CNA Hardy Benoemt Amandine Motte tot Algemeen Manager van Luxemburgse Dochteronderneming

LONDEN, 20 augustus 2019 /PRNewswire/ -- CNA Hardy, een leidende gespecialiseerde commerciële verzekeringsleverancier voor klanten binnen Lloyd's en bedrijfsmarkten, is verheugd om de benoeming van Amandine Motte tot Algemeen Manager van zijn Luxemburgse dochteronderneming aan te kondigen.



Amandine zal rapporteren aan Dave Brosnan, CEO, en zal verantwoordelijk zijn voor het verder uitbreiden van onze activiteiten en mogelijkheden in Europa op de wijze waarop wij business doen transformeren.



Dave Brosnan, CEO, CNA Hardy zegt, "Ik ben erg verheugd dat Amandine de nieuwe positie als Algemeen Manager heeft geaccepteerd. Sinds zij zich bij ons in mei 2018 als CFO heeft aangesloten, heeft zij een overvloed aan ervaring en dynamisme aan CNA Hardy toegevoegd. De benoeming van Amandine onderlijnt onze toewijding tot het aantrekken en behouden van toptalent. Haar diepgaande kennis en expertise van de lokale en bredere Europese markt is een aanzienlijk voordeel voor ons bedrijf."



Amandine zal nog steeds in Luxemburg gevestigd zijn en onmiddellijk haar nieuwe functie bekleden.



Over CNA Hardy CNA Hardy, actief in de VK met Hardy (Underwriting Agencies) Limited en CNA Insurance Company Limited, en in Europa met CNA Insurance Company (Europe) S.A., is een leidende gespecialiseerde commerciële verzekeringsleverancier voor klanten op zowel Lloyd's als bedrijfsmarkten. Bezoek voor meer informatie CNA Hardy op www.cnahardy.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2556646-1&h=336499045&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2556646-1%26h%3D2951331863%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cnahardy.com%252F%26a%3Dwww.cnahardy.com&a=www.cnahardy.com].



CNA is een van de grootste commerciële eigendom- en schadeverzekeringsbedrijf in de VS. CNA levert een brede schaal aan standaard en gespecialiseerde eigendom- en schadeverzekeringsproducten en diensten voor bedrijven en professionelen in de VS, Canada en Europa, ondersteund door meer dan 120 jaar ervaring en ongeveer $45 miljard aan activa. Bezoek voor meer informatie CNA op www.cna.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2556646-1&h=4097773378&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2556646-1%26h%3D1114800487%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cna.com%252F%26a%3Dwww.cna.com&a=www.cna.com].



CNA Hardy is een handelsnaam van CNA Insurance Company Limited, Hardy (Underwriting Agencies) Limited, CNA Insurance Company (Europe) S.A, CNA Services (UK) Limited, CNA Hardy International Services Limited en Hardy Underwriting Asia PTE Limited.



Web site: https://www.cnahardy.com/