Bentley Systems en Topcon Positioning Systems lanceren hun joint venture Digital Construction Works om de voortgangskloof op het gebied van const

Nieuw mondiaal bedrijf introduceert diensten voor digitale integratie, die de innovatieve digitale werkstromen van constructeurs bevorderen



SINGAPORE, 21 oktober 2019 /PRNewswire/ -- De conferentie Year in Infrastructure -- Bentley Systems, de toonaangevende wereldwijde leverancier van integrale software en digitale twin clouddiensten voor het bevorderen van het ontwerp, de bouw en de exploitatie van infrastructuur, en Topcon Positioning Systems, een wereldleider op het gebied van positioneringstechnologie voor de landmeet- en bouwsector, hebben vandaag aangekondigd dat hun nieuwe, gezamenlijke onderneming -- Digital Construction Works -- openstaat voor bedrijven, met een volledige wereldwijde ploeg van digitale bouwexperts van respectievelijk Bentley Systems en Topcon. Digital Construction Works biedt digitale automatiserings-, integratie- en "twinning"-diensten rond een portfolio van geschikte software- en clouddiensten van Topcon, Bentley en andere softwareleveranciers, om het baanbrekende potentieel van constructioneering te realiseren en zo de bouw te industrialiseren.



Bentley Systems en Topcon bundelden hun krachten in 2016 om gezamenlijk een betere integratie te ontwikkelen tussen hun respectieve MAGNET en ProjectWise clouddiensten, zodat de aan engineering en bouw gerelateerde werkstromen geïntegreerd konden worden voor een betere projectkwaliteit en -prestaties. Sedertdien hebben Bentley en Topcon voortdurend nieuwe "4D"-innovaties geïntroduceerd op het gebied van landmeten, reality-modellering, planning en logistiek, werkpakketten, machinebesturing en progressieve garanties voor de bouw. In 2017 openden ze samen Constructioneering Academies, onder andere in de "sandbox"-faciliteiten van Topcon over de hele wereld, zodat bouwprofessionals uit de eerste hand nieuwe digitale optimale praktijken kunnen ervaren. In 2018 namen de bedrijven Bentley's SYNCHRO en Topcon's ClearEdge3D acquisities op in het aanbod op het gebied van constructioneering.



Het is nu de taak van Digital Construction Works om zijn experts te integreren in de grote projectteams van constructeurs om constructioneeringprocessen te bevorderen en te optimaliseren en te zorgen voor betere ontwerp-bouwresultaten. Door middel van zijn digitale integratiediensten om de bestaande processen van constructeurs te verbinden en te automatiseren met constructioneering kan Digital Construction Works de beste projecten beter maken en tegelijkertijd helpen om deze digitale werkstromen te institutionaliseren doorheen de volledige projectportefeuille van een constructeur.



Tegelijkertijd zullen de door Digital Construction Works opgedane ervaringen Bentley Systems en Topcon helpen bij het prioriteren van hun investeringen in de ontwikkeling van software op het gebied van constructioneering. Digital Construction Works wordt geleid door algemeen directeur Ted Lamboo, voorheen senior vicevoorzitter van strategische partnerschappen bij Bentley Systems, en operationeel directeur Jason Hallett, voorheen vicevoorzitter van digitale bouw en bedrijfsontwikkeling bij Topcon.



Greg Bentley, algemeen directeur van Bentley Systems, zei: "Toen Topcon en wij de mogelijkheid zagen om door middel van constructioneering eindelijk de levering van grote projecten te industrialiseren, hebben we ons ertoe verbonden te voldoen aan de softwarevereisten. Met onze nieuwe softwaremogelijkheden worden digitale tweelingen in de bouwsector inderdaad mogelijk, met een convergentie van digitale context, digitale componenten en digitale chronologie. Wat nog moet gebeuren om infrastructuurbouw digitaal te maken, is dat de mensen en processen van constructeurs de technologie moeten benutten. Topcon en wij hebben hier nu allebei een groot aantal van onze beste mensen aan toegewezen: professionals die ervaring hebben in zowel bouw als software en die schouder aan schouder zullen werken als virtuele bouwvakkers, om de vereiste digitale integratie op innovatieve wijze te bevorderen. De joint venture Digital Construction Works geniet de volledige management- en kapitaalondersteuning van onze beide bedrijven, en vermenigvuldigt haar unieke sterke punten om te helpen bij het realiseren van het potentieel op het gebied van constructioneering om de infrastructuurkloof in de wereld te dichten."



