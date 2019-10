Nieuwe ProjectWise 365 en uitgebreide SYNCHRO-aanbiedingen van Bentley Systems bevorderen 4D-digitale tweelingen voor projectlevering

ARC Advisory Group roept ProjectWise van Bentley Systems uit tot #1 voor Collaborative BIM



SINGAPORE, 21 oktober 2019 /PRNewswire/ -- De conferentie Year in Infrastructure 2019 -- Bentley Systems, Incorporated, de toonaangevende wereldwijde leverancier van integrale software en digitale twin clouddiensten voor het bevorderen van het ontwerp, de bouw en de exploitatie van infrastructuur, heeft vandaag nieuwe mogelijkheden aangekondigd voor zijn toonaangevende ProjectWise-samenwerkingsplatform en de integrale uitbreiding van zijn SYNCHRO 4D-bouwomgeving. Samen vergroten deze robuuste aanbiedingen de waarde van digitale tweelingen van projecten in het hele ecosysteem voor projectlevering, met betere werkstromen voor ontwerp- en bouwkundige uitvoerbaarheidscoördinatie. De nieuwe ProjectWise 365-clouddiensten, die gebruikmaken van Microsoft 365-technologie en tools voor kantoorproductiviteit, breiden het bereik, de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van BIM- en infrastructuurontwerpgegevens uit voor organisaties van elke mogelijke omvang. Bovendien kunnen aannemers met Bentley's nieuwe SYNCHRO-clouddiensten ontwerpgegevens en bouwmodellen in 4D visualiseren voor project- en veldbeheer, geavanceerde werkpakketten en Microsoft HoloLens 2 augmented reality-oplossingen.



Noah Eckhouse, senior vicevoorzitter voor projectlevering bij Bentley Systems, zei: "Digitale tweelingen van projecten voor infrastructuurengineering en -bouw stormen naar voren met deze aankondigingen, vooral met onze nieuwe clouddiensten. Gebruikers van ProjectWise, de #1 BIM-samenwerkingssoftware in ARC's nieuwe marktstudie, hebben van Bentley een van de grootste ISV-gebruikers van Azure gemaakt. Wij breiden onze instant-on, webgebaseerde ProjectWise 365-clouddiensten uit; zorgen voor de brede beschikbaarheid van iTwin-clouddiensten voor ontwerpbeoordelingen op niveau van professionals en projecten; en breiden het bereik van SYNCHRO grondig uit via clouddiensten. De levering van infrastructuurprojecten heeft fundamenteel betrekking op tijd, maar ook ruimte. Vandaag de dag zijn het 4D-project en de digitale tweelingen in de bouw van Bentley de drijvende kracht achter digitale vooruitgang voor infrastructuurengineering in de hele wereld!"



#1 in Software voor Collaborative BIM: ProjectWise ARC Advisory Group, het toonaangevende technologieonderzoeks- en adviesbureau voor industrie, infrastructuur en steden, heeft Bentley aangehaald als de leidinggevende leverancier van Collaborative BIM Software in zijn recent gepubliceerde rapport,Engineering Design Tools for Plants, Infrastructure, and BIM 2018-2023. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616218-1&h=2036549622&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616218-1%26h%3D2919714022%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__nam02.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Fwww.arcweb.com-252Fmarket-2Dstudies-252Fengineering-2Ddesign-2Dtools-2Dplants-2Dinfrastructure-2Dbuilding-2Dinformation-2Dmodeling-26data-3D02-257C01-257CRRio-2540ARCweb.com-257Caff238ecbba54203692108d73c7dcc1a-257C47f9f66c31db442a8089f71ee5b04d2b-257C0-257C0-257C637044383316810114-26sdata-3D9HRdiZoyIhY4NxazHJ9mxdilWscGD0Az7-252Bc7rLhB50I-253D-26reserved-3D0%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253DhmGTLOph1qd_VnCqj81HzEWkDaxmYdIWRBdoFggzhj8%2526r%253Du4_Y801e_fQy7-X6YqC-s1Io1LHXy6aHdcDXj40Xj4M%2526m%253DmI-owDaTOegh1Q7eZFK_RPH4pQXvgqlrZ-J6wTxZ5hA%2526s%253DK5rGL4cULzyRlaJBdN3Q8t2l_54_aJk-0A12kPPa69c%2526e%253D%26a%3DEngineering%2BDesign%2BTools%2Bfor%2BPlants%252C%2BInfrastructure%252C%2Band%2BBIM%2B2018-2023.&a=Engineering+Design+Tools+for+Plants%2C+Infrastructure%2C+and+BIM+2018-2023.]



