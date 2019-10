Bentley Systems versterkt aanbod Digital Cities met acquisities van Citilabs en Orbit Geospatial Technologies

Stimulans voor twee digitale spelers op het gebied van mobiliteit door Orbit GT's geautomatiseerde mobiele kaartworkflows (digitale context) en Citilabs' CUBE simulaties (digitale onderdelen) voor voorspellende transportscenario's (digitale chronologie)



SINGAPORE, 21 oktober, 2019 /PRNewswire/ -- De Conferentie Year in Infrastructure 2019 -- Bentley Systems, Incorporated, de toonaangevende wereldwijde leverancier van uitgebreide software en digitale twin cloud-services voor het bevorderen van het ontwerp, de bouw en de exploitatie van infrastructuur, kondigde vandaag de acquisities aan van Citilabs, softwareprovider voor wereldwijde mobiliteitssimulaties (CUBE) en analytics (Streetlytics) en de wereldwijde leverancier van 3D- en mobiele kaartsoftware, Orbit Geospatial Technologies (Orbit GT). De nieuw verworven technologieën, in combinatie met de bestaande ontwerpintegratie van Bentley en het aanbod van digitale steden, maken engineering-gebaseerde digitale duospelers op het gebied van mobiliteit mogelijk. Digitale tweelingen op de weg convergeren de digitale context van steden (inclusief 4D-metingen gefaciliteerd door Orbit GT voor het mobiel in kaart brengen door drones en voertuigen), en digitale componenten (inclusief Bentley's OpenRoads engineering-applicaties) met CUBE-simulaties - om de echte wereld te modelleren en doorvoercapaciteit te garanderen voor voorgestelde en bestaande rijwegactiva. Verkeersgegevens van Streetlytics zullen in toenemende mate beschikbaar worden via de cloudservices van Bentley om digitale duospelers op het gebied van mobiliteit te kalibreren en valideren.



Robert Mankowski, vice president, digital cities voor Bentley Systems, zei: "Mobiliteit is een uitgelezen kans voor digitale tweelingen in de stad, omdat te vaak bestaande plannings- en simulatie-inspanningen worden losgekoppeld van de technische realiteit van de infrastructuur. Als leiders op het gebied van software voor wegontwerp vinden wij het fantastisch om de eerste te zijn die engineering-gebaseerde digitale tweelingen op het gebied van mobiliteit mogelijk maken. Met deze acquisities kunnen we nu verkeerssimulaties samenbrengen, via de gerespecteerde en veelzijdige CUBE-software - die onder leiding van verkeersingenieur Michael Clarke marktleider zijn geworden - met geautomatiseerde mobiele kaartworkflows voor realiteitsmodellering van wegen, zoals voorgesteld en gerealiseerd door Peter Bonne en zijn familie bij het leiden van het team achter Orbit GT. Dit zal gemeenschappen en regio's helpen bij het ontwerpen, testen en optimaliseren van de veerkracht van hun mobiliteitsinfrastructuur."



Over Citilabs [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616216-1&h=3659631799&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616216-1%26h%3D961993736%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.citilabs.com%252F%26a%3DAbout%2BCitilabs&a=Over+Citilabs] Citilabs' CUBE simulatiesoftware biedt toonaangevende voorspellende transporttechnologie, waarmee ingenieurs en planners veilige, efficiënte, effectieve en ecologisch duurzame mobiliteitssystemen kunnen ontwerpen en optimaliseren. Citilab's Streetlytics zorgt voor mobiliteitsgegevens en analyses over de bewegende populatie in de VS en Canada, voor planners, ingenieurs en infrastructuurbeheerders om op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen over transporttrends.



Michael Clarke, president en CEO van Citilabs, zei: "We zijn verheugd deel uit te maken van Bentley Systems. Onze klanten en partners krijgen een fantastische kans om de planning, het ontwerp en de werking van multimodale transportsystemen volledig te integreren. Onze missie bij Citilabs bestaat eruit dat wij klanten in staat te stellen locatiegebaseerde gegevens, gedragsmodellen en machine learning via onze producten te gebruiken om beweging in onze steden, regio's en landen te begrijpen en voorspellen. De aankondiging van vandaag zal echt een rijk begrip van het huidige en voorspelde reisgedrag samenbrengen, om zo het ontwerp en de werking van de mobiliteitssystemen van de toekomst te verbeteren."



Over Orbit Geospatial Technologies [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616216-1&h=2375650839&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616216-1%26h%3D3021686165%26u%3Dhttps%253A%252F%252Forbitgt.com%252F%26a%3DAbout%2BOrbit%2BGeospatial%2BTechnologies&a=Over+Orbit+Geospatial+Technologies] Met het aanbod van Orbit GT kunnen gebruikers efficiënt grote hoeveelheden afbeeldingen, point cloud en 3D (mobiele, schuine, terrestrische, UAS, indoor) kaartgegevens beheren, verwerken en delen voor gebruik met reality-modellering en digitale tweelingen. De technologie van Orbit GT bouwt voort op Bentley's bestaande aanbod voor digitale steden, reality-modellering en point cloud-verwerking, waaronder ContextCapture en Pointools.



