Introductie van dSecure®: Probleemloze naleving van de AVG voor ieder bedrijf

Uniek programma voor versleuteling en databescherming gehost door Emerging Dynamics



(EMDYN(R)) is nu voor het eerst beschikbaar in de gehele EMEA-regio!



Cyberverdedigingsexpert Emerging Dynamics (EMDYN(R)) heeft vandaag aangekondigd dat dSecure(R), het nieuwe-generatieprogramma voor informatiebescherming van Global Integrity, Inc. [https://www.globalintegrity.com ] nu beschikbaar is als gehoste service Powered by EMDYN(R).



Met de zorgen die er voor alle organisaties, ongeacht het formaat, op dit moment zijn rond de AVG, biedt dSecure de ultieme oplossing om uw intellectuele eigendom, persoonlijke gegevens en e-mailcommunicatie automatisch te beschermen.



Elk bedrijf - klein of groot - heeft vertrouwelijke informatie die beschermd moet worden.



Door versleuteling op militair niveau te leveren, maakt dSecure uw gegevens onzichtbaar voor ongeautoriseerde gebruikers, waardoor de dreiging van verstrekking in geval van een inbreuk wordt opgeheven. Niet alleen uw persoonlijke gegevens en e-mailcommunicatie worden zo beschermd, maar ook uw gehele bestand van vertrouwelijke bedrijfsinhoud en intellectuele eigendom (IE) die u eerder wellicht niet als risico lopend zou hebben beschouwd.



dSecure is volledig geïntegreerd in de Microsoft Office software-applicaties, wat betekent dat alle gegevens die binnen Word-documenten, Excel, Powerpoint, Outlook of andere Office-applicaties zijn aangemaakt, automatisch beschermd zijn. Ook de bescherming van andere typen bestanden buiten de MS Office suite, zoals PDF's, audio- en videobestanden, wordt ondersteund door dSecure.



Het programma is gemakkelijk te installeren en te gebruiken, het instellen van wachtwoorden of volgen van training is niet nodig. Anders dan andere deeloplossingen is dSecure uniek in de versleuteling van al uw gegevens vanaf het moment van ontstaan tot aan de vernietiging, wat betekent dat ze altijd beschermd zijn. Het is de enige toepassing die gegevens eenvoudig beschermt op een desktop, mobiele telefoon of tablet, of de gegevens nu onderweg zijn of in rust.



Met dSecure zijn gebruikers niet genoodzaakt om hun gegevens te uploaden op een centrale server in de cloud. In plaats daarvan hebben ze te allen tijde de volledige controle over hun informatie, waar die zich ook bevindt, opgeslagen, onderweg of in bewerking. Dit neemt het risico op een derde partij die in staat is zich toegang te verschaffen tot uw gegevens volledig weg. Er zijn geen achterdeuren.



Terwijl het programma eerder alleen toegankelijk was voor specialistische organisaties in de publieke sector, heeft EMDYN(R) nu opdracht gegeven aan de toonaangevende technologie-distributeur Ingram Micro om dSecure beschikbaar te stellen voor hun gehele uitgebreide netwerk van resellers, zodat het gebruikt kan worden door bedrijven van elke omvang, in elke bedrijfstak, in de gehele EMEA-regio.



Naleving van de AVG zekerstellen



De Europabrede deadline voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft er voor gezorgd dat bedrijven van alle formaten de manier waarop ze gegevens beheren en beschermen hebben geëvalueerd. Met boetes tot 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet voor niet-naleving, is het essentieel om de wet achter je te hebben.



Hoewel het niet verplicht is, stimuleert de AVG het gebruik van versleuteling als een effectieve manier om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te helpen borgen. Als uw gegevens versleuteld - en dus onleesbaar - zijn, is er geen verstrekking in het geval van een inbreuk. Dit verkleint de kans op niet-naleving van regelgeving met betrekking tot de verstrekking van persoonsgegevens en is daarmee een effectief middel om controle uit te oefenen.



Maar de AVG gaat niet alleen over persoonsgegevens. dSecure helpt u om al uw intellectuele eigendom en vertrouwelijke informatie te beschermen tegen potentiële inbreuken. Het draait onzichtbaar en veilig op de achtergrond van uw organisatie om uw gegevens veilig te stellen en te zorgen dat u de regels blijft naleven.



"dSecure is de gemakkelijkste en meest veilige manier om uw bedrijfsdocumenten en e-mails te beschermen," aldus Tim Van Renterghem, oprichter en CEO van EMDYN(R). "Door dSecure te gebruiken kunnen organisaties hun gegevens veiligstellen, gegevensinbreuk voorkomen en zonder hoofdbrekens de AVG naleven."



dSecure wordt aangeboden door Global Integrity, Inc. [https://www.globalintegrity.com ] , en gehost door EMDYN(R) (Emerging Dynamics).



Bekijk de video [https://www.youtube.com/watch?v=t8DWP81Ibmw&t=22s ] voor meer informatie.



Internet: http://www.emdyn.com/dsecure



Over Emerging Dynamics



Emerging Dynamics (EMDYN(R)) is een particuliere onderneming op het gebied van veiligheid, die intelligente veiligheidsoplossingen biedt die mensen helpen om bedreigingen vóór te zijn. We sturen kritische besluitvorming aan met toegewijde en onafhankelijke expertise die het gehele veiligheidslandschap bestrijkt. De diepte van onze kennis is essentieel om de gecompliceerde bedreigingen tegemoet te treden die zich voordoen aan zakelijke klanten in een grote verscheidenheid aan verticale markten.