"Bentley heeft een sterke band met Microsoft en past de belangrijkste technologieën toe die engineering en kantoorinformatie samenbrengen voor een verbeterde projectlevering. Dit heeft vruchten afgeworpen op de EDT/BIM-markt, zoals blijkt uit hun leidende positie in de BIM Collaborative softwarecategorie", aldus Ralph Rio, vicevoorzitter zakelijke software, ARC Advisory Group.



In het rapport Top Design Firms 2019 van Engineering News Record gaven 43 van de top 50 bedrijven aan op Bentley's ProjectWise te vertrouwen voor werkdeling en ontwerpintegratie, en meer dan de helft van de top 640 bedrijven gebruiken ProjectWise.



Nieuwe ProjectWise 365-clouddiensten Speciaal ontworpen voor ontwerpteams, is ProjectWise 365 een innovatief, 100 procent SaaS-gebaseerd aanbod dat teams die betrokken zijn bij ontwerp en engineering, van professionals en ontwerpleiders tot belanghebbenden, helpt om gemakkelijk ontwerpen op te slaan en terug te vinden, sneller inhoud te delen en gezamenlijke werkstromen te versnellen, en feedback te beheren om een maximale teamproductiviteit te waarborgen. De nieuwe ProjectWise 365-clouddiensten zullen eind 2019 algemeen beschikbaar zijn.



iTwin Design Review (voor professionals) stelt ProjectWise 365-gebruikers in staat om ad hoc ontwerpbeoordelingen op te starten in een 2D/3D-omgeving. Het biedt werkstromen voor rechtstreekse opmerkingen en commentaar op elementen van 3D-modellen en voor een immersieve koppeling tussen 2D- en 3D-aanzichten.



iTwin Design Review (voor projecten) stelt projectteams die ProjectWise Design Integration-diensten gebruiken in staat om technische veranderingen vast te leggen gedurende de levenscyclus van digitale tweelingen van projecten, waardoor een ongeëvenaard overzicht wordt gegeven van wie-wat-en-wanneer-veranderde. Multidisciplinaire ontwerpbeoordelingen kunnen continu en integraal worden uitgevoerd, voor ontwerpcoördinatie door middel van "4D"-visualisatie.



Nieuwe SYNCHRO-clouddiensten voor de bouw In 2019 riep Microsoft Bentley uit tot finalist in de categorie Mixed Reality van haar Partner of the Year-prijsuitreiking voor Bentley's Synchro/HoloLens 2-oplossing voor 4D-visualisatie van digitale tweelingen van projecten. De nieuwe SYNCHRO-clouddiensten zorgen voor de alomvattende uitbreiding van de toonaangevende 4D-constructiemodellering van SYNCHRO tot het beheer en de uitvoering van bouwprojecten en het assimileren van geavanceerde werkpakketten van ConstructSim. De nieuwe SYNCHRO-clouddiensten, die in september 2019 op de markt zijn gebracht, zorgen voor de verdere vooruitgang van de innovatie in de bouw. Meer informatie over SYNCHRO [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616218-1&h=1933358488&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616218-1%26h%3D637379582%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Fproducts%252Fbrands%252Fsynchro%26a%3DLearn%2Bmore%2Babout%2BSYNCHRO&a=Meer+informatie+over+SYNCHRO].



SYNCHRO Field biedt taak-, plan-, model- en kaartweergaven om het vastleggen van veldgegevens te versnellen om tijdige voortgangsupdates en probleemidentificaties te verzekeren.



