Nippon Express (Nederland) bouwt nieuw magazijn op Schiphol Trade Park

Met meer dan twee keer zoveel ruimte als de bestaande faciliteit van het bedrijf wordt dit nieuwe magazijn gebouwd op Schiphol Trade Park, ongeveer 7 kilometer ten zuidwesten van Amsterdam Airport Schiphol, een van Europa's belangrijkste hub-luchthavens, om het gestaag stijgende luchtvrachtvolume op te vangen.



Good Distribution Practice (GDP)-certificering, een standaard voor de juiste distributie van geneesmiddelen, zal worden nagestreefd voor het nieuwe magazijn ter versterking van het distributienetwerk van NE Nederland voor de farmaceutische sector, die in het Nippon Express Group Management Plan "Groeistrategie voor kernactiviteiten" ("Growth Strategy for Core Businesses.") als prioritaire industrie is vastgelegd. Ter voorbereiding op het hanteren van halfgeleidergerelateerde apparatuur en andere zware of lange lading, zal een ULD-afhandelingssysteem worden geïntroduceerd om de faciliteit in staat te stellen pallets van 20 voet te verwerken. Het dak zal worden uitgerust met zonnepanelen van 60m x 55m om de faciliteit milieuvriendelijker te maken.



Nippon Express zal blijven voldoen aan de steeds geavanceerdere en diversere behoeften van haar klanten naarmate het haar inspanningen opvoert in de expeditiebranche en in de farmaceutische industrie en halfgeleiderindustrie.



- Verwachte start van operaties juli 2021



- Uit te voeren operaties Lucht- en zeevracht import/export CFS-operaties, verwijderingsoperaties, crossdock-operaties



- Profiel van nieuw magazijn Adres: Contour Avenue 31, Hoofddorp, Nederland Gebouw: Gebouw met één verdieping van staalgewapend beton (met kantoorgedeelte van vier verdiepingen) Oppervlak locatie: 18.278m2 Totaal vloeroppervlak: 12.238m2 (Onderverdeling) Magazijnoppervlak: 9.836m2 (inclusief 315m2 speciale farmaceutische opslag) Kantoor: 2.261m2 Overig: 141m2 Belangrijkste uitrusting: 19 vrachtwagendokken, ULD-handsysteem, volledige CCTV-dekking, zonnepanelen



