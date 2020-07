Appian kondigt no-code-integratie aan met het RPA-platform van Automation Anywhere via Appian Robotic Workforce Manager

Vereenvoudigde bot-development geïntegreerd met full-stack automatisering levert snellere time-to-value en enterprise schaalbaarheid voor "human-in-control" RPA en intelligente automatisering.



AMSTERDAM, 21 juli 2020 /PRNewswire/ -- Appian kondigt vandaag de integratie aan van Automation Anywhere, Inc.'s intelligente automatiseringsbedrijfsplatform via Appian's Robotic Workforce Manager-oplossing [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2862763-1&h=984876004&u=https%3A%2F%2Fwww.appian.com%2Findustries%2Fautomationanywhere-robotic-workforce-manager%2F%3Futm_source%3Dreferral%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dlca-2h-2020&a=Robotic+Workforce+Manager-oplossing]. De no-code integratie stelt het Center of Excellence (COE) van een Appian-klant in staat om schaalbaarheid, zichtbaarheid, governance en controle te leveren over de robotic process automation (RPA) digitale workforce geboden door Automation Anywhere(TM). De oplossing verenigt ook een digitale workforce met mensen en kunstmatige intelligentie (AI) in dezelfde workflow. Dit betekent een effectievere bedrijfsautomatisering die bedrijfsprocessen versnelt, operationele kosten en fouten vermindert en uitstekende klantervaringen creëert.



https://mma.prnewswire.com/media/1217026/Appian_RPA_application.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1217026/Appian_RPA_application.jpg ]



Appian's Low-code Automation Platform [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2862763-1&h=2537227125&u=https%3A%2F%2Fwww.appian.com%2Fplatform%2F%3Futm_source%3Dreferral%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dlca-2h-2020&a=Low-code+Automation+Platform] verenigt mensen, data en systemen om complexe workflows tot 20 keer sneller te automatiseren dan de traditionele ontwikkeling. Appian Robotic Workforce Manager for Automation Anywhere's RPA-platform is voorzien van een Control Center dat data-gedreven inzichten biedt over digitale workforce activiteiten. Het Control Center volgt alle bots en geautomatiseerde processen met analyses en dashboards en maakt een gecentraliseerd beheer van digital workforce problemen en uitzonderingen mogelijk. Het Control Center stelt zakelijke gebruikers ook in staat om met meer RPA selfservice de bots en workflows te starten en te plannen, en om de juiste taken aan de juiste medewerkers toe te wijzen, waardoor de proces-SLA's worden verbeterd door middel van "human-in-control" RPA.



De Automation Planner biedt een centrale locatie voor het beheer van alle taak- en procesautomatiseringsactiviteiten. Het verzamelt en prioriteert automatiseringsverzoeken vanuit de hele onderneming en volgt en beheert alle activiteiten van aanvraag tot voltooiing. Met de Automation Planner kunnen bots en workflows worden geanalyseerd met daaruit voortvloeiende AI-aanbevelingen om de automatisering binnen de onderneming te verbeteren.



"Het creëren van een geïntegreerd RPA-programma verhoogt de end-to-end bedrijfsefficiëntie met softwarebots die bedrijfsprocessen kunnen automatiseren en de menselijke productiviteit kunnen stimuleren", zegt Griffin Pickard, Director of Technology Alliance Program bij Automation Anywhere. "Samenwerken met Appian kan de tijd die onze gezamenlijke klanten nodig hebben om bots te bouwen en te implementeren drastisch verminderen.



"RPA is een essentieel onderdeel van de moderne workforce dat snelheid en nauwkeurigheid levert die de mens niet kan evenaren. Maar de waarde van RPA wordt verminderd wanneer het als silo afzonderlijk van de rest van de workforce wordt behandeld," zegt Malcolm Ross, Deputy CTO bij Appian. "Onze integratie met Automation Anywhere is bedoeld om het voor onze gezamenlijke klanten gemakkelijk te maken om hun digitale workforce te schalen en te beheren naast hun menselijke workforce".



Over Appian



Appian biedt een low-code ontwikkelingsplatform dat de creatie van krachtige bedrijfsapplicaties versnelt. Veel van 's werelds grootste organisaties gebruiken Appian-applicaties om klantervaring te verbeteren, operational excellence te bereiken en risicobeheer en compliance wereldwijd te vereenvoudigen. Ga voor meer informatie naar www.appian.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2862763-1&h=2555268036&u=https%3A%2F%2Fwww.appian.com%2F%3Futm_source%3Dreferral%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dlca-2h-2020&a=www.appian.com].



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1217026/Appian_RPA_application.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2862763-1&h=494412428&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1217026%2FAppian_RPA_application.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1217026%2FAppian_RPA_application.jpg]



CONTACT: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Appian, Jessica Jansen, Senior Field Marketing Manager Northern Europe, +31 6 543 75 705, pr.nl@appian.com



Web site: http://www.appian.com/