture and Husbandry Academic Research programma op 20 november.



Op het gebied van de landbouw is JD Digits baanbrekend met een nieuwe oplossing, wat de JD Stockbreeding Intelligent Solution wordt genoemd, waaronder volledig toegepaste AI, loT, robotten en hoogwaardige rekenkracht om traditionele landbouwpraktijken te digitaliseren, waarmee de boeren geholpen worden om hun kosten te verminderen en traditionele efficiëntie te verhogen.



Deze oplossing werd succesvol ingezet in de varkensfokkerij industrie, waar het vrijwel bewezen is dat het kosten met 30 tot 50 % verminderd, wat de nodige hoeveelheid voer tot 10 % verlaagd en de slachtingstijd tot 5 à 8 dagen verkort. Als resultaat heeft de oplossing de kosten effectief verminderd in de varkensfokkerij industrie, tot 50 miljard yuan.



Voor stadsontwikkeling levert JD Digits een urban computing platform om volledig de bouw van intelligente steden te ondersteunen met aangepaste intelligentie oplossingen ten goede van het milieu, vervoer, energieverbruik, zorg en een aantal andere sectoren. Met het gebruik van AI technologie kan de urban computing platform bijvoorbeeld de rampenbestrijdingstations van de stad optimaliseren, waardoor hulpdiensten en ambulances tot 30 % minder tijd in het verkeer vastzitten, wat betekent dat er meer levens gered kunnen worden. Het platform kan ook de efficiëntie van de energieconsumptie van een stad verbeteren met 0,5 procent, waardoor daadwerkelijk jaarlijks miljarden bespaard kunnen worden.



Shengqiang Chen voegt toe dat digitale technologie als gereedschap zou moeten worden gebruikt, gebaseerd op bestaande kennis om big data en technologische hulpbronnen in te zetten en een echt digitale economie waar te maken. Als nieuwe en snelgroeiende industrie, is digitale technologie, dat industrieën met geavanceerde technologie integreert, de ontwikkeling van industrieën promoveert via internet, digitalisatie en intellectualisering, om de productiekosten uiteindelijk te verlagen, de gebruikerservaring te verbeteren en industriële modellen te upgraden.



JD Digits heeft ook de lancering van de JDD-2018 Global Digitalization Challenge aangekondigd, een wereldwijde competitie dat top technologie talenten zal aantrekken die een diepgaand inzicht in de industrie hebben. De competitie, dat officieel begonnen is op het moment dat het tijdens de JD Discovery Conference op 20 november werd aangekondigd, is in vier regionale sectoren onderverdeeld : Continentaal China, Hong Kong, de Verenigde Staten en Israël. De kampioenen van elke regio worden geselecteerd om in de laatste ronde in Peking deel te nemen, waar de winnaars in aanmerking komen om cash prijzen of potentiele werkopportuniteiten met JD Digits te winnen.



JD Digits was vroeger bekend als JD Finance tot het uitvoerig werd opgewaardeerd en opnieuw gepromoot in november 2018. Zijn operationele doel is om financiën en reële industrie te verbinden met gebruik van digitale technologie, de invloed van het internet te boosten, de digitale en intelligente ontwikkeling van industrieën te verbeteren, de ontwikkeling van reële economie te bevorderen en grotere sociale waarde te creëren.



Met zijn geavanceerde technologie en expertise in big data, AI, IoT en blockchain, was JD Digits betrokken bij vele sectoren, van financiën, urban computing, landbouw, campus diensten tot digitale marketing. In de toekomst zal JD Digits in meer reële industriesectoren komen en dieper de huidige handelspatronen en opkomende trends diepgaander verkennen.



JD Finance zal blijven functioneren als een onafhankelijk submerk van JD Digits,en digitale financiën-gerelateerde bedrijven integreren in het bedrijf.



