Al Jabir: 60 Saoedische jongeren opgeleid in conflictstabilisatie en -beheersing

RIYADH, Saoedi-Arabië, 21 oktober 2019 /PRNewswire/ -- De ambassadeur van Saoedi-Arabië in Jemen en algemeen toezichthouder op het Saoedisch programma voor de ontwikkeling en wederopbouw van Jemen (SDRPY, Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen), Mohammed bin Saeed Al Jabir, heeft vandaag aangegeven dat de Saoedisch-Amerikaanse samenwerking de capaciteit heeft opgebouwd van meer dan 60 jonge professionals uit verschillende ministeries in het Koninkrijk op het gebied van conflictstabilisatie en -beheersing.



https://mma.prnewswire.com/media/1013783/SDRPY_Stabilization_Workshop.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1013783/SDRPY_Stabilization_Workshop.jpg]



De opleiding is bedoeld om de deelnemers voor te bereiden en uit te rusten met kennis gezien huidige en toekomstige behoeften in het kader van het dagelijks werk om complexe en zware problemen in conflictgebieden op te lossen, en met name om de ontwikkeling van Jemen te bevorderen.



Al Jabir zei dit tijdens een toespraak op zondagochtend bij de opening van de tweede stabilisatieworkshop, georganiseerd door het SDRPY, in aanwezigheid van de VS-ambassadeur in Jemen, de heer Christopher Henzel, en een delegatie van het Bureau of Conflict and Stabilization Operations van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het SDRPY-personeel nam deel als vertegenwoordigers van Saoedi-Arabië.



Al Jabir voegde eraan toe dat het succes van de eerste workshop het sterke strategische partnerschap tussen de VS en Saoedi-Arabië weerspiegelde, dat zeer positieve internationale gevolgen heeft.



De workshop, die voor de tweede maal wordt georganiseerd, heeft tot doel het belang van stabiliteit te benadrukken en grotere inspanningen te leveren om conflicten te verminderen die een bedreiging vormen voor de internationale veiligheid en de stabilisatiemechanismen belemmeren, zowel op nationaal als op regionaal gebied.



https://mma.prnewswire.com/media/1013784/SDRPY_2nd_Stabilization_Workshop.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1013784/SDRPY_2nd_Stabilization_Workshop.jpg]



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1013783/SDRPY_Stabilization_Workshop.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616254-1&h=2730650759&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616254-1%26h%3D2515076731%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1013783%252FSDRPY_Stabilization_Workshop.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1013783%252FSDRPY_Stabilization_Workshop.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1013783%2FSDRPY_Stabilization_Workshop.jpg] Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1013784/SDRPY_2nd_Stabilization_Workshop.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616254-1&h=3295193892&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616254-1%26h%3D1833808808%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1013784%252FSDRPY_2nd_Stabilization_Workshop.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1013784%252FSDRPY_2nd_Stabilization_Workshop.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1013784%2FSDRPY_2nd_Stabilization_Workshop.jpg]



CONTACT: media@sdrpy.gov.sa