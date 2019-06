Mindtree Erkend voor zijn Digitale Excellentie door ISG

ISG boek toont het digitaal vermogen van Mindtree aan door samenwerking met Lufthansa Airlines en een belangrijk consumentengoederenbedrijf



WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 21 juni 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, een wereldwijd digitale transformatie-, technologie- en dienstenbedrijf, werd erkend door het Information Service Group (ISG), een wereldwijd-leidend onderzoek- en adviesbedrijf, voor zijn rol in twee van de top 25 voorbeelden van digitale transformatie in 2019, zoals aangetoond in het recentelijk gepubliceerde ISG boek Digital Excellence: 25 Winning Partnerships.



Mindtree wordt erkend door zijn samenwerking met Lufthansa Airlines en een internationaal merk van verpakte consumentengoederen. Het ISG boek specificeert de manier waarop Mindtree succesvol beide bedrijven heeft begeleid tijdens hun digitale tochten. Winnende implementaties includeren:



l Lufthansa: Veel luchtvaartmaatschappijen worstelen ermee om tegelijkertijd hun prijzen concurrerend te houden en tevens hun winstmarges te behouden in een sector met aanzienlijke vaste kosten. Om dit probleem op te lossen, heeft Lufthansa met Mindtree samengewerkt om een op Predictive Analytics gebaseerde oplossing te ontwikkelen dat de toekomstige vraag voorspelt en de optimale prijzen berekent voor de consumenten. Het maakt gebruik van een specifieke machine learning model om historische gegevens over de verkoop te analyseren en de marginale opbrengst te berekenen.



l Internationaal Consumentengoederen Merk - Voor consumentengoederen blijft de fysieke winkel het leidende verkoopkanaal. Mindtree heeft met de organisatie samengewerkt, met meer dan 1000 producten en 65 merken die meer dan één miljoen winkels dienen, aan een deep neural netwerk-gebaseerd systeem die gepersonaliseerde aanbevelingen genereert voor onafhankelijke detailhandelaren over inventaris, promoties en producten. Het systeem levert nu 2 miljoen real-time aanbevelingen per kwartaal gebaseerd op factoren zoals het gedrag van detailhandelaren, winkelprestaties en buurteigenschappen.



"Bij Mindtree zetten wij innoverende op AI gebaseerde oplossingen in, door gebruik te maken van machine learning en deep learning modellen, om daadwerkelijke businessresultaten aan onze klanten te leveren, over de verschillende functies en consumentensegmenten," zegt Sreedhar Bhagavatheeswaran, SVP en global head of digital business, Mindtree. "Deze erkenning door ISG bevestigt onze methodologieën in digitale innovatie, datawetenschap, AI expertise en kennis van de industriesector om het voor onze klanten mogelijk te maken aangepaste consumentervaringen te creëren, en het concurrentievoordeel te behouden."



Digital Excellence: 25 Winning Partnerships door ISG is het product van een rigoureus onderzoek van een aanzienlijk aantal digitale casussen verstrekt door de leveranciersgemeenschap. ISG heeft elke casestudy geëvalueerd door de betrokken consumenten te interviewen, de impact van elke transformatie op het bedrijf van de consument te beoordelen en de evaluatiecriteria van ISG te indexeren om de top 25 casestudies te bepalen die in het boek gepubliceerd zouden worden.



"Wij hebben Mindtree als één van de allerbeste uitgekozen omdat hun recente werk met twee leidende industriemerken een diep en praktisch inzicht heeft aangetoond over wat het daadwerkelijk betekent om een bedrijf digitaal te transformeren," zegt Paul Reynolds, partner en chief research officer, ISG. "Met hun innoverende uitvoering, de toepassing van baanbrekende technologieën en een algemene inzetting voor excellentie, heeft Mindtree zijn klanten geholpen om indrukwekkende, tastbare businessresultaten te bereiken."



Elke digitale transformatie casus gepubliceerd in het boek werd beoordeeld op basis van de volgende criteria:



l Uniciteit: Het vermogen van de leverancier om zijn klanten voorbij het vanzelfsprekende te helpen denken in digitale transformatie en het abstracte ontwerpen.



l Complexiteit: Het bereiken van successen tijdens het ontwerpen en het uitvoeren van complexe oplossingen.



l Impact: De door de transformatie verzorgde netto business-impact aan de eindklant.



l Engagement voor het Succes van de Klant: De inzetting van de leverancier voor het slagen van zijn klanten, zoals aangetoond door middel van wendbaarheid, samenwerking, investeringen of commerciële innovaties.



Bezoek om de digitale case study van Mindtree te lezen in het boek van ISG, Digital Excellence: 25 Winning Partnerships de volgende link link [https://research.isg-one.com/reportaction/Digital-Excellence-25-Winning-Partnerships/Marketing].



Over ISG



ISG (Information Services Group) is een leidend, wereldwijd, technologisch onderzoek- en adviesbureau. Als betrouwbare zakenpartner van meer dan 700 klanten, waaronder 75 van de top 100 bedrijven in de wereld, verplicht ISG zich om bedrijven, publieke organisaties en diensten- en technologieleveranciers te helpen om operationele uitmuntendheid en snellere groei te bereiken. Het bedrijf specialiseert zich in digitale transformatiediensten, waaronder automatisering, cloud en data-analyse, bevoorradingsadvies, beheerd bestuur en risicodiensten, netwerkvervoerdiensten, technologische strategie en het ontwerp van werkzaamheden, verandermanagement, marktkennis en technologieonderzoek en analyse. Opgericht in 2006, en gevestigd in Stamford, Conn, telt ISG ongeveer 1300 professionals die in meer dan 20 landen werkzaam zijn, en samen een wereldwijd team vormen dat bekend staat om zijn innovatief denkvermogen, marktinvloed, diepgaande industriële en technologische expertise, en een van wereldniveau onderzoek- en analytisch vermogen, op basis van de meest uitgebreide data marktgegevens uit de industrie. Bezoek voor meer informatie www.isg-one.com [http://www.isg-one.com/].



Over Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijde technologie-, advies- en dienstenbedrijf, dat Global 2000 bedrijven helpt om omvang met flexibiliteit te combineren om concurrentievoordeel te bereiken. 'Born digital' in 1999, meer dan 340 klantbedrijven rekenen op onze diepgaande domeinkennis om silo's af te breken, digitale complexiteit te verwerken en te begrijpen en om nieuwe initiatieven sneller op de markt te brengen. Wij maken het voor IT mogelijk om met de snelheid van business te veranderen , om door het inzetten van nieuwe technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery business innovatie te bevorderen. Wij zijn actief in 17 landen en worden constant beschouwd als een van de beste werkplekken, wat dagelijks bewezen wordt door onze cultuur van succes, belichaamd door bijna 19.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds."



Alle namen van hier vermelde producten en bedrijven kunnen handelsmerken zijn van desbetreffende geregistreerde eigenaren.



