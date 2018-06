mWS myWorld Solutions: Neem een kijkje achter de schermen bij de Motul TT Assen met het MotoGP(TM) Cashback Program

GRAZ, Oostenrijk, June 21, 2018 /PRNewswire/ --



Motorsport fans die Motul TT Assen van 29 juni tot en met 1 juli 2018 bezoeken, hebben daar de mogelijkheid om zich te registreren voor het MotoGP(TM) Cashback Program en een exclusieve backstage tour van het TT Circuit te winnen. Als Members van dit programma, kunnen zij tevens genieten van aantrekkelijke voordelen bij het shoppen bij tienduizenden Loyalty Partners over de gehele wereld.



Voor de eerste keer zal het MotoGP(TM) Cashback Program aanwezig zijn in Nederland, waar het zorgt voor spanning en opwinding op het racecircuit van de Motul TT Assen:





- Bezoekers kunnen zich gratis registreren voor het programma bij de MotoGP(TM)

Cashback Program Container of bij één van de vele promotiemedewerkers verspreid over

het terrein van het TT Circuit Assen.

- Diegenen die zich geregistreerd hebben kunnen direct hun eigen race skills testen en

de originele MotoGP(TM) racesimulator uitproberen.

- Bezoekers kunnen tevens uitkijken naar een uitdagende competitie waarmee het MotoGP(TM)

Cashback Program de motorsportfans een kijkje achter de schermen van het racecircuit

biedt.





Een kijkje achter de schermen bij de MotoGP(TM)



Iedere bezoeker bij de Motul TT Assen die een foto post van hun favoriete MotoGP(TM) moment op Facebook, Instagram of Twitter met de hashtag "#motogpcashback" voor 12 uur 's middags op zaterdag 30 juni en voor 12 uur 's middags op zondag 1 juli heeft de kans om een backstage tour te winnen op het MotoGP(TM) TT Circuit.



Aantrekkelijke voordelen met het MotoGP(TM) Cashback Program:



Binnen het MotoGP(TM) Cashback Program staan de MotoGP(TM) Cashback Card en de Cashback App centraal. Met deze tools, ontvangen leden van het programma aantrekkelijke voordelen zoals Cashback en Shopping Points bij het bezoek aan de MotoGP(TM) evenementen. Of het nu gaat om de reis naar het evenement, het boeken van de accommodatie of de aanschaf van tickets of merchandise aangeboden door geselecteerde partners online of direct in de fan locaties van de MotoGP(TM). De voordelen bij het shoppen die door het MotoGP(TM) Cashback Program aangeboden worden aan haar Members gaan veel verder dan de MotoGP(TM) races zelf. Iedere keer dat een Member de kaart gebruikt bij bestedingen bij één van de ruim 90.000 Loyalty Partners over de gehele wereld, ontvangt zij tot wel 5% Cashback en spaart zij Shopping Points. Deze Shopping Points kunnen op hun beurt ingewisseld worden voor exclusieve aanbiedingen van Loyalty Partners.



Aanvullende informatie over het programma, de competitie en de volgende plekken die het MotoGP(TM) Cashback Program aandoet, kan gevonden worden op MotoGP-Cashback.com.



