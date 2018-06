Nieuwe studie over kapitaalmarkten: Internationale beursgenoteerde bedrijven doen het beter op thuismarkt en in de VS door crosstrading op OTCQX

Onafhankelijke studie concludeert dat internationale bedrijven die genoteerd staan op OTCQX na toetreding hiertoe een grotere waarde en liquiditeit genieten op hun thuismarkten



NEW YORK, 21 juni 2018 /PRNewswire/ -- Het handelsvolume van internationale bedrijven die hun hoofdnotering buiten de VS hebben, is toegenomen met 28% op basis van het aantal aandelen op hun thuismarkt na te zijn toegetreden tot OTCQX® Best Market, volgens een nieuwe studie die vandaag is gepubliceerd door OTC Markets Group Inc. [http://www.otcmarkets.com/stock/OTCM/quote?utm_source=Press%20Release&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Press%20Release] (OTCQX: OTCM). Voorts verzevenvoudigde het VS-eigendom voor de bedrijven.



Download The OTCQX Advantage: Benefits for International Companies [https://www.otcmarkets.com/files/The%20OTCQX%20Advantage%20-%20Benefits%20for%20International%20Companies.pdf]



De onafhankelijke studie getiteld "The OTCQX Advantage: Benefits for International Companies" (Het voordeel van OTCQX: Voordelen voor internationale bedrijven) is uitgevoerd door strategisch adviesbedrijf Oxford Metrica [http://www.oxfordmetrica.com/] om een evaluatie te maken van de impact van crosstrading op OTCQX, de premium markt van de over-the-counter ("OTC") aandelenmarkt in de VS, op de waarde en liquiditeit in de thuismarkt van een internationaal bedrijf. De studie maakte een evaluatie van de gegevens van meer dan 500 internationale emittenten die op de OTCQX-markt actief zijn geweest sinds 2007.



"Wij zijn verheugd dat wij een premium markt zijn voor crosstrading dat aan uitvoerende managementteams en beleggers tastbare, meetbare resultaten biedt, en tegelijkertijd een grotere zichtbaarheid, een toename van het VS-eigendom en een grotere waarde voor de aandeelhouders, terwijl tegelijkertijd de liquiditeit op de respectieve thuismarkt verbetert," zei Jason Paltrowitz, uitvoerend vicevoorzitter van zakelijke dienstverlening bij OTC Markets Group. "Deze recente studie is een indicatie van de bewezen kwaliteit van de OTCQX-markt en de kans die wordt geboden aan gevestigde, op de investeerder gerichte internationale bedrijven om de incrementele voordelen te genieten van een efficiënte, kosteneffectieve weg naar verhandeling onder leidinggevende mondiale emittenten op kapitaalmarkten in de VS."



Een aantal studiebevindingen:





-- Eigendom in de VS verzevenvoudigde na toetreding tot de OTCQX-markt

-- De liquiditeit, afgemeten aan het handelsvolume op basis van het aantal

aandelen, nam toe met 28% op de thuismarkt na te zijn toegetreden tot de

OTCQX-markt

-- Het handelsvolume op basis van het aantal aandelen nam toe met 37% op de

OTC-markt

-- Het handelsvolume van de bedrijven in de onderste helft van de op

grootte gebaseerde verdeling nam toe met 43%

-- Het handelsvolume van de bedrijven in de bovenste helft van de op

grootte gebaseerde verdeling nam toe met 12%

Over de studie en de methodologie

De studie werd uitgevoerd in opdracht van OTC Markets Group door Oxford Metrica. Er is een analyse gemaakt van alle internationale bedrijven die sinds 2007 tot OTCQX zijn toegetreden. De daaruit voortvloeiende portefeuille bestaat uit meer dan 500 bedrijven. De gegevens betroffen prijzen en volumes een jaar vóór de toetreding tot OTCQX en drie jaar na toetreding evenals eigendomsgegevens van een jaar vóór en vijf jaar na de toetreding.





-- De empirische studie maakt een evaluatie van de impact op de waarde en

liquiditeit op de thuismarkt van de respectieve internationale bedrijven

eens zij zijn toegetreden tot OTCQX.

-- Het creëren van waarde wordt gemeten in functie van de aandelenkoers,

na correctie voor marktopbrengsten en idiosyncratische factoren.

-- De impact op de liquiditeit wordt gemeten in functie van de verandering

in de gemiddelde dagelijkse Trading Volume Multiplier(TM).

Een exemplaar van de volledige studie [https://www.otcmarkets.com/files/The%20OTCQX%20Advantage%20-%20Benefits%20for%20International%20Companies.pdf] is beschikbaar op www.otcmarkets.com [http://www.otcmarkets.com/].



In januari 2016 werd in een vorige studie van Oxford Metrica, OTCQX: The Clear Advantage [http://www.oxfordmetrica.com/public/CMS/Files/1569/OM-report-for-OTCM_Jan16.pdf], een evaluatie gemaakt van de impact op de liquiditeit van bedrijven die genoteerd staan op OTCQX. De studie concludeerde dat de liquiditeit van de bedrijven die waren toegetreden tot de OTCQX-markt aanzienlijk toenam, met een toename van het handelsvolume op basis van het aantal aandelen en in dollars; een afname van bied-laatmarges en een toename van het aantal brokers per effect.



Over OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. [http://www.otcmarkets.com/stock/OTCM/quote] (OTCQX: OTCM) beheert de OTCQX® Best Market, de OTCQB® Venture Market en de Pink® Open Market voor 10.000 VS- en wereldwijde effecten. Via OTC Link® ATS en OTC Link ECN verbinden wij een divers netwerk van brokers-dealers die diensten inzake liquiditeit en afhandeling leveren. Wij helpen beleggers bij een vlotte verhandeling via de broker die zij verkiezen en wij maken bedrijven sterker zodat zij de kwaliteit van de voor beleggers beschikbare informatie zouden verbeteren.



Voor meer informatie over hoe wij beter geïnformeerde en efficiëntere markten creëren kunt u terecht op www.otcmarkets.com [http://www.otcmarkets.com/].



OTC Link ATS en OTC Link ECN worden beheerd door OTC Link LLC, lid FINRA/SIPC en door de SEC gereglementeerd ATS.



Meld u aan voor de OTC Markets RSS Feed [http://www.otcmarkets.com/syndicate/rss.xml]



Contacten met de Media:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, media@otcmarkets.com [mailto:media@otcmarkets.com]



https://mma.prnewswire.com/media/322662/otc_markets_group_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/322662/otc_markets_group_logo.jpg]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/322662/otc_markets_group_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/322662/otc_markets_group_logo.jpg]



Web site: http://www.otcmarkets.com/