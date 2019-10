Vrijwillige terugroepactie van Selectie Stubb's producten in Europa vanwege ongeëtiketteerde selderij, sesam en mosterdallergenen

AUSTIN, Texas, 21 oktober 2019 /PRNewswire/ -- One World Foods, Inc. start een vrijwillige terugroepactie van geselecteerde Stubb's producten in Europa als gevolg van ongeëtiketteerde selderij, sesam en mosterdallergenen.



Een aantal producten van Stubb bevat een aanzienlijk gehalte aan selderij, sesam en mosterd die een reactie kunnen veroorzaken bij mensen met een gevoeligheid voor deze ingrediënten. Bij gevoelige personen kan een allergische reactie op deze ingrediënten ziekte of ernstige reacties veroorzaken.



Tot op heden heeft het bedrijf geen kennisgevingen van allergische reacties ontvangen met betrekking tot de producten die door deze terugroepactie worden getroffen. De veiligheid van onze consumenten is onze grootste zorg en we gaan voorzichtig te werk door deze producten vrijwillig terug te roepen.



De volgende Stubb's producten die in 13 landen werden verkocht, zijn onderworpen aan deze terugroepactie:





STUBB'S PRODUCT



ALLERGENEN



UPC-nummer SKU-nummer



HOUDBAARHEID



Teruggeroepen (op of voor)







DD-MM-JJJJ



---



Legendary Original Bar-

B-Q Sauce 18oz Bottle

Mosterd 734756000020 347500002

20/05/2022



---



Legendary Spicy Bar-B-Q

Sauce

Mosterd 734756000013 347500001

07/05/2022



18oz Bottle



---



Legendary Hickory Bourbon

Bar-B-Q Sauce

Mosterd 734756000082 347500008

04/09/2022



18oz Bottle



---



Sticky Sweet Bar-B-Q

Sauce 18oz Bottle

Mosterd 734756000105 347500010

06/05/2022



---



Dr. Pepper Bar-B-Q

Sauce 18oz Bottle

Mosterd 734756000129 347500012

05/01/2022



---



Original Wicked Wing

Sauce (geëtiketteerd als

Wicked Habanero Pepper

Wing Sauce)12oz Bottle

Mosterd 734756001089 347500108

25/08/2021



---



Soy, Garlic & Red Pepper

Mosterd 734756002017 347500201 or M009436 (with

Beef Marinade sticker)

29/04/2022



12oz Bottle



---



Citrus & Onion Chicken

Mosterd 734756002024 347500202 or M009437 (with

Marinade sticker)

23/06/2022



12 oz Bottle



---



Chili, Lime & Ginger Pork

Mosterd 734756002031 347500203 and M009438 (with

Marinade sticker)

02/05/2022



12oz Bottle



---



Sweet Honey & Spice Bar-

B-Que Sauce 18oz Bottle

Mosterd, Selderij 734756010456 901507619

04/05/2022



---



Moppin' Sauce Bar-B-Q

Baste 12oz Bottle

Mosterd 734756000037 347500003

09/11/2020



---



Smokey Mesquite Bar-B-Q

Sauce 18oz Bottle

Mosterd 734756000068 347500006

06/01/2021



---



Honey Pecan Bar-B-Q

Sauce 18oz Bottle

Mosterd, Sesam 734756000075 347500007

16/05/2020



---





De terugroeping heeft gevolgen voor de volgende markten:





-- Oostenrijk

-- Cyprus

-- Frankrijk

-- Duitsland

-- Griekenland

-- IJsland

-- Italië

-- Malta

-- Nederland

-- Spanje

-- Zweden

-- Zwitserland

-- Verenigd Koninkrijk

One World Foods heeft distributeurs en supermarkten geïnformeerd om de producten met de betrokken UPC's onmiddellijk uit de schappen en distributiecentra te verwijderen en dit product te vernietigen om verdere consumptie te voorkomen.



Op dit moment zijn we bezig met het corrigeren van de etiketten voor alle bovengenoemde producten en zodra dit is afgerond, zal de distributie naar de getroffen Europese markten gewoon worden voortgezet.



Alle hierboven genoemde producten van Stubb's vormen een risico voor elke consument die gevoelig is voor de allergenen in deze producten, met name selderij, sesam en mosterd. Het bedrijf verzoekt alle consumenten die zich zorgen maken over het product, om het terug te brengen naar de winkel en hun geld terug te krijgen. . Geen kassaticket vereist. Als alternatief, kunnen consumenten ons ook contacteren via stubbsbbq@requested-information.com [mailto:stubbsbbq@requested-information.com] of 0044 1273 76 40 59, tijdens de weekdagen van 09:00 uur GMT tot 5:00 uur GMT. Indien u buiten deze uren belt, gelieve dan een bericht na te laten en onze operatoren zullen u terug contacteren.



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1013835/Stubbs_Original.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1013835/Stubbs_Original.jpg]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1013836/Bourbon_Spicy.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1013836/Bourbon_Spicy.jpg]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1013837/Stubbs_Bourbon.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1013837/Stubbs_Bourbon.jpg]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1013838/Stubbs_Sticky.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1013838/Stubbs_Sticky.jpg]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1013839/Stubbs_Dr_Pepper.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1013839/Stubbs_Dr_Pepper.jpg]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1013840/Stubbs_Beef.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1013840/Stubbs_Beef.jpg]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1013841/Stubbs_Chicken.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1013841/Stubbs_Chicken.jpg]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1013842/Stubbs_Pork.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1013842/Stubbs_Pork.jpg]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1013843/Stubbs_B_Que.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1013843/Stubbs_B_Que.jpg]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1013844/Stubbs_Baste.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1013844/Stubbs_Baste.jpg]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1013845/Stubbs__Smokey.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1013845/Stubbs__Smokey.jpg]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1013846/Stubbs_Honey.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1013846/Stubbs_Honey.jpg]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1013847/Stubbs_Wicked.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1013847/Stubbs_Wicked.jpg]



CONTACT: Voor meer informatie kunt u contact opnemen: Bedrijfscommunicatie, VERENIGD KONINKRIJK: Jonathon Brill, namens One World Foods: Jonathon.Brill@FTIConsulting.com, Andere Europese landen: Florence Hugenholtz, namens One World Foods: Florence.Hugenholtz@fticonsulting.com