Peter Bonne, CEO van Orbit GT, zei: "De aankondiging van vandaag biedt ons team, partners en klanten een unieke kans om een grote sprong voorwaarts te maken in de hedendaagse behoefte aan een steeds nauwkeuriger, veelzijdiger, beheersbaarder en ingebed gebruik van digitale tweelingen. Het 3D-mappingsvraagstuk heeft altijd centraal gestaan bij de activiteiten van Orbit GT. Als toevoeging aan het aanbod van Bentley's digital cities, zullen we gezamenlijk de oplossingenportfolio verbreden en ongekende mogelijkheden bieden voor samenwerking tussen platforms. Ik kijk ernaar uit samen met de geweldige teams van Bentley Systems aan deze toekomst te helpen bouwen. In feite zijn we nu met 3D-mapping bezig om het fundament te leggen voor 4D digitale tweelingen!"



Over Bentley Systems' aanbod voor Digital Cities



Bentley Systems zet zich in voor de voortgang van BIM en GIS via digitale tweelingen met 4D-infrastructuurtechnologie voor digitale steden [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616216-1&h=262451989&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616216-1%26h%3D940812657%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Fsolutions%252F3d-cities%26a%3Ddigital%2Bcities&a=digitale+steden]. Ingenieurs, geospatiale professionals en infrastructuur-exploitanten profiteren van toepassingen en digitale dubbele cloudservices die de realiteitsmodellering bevorderen (ContextCaptureOrbit GT); planning, ontwerp en uitvoer omtrent water, afvalwater en regenwater, en bescherming tegen overstromingen (OpenFlows); voor engineering klare geospatiale stadsplanning en visualisatie (OpenCities Map en OpenCities Planner); geotechnisch informatiebeheer (OpenGround); en mobiliteitssimulatie en -analyse (LEGION en CUBE).



In zowel 2018 als 2019 heeft Microsoft Bentley Systems uitgeroepen tot Partner van het Jaar in de categorie CityNext. In 2019 plaatste ARC Advisory Group's marktonderzoek Engineering Design Tools for Plants, Infrastructure and BIM Bentley op nummer 1 in de distributie van water en afvalwater.



Over Bentley Systems Bentley Systems is een toonaangevende wereldwijde leverancier van softwareoplossingen voor ingenieurs, architecten, geospatiale professionals, bouwers en eigenaar-exploitanten voor ontwerpen, de bouw en de exploitatie van infrastructuur, inclusief openbare werken, nutsbedrijven, industriële fabrieken en digitale steden [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616216-1&h=262451989&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616216-1%26h%3D940812657%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Fsolutions%252F3d-cities%26a%3Ddigital%2Bcities&a=digitale+steden]. Bentley's op MicroStation gebaseerde open modeling-toepassingen, en haar open simulatie-toepassingen zorgen voor een versnelling van ontwerpintegratie [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616216-1&h=1656631064&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616216-1%26h%3D2619263580%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Fsolutions%252Fproject-delivery%252Farchitecture-and-engineering%26a%3Ddesign%2Bintegration&a=ontwerpintegratie]; haar ProjectWise en SYNCHRO aanbod zorgen voor een versnelde aanlevering van projecten [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616216-1&h=2433055221&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616216-1%26h%3D2640609978%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Fproducts%252Fproduct-line%252Fproject-delivery-software%26a%3Dproject%2Bdelivery&a=aanlevering+van+projecten]; en haar AssetWise aanbod zorgen voor een snellere prestatie op het gebied van middelen en netwerk [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616216-1&h=3573065699&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616216-1%26h%3D3562510828%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Fproducts%252Fbrands%252Fassetwise%26a%3Dasset%2Band%2Bnetwork%2Bperformance&a=prestatie+op+het+gebied+van+middelen+en+netwerk]. De iTwin Services van Bentley omvatten infrastructurele bouw en zijn fundamenteel bezig BIM en GIS naar 4D digitale tweelingen te bewegen.



Bentley Systems heeft meer dan 3500 collega's in dienst, genereert een jaaromzet van $700 miljoen in 170 landen en heeft sinds 2014 meer dan $1 miljard geïnvesteerd in onderzoek, ontwikkeling en acquisities. Sinds het begin in 1984 hebben de vijf oprichters en Bentley-broers nog steeds een meerderheidsbelang in het bedrijf. www.bentley.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616216-1&h=3712565838&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616216-1%26h%3D1446434049%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252F%26a%3Dwww.bentley.com&a=www.bentley.com]



Bentley, het logo van Bentley, AssetWise, Citilabs, ContextCapture, CUBE, iTwin, iTwin Services, LEGION, MicroStation, OpenCities, OpenCities Map, OpenCities Planner, OpenFlows, OpenGround, OpenRoads, Orbit GT, Pointools, ProjectWise, Streetlytics en SYNCHRO zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken of dienstmerken van Bentley Systems, Incorporated of een van haar directe of indirecte volledige dochterondernemingen. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.