SYNCHRO Control biedt een enkele webinterface voor bouwteams om ontwerp- en bouwgegevens vast te leggen, te beheren, te openen en te delen voor samenwerking. Het biedt eenvoudigere en snellere toegang tot ontwerpdocumenten vanuit ProjectWise 365 en volledige mogelijkheden voor indiening- en RFI-beheer en probleemoplossing.



Completions versnelt en valideert de gereedheid van projectsystemen door middel van collaboratieve werkstromen om afronditems voor bouw- en inbedrijfstellingsteams te versnellen.



Digitale gezamenlijke ondernemingen voor Projectlevering (met Siemens) Teamcenter for Capital Asset Lifecycle Management (CALM) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616218-1&h=204248516&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616218-1%26h%3D832205834%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plm.automation.siemens.com%252Fglobal%252Fen%252Ftopic%252Fcalm%252F64494%26a%3DTeamcenter%2Bfor%2BCapital%2BAsset%2BLifecycle%2BManagement%2B(CALM)&a=Teamcenter+for+Capital+Asset+Lifecycle+Management+(CALM)], exclusief verkrijgbaar bij Siemens, werkt binnen Teamcenter van Siemens in de hele onderneming om de besluitvorming inzake kapitaalprogramma's te bevorderen en te verbeteren. Met behulp van de diensten van Bentley kunnen gebruikers projectontwikkeling uitbreiden naar ondernemingsniveau.



(met Topcon Positioning Group) Digital Construction Works is een joint venture gericht op "digitale integratie" die recentelijk is gelanceerd door Bentley Systems en Topcon Positioning Group. Digital Construction Works biedt digitale automatiserings-, integratie- en "twinning"-diensten aan bouwbedrijven en toeleveringsketens rond een portfolio van geschikte software- en clouddiensten van Topcon, Bentley en andere softwareleveranciers, om het baanbrekende potentieel van constructioneering te realiseren en zo de bouw te industrialiseren.



Afbeelding en bijschrift Nieuwe, instant-on ProjectWise 365-clouddiensten stellen ontwerpteams, projecten of bedrijven van welke omvang dan ook in staat om gebruik te maken van digitale werkstromen en integratie van Microsoft Teams, om het delen van informatie, ontwerpbeoordelingen en contractuele uitwisselingen te versnellen [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616218-1&h=720601601&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616218-1%26h%3D1119248385%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252F-%252Fmedia%252FImages%252FPress%252520Release%252520Images%252F2019%252FPW_365_Image%26a%3DNew%252C%2Binstant-on%2BProjectWise%2B365%2Bcloud%2Bservices%2Benable%2Bany%2Bsize%2Bdesign%2Bteam%252C%2Bproject%252C%2Bor%2Bfirm%2Bto%2Bleverage%2Bdigital%2Bworkflows%2Band%2BMicrosoft%2BTeams%2Bintegration%252C%2Bto%2Baccelerate%2Binformation%2Bsharing%252C%2Bdesign%2Breviews%252C%2Band%2Bcontractual%2Bexchanges&a=Nieuwe%2C+instant-on+ProjectWise+365-clouddiensten+stellen+ontwerpteams%2C+projecten+of+bedrijven+van+welke+omvang+dan+ook+in+staat+om+gebruik+te+maken+van+digitale+werkstromen+en+integratie+van+Microsoft+Teams%2C+om+het+delen+van+informatie%2C+ontwerpbeoordelingen+en+contractuele+uitwisselingen+te+versnellen]. Afbeelding met dank aan Bentley Systems.



Over het aanbod van Bentley inzake Projectlevering Bentley Systems verbindt zich ertoe unieke uitgebreide samenwerkings- en constructioneeringsoftware en clouddiensten aan te bieden voor de levering van infrastructuurprojecten [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616218-1&h=382820071&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616218-1%26h%3D3474106812%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Fproducts%252Fproduct-line%252Fproject-delivery-software%26a%3Dproject%2Bdelivery&a=levering+van+infrastructuurprojecten]. ProjectWise 365-clouddiensten maken optimaal gebruik van de Azure- en native webomgevingen van Microsoft. Voor digitale tweelingen van projecten variëren de iTwin Design Review-diensten van Bentley van ad hoc op specifieke vakgebieden gerichte 2D/3D-werkstromen tot integrale en continue 4D-ontwerpevaluaties betreffende het volledige bereik van projecten die gebruikmaken van ProjectWiseDesign Integration. Voor digitale tweelingen van 4D-bouw maakt de SYNCHRO-portefeuille van Bentley gebruik van iTwin-diensten om reality-modellering te integreren met 4D-bouwmodellering, ConstructSim geavanceerde werkpakketten, ComplyPro, ProcureWare en Control en Field clouddiensten.



