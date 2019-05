De uitdagingen waar merken en de detailhandel mee te maken krijgen om de digitale uitbraak het hoofd te bieden tijdens de Retail & Brand Experien

BARCELONA, Spanje, 21 mei 2019 /PRNewswire/ -- Winkels die eerst online zijn opgezet en zich vervolgens offline hebben ontwikkeld; levenslange vestigingen die toetreden tot het digitale universum; merken die unieke winkelervaringen bieden om zich te onderscheiden van e-commerce; voorstellen om van alledaagse producten premiumproducten te maken. De wereld van de detailhandel en van merkplaatsing ondergaat een echte revolutie en Fira de Barcelona wil er deel van uitmaken. En daarom organiseert het de eerste editie van het Retail & Brand Experience World Congress [https://retailandbrandexperience.com/congress/speakers/] (RBEWC), dat op 27 - 29 mei in Barcelona gehouden zal worden, met als doel het genereren van een verrijkend dialoog tussen hoofdrolspelers.



100 deskundigen die als vertegenwoordigers zullen optreden van internationale merken, zullen deelnemen en debatteren over de manier waarop de digitale explosie een belangrijke industrie binnen de economie aan het transformeren is. Het programma [http://program.retailandbrandexperience.com/en/home] van de RBEWC zal worden aangevuld met een startup- [https://retailandbrandexperience.com/start-up-village/] en een tentoonstellingsruimte [https://retailandbrandexperience.com/trade-show/], met gezamenlijk 100 bedrijven, evenals verschillende routes [https://retailandbrandexperience.com/] langs innovatieve vestigingen in Barcelona, die de nieuwe opkomende trends in de detailhandel presenteren.



Het Congresprogramma zal gericht zijn op zes thema's (klantervaring, benaderingen via meerdere kanalen en digitaal, de vastgoedsector, technologieën binnen de detailhandel, maatwerk en nieuwe modellen en trends binnen de detailhandel) en acht sectoren (mode, consumentengoederen, warenhuizen en winkelcentra, schoonheid, elektronica, online, meubels en het bankwezen).



Onder de 100 sprekers [https://retailandbrandexperience.com/congress/speakers/] die aan de 50 conferenties van de RBEWC zullen deelnemen, bevinden zich vertegenwoordigers van Google, Ikea, British Airways, Carrefour, Alibaba, Karl Lagerfeld, Levi's, Renova, Nestle Purina Petcare, Value Retail, Muji en Puig.



Het congres zal aangevuld worden met een startup- en een tentoonstellingsruimte met de 100 deelnemende bedrijven. Het Start-up Village zal bestaan uit meer dan 64 opkomende bedrijven die innovatieve oplossingen zullen tonen, zoals toepassingen om traditionele winkels om te vormen tot slimme verkooppunten; systemen die te allen tijde weten hoeveel voorraad er van een product aanwezig is, en camera's die toezicht te houden op binnenkomende klanten. Onder de bedrijven die aanwezig zullen zijn in de tentoonstellingsruimte bevinden zich SAP, Cisco, Deloitte, Beabloo, Accenture, Epson, Open Bravo, Asts Solum - Samsung, en Tiendeo. Daarnaast zullen er, tijdens de viering van het evenement, twee routes gepland worden langs de meest ontwrichtende winkels in Barcelona, zoals Camper of Tous.



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/888649/Fira_de_Barcelona.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/888649/Fira_de_Barcelona.jpg] Logo: https://mma.prnewswire.com/media/481980/Fira_de_Barcelona_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/481980/Fira_de_Barcelona_Logo.jpg] Logo: https://mma.prnewswire.com/media/807131/RBEWC_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/807131/RBEWC_Logo.jpg]



CONTACT: Albert Sas, +34-93-233-21-66, asas@firabarcelona.com