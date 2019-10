CATL start met de bouw van haar eerste buitenlandse fabriek in Duitsland

ERFURT, Duitsland, 21 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Op 18 oktober vond de schop-in-de-grond ceremonie voor de eerste overzeese fabriek van 's werelds toonaangevende fabrikant van lithium-ionbatterijen, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) <300750.SZ>, plaats in Thüringen, een deelstaat in het oosten van Midden-Duitsland, waarmee de bouw van de eerste lithium-ionbatterijfabriek in Duitsland werd gestart.



"Duitsland is de thuisbasis van een sterke auto-industrie en een aantal van de belangrijkste klanten van CATL", zei Matthias Zentgraf, Co-president Europe CATL. "Wij geloven dat de combinatie van de industriële traditie van Duitsland en de traditie van CATL van innovatieve batterijtechnologie de elektrificatie van de auto-industrie in Europa aanzienlijk zal versnellen." CATL heeft win-win-partnerschappen ontwikkeld met een groot aantal Europese bedrijven in de auto-industrie, waaronder BMW, Volkswagen, Daimler, Volvo en Bosch.



Deze intelligente fabriek is ontworpen en ontwikkeld om diep in Europa te wortelen en nauw samen te werken met klanten, om zo schone en betrouwbare stroom te leveren voor elektromobiliteit. Na de aankoop van het voormalige onroerend goed van Solarworld, start CATL een nieuwe fase van capaciteitsuitbreiding op 23 ha groen veld om tegen 2022 14 GWh productiecapaciteit van de batterij te bereiken. Productielijnen voor zowel batterijcellen als modules zullen in deze uitbreidingsfase worden afgerond. Om een zeer efficiënte productie mogelijk te maken, zal een uitgebreid ondersteuningsteam worden ontwikkeld in Thüringen, inclusief logistiek, kwaliteitsbeheer, operationeel onderhoud en lokale inkoop- en ontwikkelingsafdelingen. Deskundigen van het hoofdkantoor van CATL op het gebied van technologie, proces en beheer zullen ook ondersteuning komen bieden in Thüringen voor een soepele opstartfase. Sinds juni van dit jaar is CATL op locatie met de eerste werknemers en tussen nu en 2024/2025 zullen zeker 2000 banen worden gecreëerd.



De lokale toevoerketen is een ander belangrijk element van een succesvolle productielokalisatie. Het bedrijf zal ook lokale leveranciers van materialen, componenten, systemen en diensten identificeren en kwalificeren. Dit zal indirect extra banen en vooruitzichten in de regio creëren.



"Thüringen is centraal gelegen, waardoor we snel kunnen reageren op verzoeken van klanten. En de beschikbaarheid van hernieuwbare energie, die al bijna 40% bereikt in het openbare netwerk van Thüringen, is een ander belangrijk beslissingscriterium." Matthias Zentgraf vervolgt: "En tot slot, dankzij de steun van het Thüringer ministerie van Economische Zaken en de LEG Thuringia, geloven we dat de productie- en R&D-omgeving van Thuringia zal bijdragen aan de ontwikkeling van CATL."



Behalve het verplaatsen van geavanceerde lithium-ionbatterijtechnologieën van China naar Duitsland, zal CATL ook de samenwerking met lokale R&D-instituten en universiteiten, zoals MEET, intensiveren om de sterke positie in de industrie uit te breiden.



Met de keuze van CATL voor de locatie in Arnstadt worden de ultramoderne lithium-ionbatterijen voor elektromobiliteit in de regio geproduceerd. Deze impuls zal ook helpen om Thüringen succesvol te positioneren als een benchmark in mobiliteitsverschuiving met al daar bijbehorende facetten.



