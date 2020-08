Opwaardering van 'slimme retailer' naar 'slimme retaildienstverlener' versterkt de verkopen tijdens Suning.com's 818-winkelfestival

NANJING, China, 21 augustus 2020 /PRNewswire/ -- Suning.com (002024.SZ), China's toonaangevende slimme O2O-serviceprovider voor detailhandel en eigendom van Suning Holdings Group, dat voor de vierde achtereenvolgende keer sinds 2017 voorkomt op de Fortune Global 500-lijst, voltooide gisteren haar jaarlijkse 818-winkelfestival.



Tijdens de 818-winkelfestival-Cloudconferentie heeft vicepresident van Suning.com Gu Wei bekendgemaakt dat de komende tien jaren zullen worden gedefinieerd als "een decennium van scenario-retaildiensten". Suning.com zal upgraden van 'slimme retailer' naar 'slimme retaildienstverlener'.



Tijdens haar 818-winkelfestival beloofde Suning prijsbescherming voor de duur van 60 dagen. Bij een hogere aankoopprijs zal Suning het prijsverschil compenseren voor de klant; bezorging, distributie en aftersales-dienstverlening zijn gegarandeerd op tijd, en in geval van vertragingen worden gebruikers gecompenseerd; om de rechten en belangen van gebruikers volledig te beschermen, heeft Suning.com snelle beoordeling en snelle vergoeding geïmplementeerd om zorgeloze retourzendingen te garanderen. Bovendien zijn Suning.com's diensten in transactie, contractprestatie en ervaring aanzienlijk verbeterd.



Tijdens het vorige 618 middenjaars-winkelfestival, zag Suning's "J-10%"-geldbesparingsplan aanzienlijke groei, en voor het 818-winkelfestival dit jaar, heeft Suning.com het productassortiment van het "J-10%"-geldbesparingsplan uitgebreid. Om consumenten meer profijt te kunnen geven, worden Suning's prijsvoordelen de norm.



Tijdens het 818-winkelfestival, namen de online-verkoopresultaten toe met 107% jaar-op-jaar. Als onderdeel daarvan namen de jaar-op-jaar online-verkoopresultaten van huishoudelijke apparaten toe met 129%, de online bestellingen in verschillende verbouwingscategorieën namen jaar-op-jaar 330% toe, bestellingen van Suning-supermarkten groeiden met 141% jaar-op-jaar en er werden meer dan 1 miljoen VIP-lidmaatschappen toegevoegd.



"Ongeacht waar we staan of waar we heengaan, Suning zal altijd opkomen voor haar gebruikers en erop staan goed werk te leveren. Retail is een eindeloze marathon. Als we stabiel blijven winnen we zeker," aldus Zhang Jindong, Voorzitter van Suning Holdings Group. Suning is ervaren in retail, winkelketens en internethandel; van "slimme retailer" naar "slimme retaildienstverlener", ongeacht de veranderende rol van Suning, de oorspronkelijke service-intentie blijft onveranderd.



Over Suning



Het in 1990 opgerichte Suning is een van de toonaangevende ondernemingen in China met twee overheidsbedrijven in China en Japan. In 2019 stond Suning Holdings Group in de top 3 van de 500 niet-staatsbedrijven in China met een jaarinkomen van RMB 602,5 miljard (ongeveer EURO 77,24 miljard) en bleef lijstaanvoerder in de internetretail-categorie. Ter naleving van de bedrijfsmissie " Leiden van het Ecosysteem door Sectoren door Creatie van een Optimale Levenskwaliteit voor Iedereen", heeft Suning haar kernactiviteiten in retail versterkt en uitgebreid door middel van een corporaat ecosysteem dat bestaat uit meerdere verticale industrieën, waaronder commercieel vastgoed, financiële diensten en sport. Het belangrijkste dochterbedrijf Suning.com, dat pioniert in online en offline retailing, stond van 2017 tot 2020 vier opeenvolgende jaren in de Fortune Global 500.



CONTACT: Wen Mo, +86-138-5163-6768, wenmo@suning.com