UnionPay International introduceert zijn grootste zomermarketingcampagne ooit

SJANGHAI, 21 juni 2018 /PRNewswire/ -- Naarmate de zomer nadert, zal de uitgaand toerismemarkt van China zijn jaarlijkse piek inluiden. Een recent rapport uitgegeven door China CYTS toont dat meer dan 60% van de Chinese toeristen deze zomer naar het buitenland zal afreizen. UnionPay-pashouders kunnen hun UnionPay-bankpas in 169 landen en regio's gebruiken, en meer dan 20.000 handelaren in het buitenland nemen deel aan de internationale zomermarketingcampagne van UnionPay International, namelijk het Wereldwijde vakantieseizoen. Het aantal deelnemende handelaren is in vergelijking met het voorgaande jaar verdubbeld en heeft een nieuw record gezet.



Gebruikers van de "UnionPay"-app kunnen gebruik maken van de mobiele betalingsdiensten van UnionPay, beschikbaar in 26 landen en regio's buiten het vasteland van China. Deze diensten omvatten betalingen per QR-code en UnionPay's contactloze functie, de mobiele QuickPass. Met de "UnionPay"-app kunnen toeristen ook genieten van de unieke aanbiedingen voor UnionPay mobiele betalingen, u-plan ekortingsbonnen download, en controleren wat wereldwijd de kaartgebruikende voordelen en diensten van UnionPay zijn.



Het acceptatiebereik van de "UnionPay"-app blijft zich buiten het vasteland van China uitbreiden



Het aantal gebruikers van de "UnionPay"-app heeft de 70 miljoen overschreden, en het accepteren van de UnionPay mobiele betaaldienst is de manier voor handelaren buiten het vasteland van China geworden om Chinese toeristen te verwelkomen. Tokyu Plaza Ginza in Japan accepteert de mobiele QuickPass van UnionPay. Haneda Airport, het Matsuya Ginza warenhuis, en de LAOX belastingvrije winkels zullen vanaf juli betalingen per UnionPay QR-code accepteren.



De introductie van UnionPay's mobiele betalingsdiensten in Japan is een belichaming van de invoering van UnionPay's mobiele betalingen wereldwijd. Betalingen per UnionPay QR-code worden geaccepteerd in Australië, Nieuw-Zeeland, Bangladesh, Mauritius etc., en de gebruikers van de "UnionPay"-app kunnen nu betalen in 19 landen en regio's buiten het vasteland van China door de QR-codes te scannen. Chinese toeristen kunnen ook gemakkelijk de UnionPay mobiele QuickPass-functie activeren via de "UnionPay"-app, dat op meer dan een miljoen POS-terminals in 19 landen en regio's geaccepteerd wordt, waaronder in Japan, Singapore, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, en Rusland.



Het Wereldwijde vakantieseizoen biedt dit jaar enkele unieke voordelen voor uitgaande toeristen die de "UnionPay"-app gebruiken: allereerst geven handelaren in Hongkong, Macau, Taiwan, Japan, Reserve, Australië en andere landen en regio's kortingen voor het gebruik van de UnionPay mobiele QuickPass. Klanten kunnen bijvoorbeeld een Aeroexpress ticket in Moskou kopen voor slechts één roebel. Tevens kunnen klanten u-plan ekortingsbonnen downloaden die gebruikt kunnen worden op ongeveer 6.000 locaties in 17 landen en regio's. Gebruik de app om de beste korting in de winkel te krijgen. Tot slot kunnen app-gebruikers controleren wat de aanbiedingen van de verschillende handelaren zijn, tips over het gebruik van hun pas nalezen, de gids voor belastingteruggave gebruiken of andere praktische informatie inzien.



Meer dan 20.000 handelaren buiten het vasteland van China bieden unieke aanbiedingen voor UnionPay



UnionPay's zomermarketingcampagne dekt dit jaar 70 populaire bestemmingen in meer dan 40 landen en regio's, inclusief korte-afstand-bestemmingen zoals Hongkong, Macau, Taiwan, Zuidoost-Azië, Noordoost-Azië, en Europa, de Verenigde Staten, Australië, het Midden-Oosten, Centraal Azië, en Afrika. UnionPay-pashouders kunnen maximaal 30% korting krijgen bij meer dan 20.000 handelaren.



Het is de moeite waard om te vermelden dat handelaren in ongeveer 20 landen en regio's langs de Belt & Road hebben deelgenomen aan deze campagne. Deze markten omvatten opkomende toeristische bestemmingen zoals Rusland, Tsjechië, Polen, Zuid-Afrika, en de Verenigde Arabische Emiraten. In Rusland bieden bijvoorbeeld restaurants, hotels, supermarkten, uitgaansgelegenheden en andere bedrijven kortingen voor UnionPay-pashouders.



Met de voortdurende uitbreiding van het UnionPay acceptatienetwerk, nemen meer en meer handelaren in de catering-, entertainment-, accommodatie- en transportsector deel aan de promotiecampagnes van UnionPay, waardoor er een gemakkelijkere betaalervaring aan vrije en onafhankelijke toeristen geboden wordt. UnionPay-pashouders kunnen hotelkamers boeken tegen een voordelige prijs op websites zoals Expedia, Hotels.com en andere reisplatforms. Kaarthouders kunnen genieten van maximaal 20% korting op het online boeken van vluchten op de officiële websites van luchtvaartmaatschappijen zoals Emirates Airline en Ethiopian Airways. Pashouders die zelf met een auto een rondreis maken kunnen 15% korting krijgen op autoverhuur alsmede 1 gratis dag.



Pashouders die met hun familie reizen, moeten speciale aandacht besteden aan de voordelen die door gezinsvriendelijke handelaren aangeboden worden. UnionPay-pashouders die een bezoek brengen aan musea zoals het Metropolitan Museum in de Verenigde Staten, en het Van Gogh Museum in Nederland, kunnen gratis toegang, gratis souvenirs en andere kortingen verkrijgen. Royal Caribbean Cruises, Legoland in Maleisië, het San Francisco Bay Aquarium en een verscheidenheid aan andere pretparken bieden tevens kortingen voor UnionPay-pashouders.



CONTACT: Agnes Hou, Houlingwei@unionpayintl.com, +86-21-20265843