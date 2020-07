Dragonfly Therapeutics Start Fase 1 / 2 in Studie van IL12 Immunotherapie in Patiënten met Vergevorderde Solide Tumoren

Bedrijf meldt eerste toediening aan patiënt die deelneemt aan Fase 1 / 2 van een klinische proef ter beoordeling van het nieuwe middel IL12 cytokine DF6002.



WALTHAM, Massachusetts, 21 juli 2020 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc. ("Dragonfly" of het "Bedrijf"), een biotechnologiebedrijf dat in klinische fase werkt aan het ontwikkelen van nieuwe immunotherapieën, heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf zijn in eigendom ontwikkelde immunotherapeutisch middel DF6002 voor onderzoek heeft toegediend aan de eerste patiënt tijdens een Fase 1 / 2 studie. Op dit moment worden patiënten met vergevorderde solide tumoren geworven voor deelname aan Dragonfly's klinische proef met DF6002 aan het Lifespan Cancer Institute van Rhode Island Hospital, het opleidingsziekenhuis van Brown University, waarna meerdere locaties binnenkort zullen worden geopend. DF6002 zal het tweede geneesmiddel in de kliniek zijn nadat het bedrijf het celtherapeutische NK DF1001 begon te testen in het najaar van 2019.



"Het therapeutisch potentieel van DF6002' is erg interessant", aldus Dr. Mario Sznol, lid van Dragonfly's Klinische Adviesraad en Professor in de Geneeskunde & Medevoorzitter van Kanker-Immunologie bij het Yale Cancer Center. "Dragonfly's middel IL 12 met langere halfwaardetijd, behouden potentie en opvallende in vivo anti-tumor data kan bijdragen aan het realiseren van het reeds lang gekoesterd potentieel van deze cytokine bij een brede groep kankerpatiënten."



"Dragonfly's pakket aan preklinische data over IL12 is uitzonderlijk, en wij kijken ernaar uit om de effectiviteit in kankerpatiënten te bewijzen"," aldus Dr. Tyler Jacks, Directeur van het Koch Institute bij MIT en Voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Bedrijf. "DF6002 is Dragonfly's eerste cytokine en heeft preklinisch superieure doeltreffendheid bewezen ten opzichte van native IL12 gecombineerd met een overtuigend preklinisch veiligheidsprofiel en breed therapeutisch venster."



Eind mei is aan Dragonfly Therapeutics investigational new drug approval (IND) toegekend voor DF6002 door de U.S. Food and Drug Administration (FDA). Het klinisch onderzoek fase 1 /2 is een onderzoek van meerdere delen dat voor het eerst niet-gerandomiseerd, open-label wordt toegepast op mensen en werkt met oplopende doses om de veiligheid, bijwerkingen, vestigate the safety, tolerability, farmacokinetiek, biologische en klinische activiteit van DF6002 te toetsen als op zichzelf staand middel alsmede in combinatie met PD-1 inhibitie bij patiënten met lokaal gevorderde of uitgezaaide solide tumoren, gevolgd door verlenging op basis van geselecteerde indicaties.



De start van klinische studies met onze eerste cytokine onderstreept zowel de breedte van Dragonfly's portfolio van innovatieve therapeutica als het tempo waarmee ons team belangrijke nieuwe behandelingsopties biedt aan patiënten met kanker en auto-immuunziekte", aldus Bill Haney, CEO en medeoprichter van Dragonfly. "Naast DF6002, onze vruchtbare samenwerking in geneesmiddelenproductie met BMS, Merck en Abbvie, en onze DF1001 TriNKET die momenteel in de klinische fase belandt, zijn we hard op weg om onze tweede TriNKET aan te bieden voor IND in 2021."



Verdere gegevens over de tests alsmede aanmeldingscriteria zijn te vinden op: https://clinicaltrials.gov [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2859440-1&h=3690193852&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2859440-2%26h%3D2942216533%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.clinicaltrials.gov%252Fct2%252Fshow%252FNCT04143711%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fclinicaltrials.gov&a=https%3A%2F%2Fclinicaltrials.gov] (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04423029).



Over DF6002 DF6002, Dragonfly's IL12 cytokine met een langere halfwaardetijd is een immunotherapeutisch middel dat in onderzoek wordt getest op volwassen patiënten ter behandeling van vergevorderde solide tumoren. DF6002 is in staat om effectieve anti-tumor immuniteit te stimuleren bij patiënten die niet in aanmerking komen voor of niet adequaat reageren op bestaande therapieën. DF6002 is het meest geavanceerde middel in een pijplijn van cytokinen die worden ontwikkeld door Dragonfly om tegemoet te komen aan de grote, onvervulde behoeften bij patiënten met kanker in gevorderd stadium.



Over Dragonfly Dragonfly Therapeutics is een biofarmaceutisch bedrijf op het gebied van klinische ontwikkeling, gericht op het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van therapieën met nieuwe, bispecifieke antilichaam-technologie die gebruikmaakt van het lichaamseigen immuunsysteem om baanbrekende behandelingen voor kankerpatiënten te creëren. Dragonfly beschikt over een diepe pijplijn van eigen preklinische kandidaat-geneesmiddelen die zijn ontdekt met behulp van zijn platform en die worden doorontwikkeld tot in de klinische fase. Het bedrijf is daarnaast betrokken bij vruchtbare samenwerkingsverbanden met BMS, Merck en Abbvie op het gebied van een groot aantal ziekten.