Bentley wordt door ARC Advisory Group gerangschikt als de toonaangevende leverancier van collaboratieve BIM-software. De ProjectWise-diensten van Bentley zijn het "werkpaard voor werkverdeling" voor de meerderheid van de ENR Top Design Firms, waaronder 43 van de Top 50. In 2019 riep Microsoft Bentley uit tot finalist in de categorie Mixed Reality van haar Partner of the Year-programma wat betreft de gebruiksgevallen van SYNCHRO's Microsoft HoloLens 2.



Over Bentley Systems Bentley Systems is de toonaangevende wereldwijde leverancier van softwareoplossingen voor ingenieurs, architecten, geospatiale professionals, constructeurs en eigenaren-operators voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van infrastructuur, met inbegrip van openbare werken, nutsbedrijven, industriële fabrieken en digitale steden [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616218-1&h=561456801&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616218-1%26h%3D1785037431%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Fsolutions%252F3d-cities%26a%3Ddigital%2Bcities&a=digitale+steden]. De op MicroStation gebaseerde open modelleringstoepassingen van Bentley en zijn open simulatietoepassingen versnellen de ontwerpintegratie [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616218-1&h=53269414&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616218-1%26h%3D3462979930%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Fsolutions%252Fproject-delivery%252Farchitecture-and-engineering%26a%3Ddesign%2Bintegration&a=ontwerpintegratie]; zijn ProjectWise- en SYNCHRO-aanbod versnellen de projectlevering [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616218-1&h=4111508604&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616218-1%26h%3D3474106812%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Fproducts%252Fproduct-line%252Fproject-delivery-software%26a%3Dproject%2Bdelivery&a=projectlevering]; en zijn AssetWise-aanbod versnelt de prestaties van activa en netwerken [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616218-1&h=1500008610&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616218-1%26h%3D2250355434%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Fproducts%252Fbrands%252Fassetwise%26a%3Dasset%2Band%2Bnetwork%2Bperformance&a=prestaties+van+activa+en+netwerken]. Op het gebied van infrastructuurengineering zijn de iTwin Services van Bentley van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van BIM en GIS naar 4D-digitale tweelingen.



Bentley Systems heeft meer dan 3.500 werknemers in dienst, genereert een jaarlijkse omzet van $700 miljoen in 170 landen en heeft sinds 2014 meer dan $1 miljard in onderzoek, ontwikkeling en acquisities geïnvesteerd. Vanaf de oprichting in 1984 hebben de vijf oprichtende Bentley-broers een meerderheidsbelang in het bedrijf. www.bentley.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616218-1&h=3407167087&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616218-1%26h%3D71368199%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252F%26a%3Dwww.bentley.com&a=www.bentley.com]



Bentley, het Bentley-logo, AssetWise, ComplyPro, ConstructSim, iTwin, iTwin Services, MicroStation, ProcureWare, ProjectWise, ProjectWise 365 en SYNCHRO zijn gedeponeerde of niet-gedeponeerde handelsmerken of dienstmerken van Bentley Systems, Incorporated of een van zijn rechtstreekse of onrechtstreekse volledige dochterondernemingen. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.



Volg ons op Twitter: @BentleySystems [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616218-1&h=4067398742&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616218-1%26h%3D3407015870%26u%3Dhttp%253A%252F%252Ftwitter.com%252FBentleySystems%26a%3D%2540BentleySystems&a=%40BentleySystems]



CONTACT: Mediacontacten: Jennifer Maguire, +1 610 458 2695, jennifer.maguire@bentley.com



Web site: http://www.bentley.com/