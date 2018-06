250.000 keer "Ja!" tegen klimaatbescherming

AMSTERDAM, June 21, 2018 /PRNewswire/ --



E-commerce-onderneming bereikt mijlpaal



Met een kwart miljoen klimaatneutraal gedrukte orders behaalt de onlinedrukkerij Onlineprinters een belangrijke mijlpaal: 250.000 keer hebben klanten van de e-commerce-onderneming er bewust voor gekozen om alle CO2-emissies die door de productie van hun gedrukte producten ontstaan, te compenseren door een klimaatbeschermingsproject te ondersteunen. Sinds de introductie van klimaatneutraal drukken bij Onlineprinters in 2013 kon 7.900 ton CO2 worden gecompenseerd. Dat komt overeen met een hoeveelheid kooldioxide die een personenauto zou uitstoten, wanneer deze alle wegen ter wereld helemaal zou afrijden: bijna 32 miljoen kilometer.



Klimaatneutraal drukken met één klik



"Het aantal orders van 250.000 is sensationeel. Dat laat zien dat onze klanten duurzaam willen handelen en Onlineprinters vaart zet achter milieubescherming", aldus CEO Michael Fries. Juist dankzij het businessmodel "online drukken" wordt bij het produceren van reclamemiddelen door de enorme hoeveelheid orders zo zuinig mogelijk omgegaan met grondstoffen, omdat de gebruikte machines efficiënt kunnen worden benut. Desondanks kan de uitstoot van CO2 niet volledig worden voorkomen. Daarom kunnen klanten bij de bestelling in de onlineshop door een bijdrage van minder dan één procent van de koopprijs de onvermijdelijke hoeveelheid CO2 compenseren. Daarvoor kiezen ze een project naar keuze met klimaatbeschermingseffect, zoals de herbebossing van bosoppervlakken of de uitbreiding van hernieuwbare energieën.



Allesomvattende klimaatbeschermingsstrategie



In samenwerking met ClimatePartner worden voor het bestelde gedrukte product een ID en een QR-code aangemaakt, waarmee ook eindklanten details van de order kunnen volgen. "Wij stellen onze IT-oplossingen aan bijna 1.000 drukkerijen in Europa ter beschikking. Sinds 2013 werden zo de CO2-emissies van duidelijk meer dan 1.000.000 orders gecompenseerd door klimaatbeschermingsprojecten. Onlineprinters heeft alleen al in totaal 25 % van alle orders klimaatneutraal geleverd en is daarmee een baken in de branche", legt Moritz Lehmkuhl, Managing Director van ClimatePartner uit. De jongste hercertificering met het Franse milieukeurmerk Imprim'Vert ("groen drukken") bevestigt de klimaatbeschermingsstrategie van Onlineprinters in andere onderdelen van de productieketen.



Over de onderneming



De Onlineprinters-groep, die zich in Duitsland presenteert onder het merk diedruckerei.de, behoort tot de toonaangevende onlinedrukkerijen van Europa, heeft meer dan 1.400 medewerkers in dienst en produceerde het afgelopen jaar meer dan 2,5 miljard gedrukte reclamemiddelen. Meer dan 1.500 gedrukte producten variërend van visitekaartjes, briefpapier en flyers, catalogi en brochures tot en met grootformaat reclamesystemen worden via 18 webshops aan 800.000 klanten in 30 landen in Europa geleverd. Internationaal is de dienstverlener voor onlinedrukwerk bekend onder de merknaam "Onlineprinters", de Britse marktleider Solopress en de belangrijkste speler op de Scandinavische markt LaserTryk maken deel uit van de Onlineprinters-groep.