Ray O'Connor, voorzitter en algemeen directeur van Topcon Positioning Systems, zei: "Wat Topcon en Bentley Systems de afgelopen jaren hebben opgestart, is een inspanning in de geest van veranderende denkwijzen en processen over hoe we de bouw benaderen, en die samenwerking heeft geleid tot de ontwikkeling van deze joint venture. De oprichting van Digital Construction Works sluit perfect aan bij onze focus om de industrie te helpen slagen in het voldoen aan de vraag naar infrastructuur door middel van technologische innovaties. Via de nieuwe organisatie krijgen bedrijven de mogelijkheid om hardware- en softwaremogelijkheden te integreren voor het sneller en efficiënter inzetten van nieuwe technologie ter bevordering van snellere productiviteitsverbeteringen. Met op maat gemaakte diensten om tegemoet te komen aan de individuele behoeften van een organisatie, kunnen wijdverspreide invoering en technologische verbeteringen gemakkelijker worden verzekerd. Wij zijn verheugd om Bentley Systems op dit traject te vergezellen en de industrie een steuntje in de rug te geven."



Bijschrift en afbeelding: Digital Construction Works biedt digitale automatiserings-, integratie- en "twinning"-diensten om organisaties te helpen het baanbrekende potentieel van constructioneering te realiseren, voor het industrialiseren van de bouw [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616217-1&h=555979276&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616217-1%26h%3D3122547101%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252F-%252Fmedia%252FImages%252FPress%252520Release%252520Images%252F2019%252FDCW_Generic_Image_1920x1080%26a%3DDigital%2BConstruction%2BWorks%25C2%25A0provides%2Bdigital%2Bautomation%252C%2Bintegration%252C%2Band%2B%2522twinning%2522%2Bservices%2Bto%2Bhelp%2Borganizations%2Brealize%2Bthe%2Bbreakthrough%2Bpotential%2Bof%2Bconstructioneering%252C%2Bfor%2Bindustrializing%2Bconstruction&a=Digital+Construction+Works+biedt+digitale+automatiserings-%2C+integratie-+en+%22twinning%22-diensten+om+organisaties+te+helpen+het+baanbrekende+potentieel+van+constructioneering+te+realiseren%2C+voor+het+industrialiseren+van+de+bouw]. Afbeelding met dank aan Digital Construction Works.



Digital Construction Works [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616217-1&h=472531939&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616217-1%26h%3D3372401421%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.digitalconstructionworks.com%252F%26a%3DDigital%2BConstruction%2BWorks&a=Digital+Construction+Works+]



Topcon Positioning Group [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616217-1&h=4045813820&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616217-1%26h%3D2895760771%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fglobal.topcon.com%252F%26a%3DTopcon%2BPositioning%2BGroup%2B&a=Topcon+Positioning+Group+]



Bentley Systems [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616217-1&h=2428150267&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616217-1%26h%3D3038298830%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252F%26a%3DBentley%2BSystems%2B&a=Bentley+Systems+]



Bentley, het Bentley-logo, AssetWise, iTwin, iTwin Services, MicroStation, ProjectWise en SYNCHRO zijn gedeponeerde of niet-gedeponeerde handelsmerken of dienstmerken van Bentley Systems, Incorporated of een van zijn rechtstreekse of onrechtstreekse volledige dochterondernemingen. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.



CONTACT: Mediacontacten: Voor Bentley Systems: Jennifer Maguire, +1 610 458 2695, jennifer.maguire@bentley.com; Voor Topcon Positioning Group:CorpComm@topcon.com, Staci Fitzgerald, +1 925 245 8610



Web site: http://www.bentley.com/