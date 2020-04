Soldo Care helpt met de distributie van EUR400 miljoen noodhulp uit het Solidariteitsfonds van de Italiaanse regering met een prepaid creditcard

LONDEN, 21 april 2020 /PRNewswire/ -- Te midden van toenemende wereldwijde armoede in de nasleep van de coronapandemie, heeft het toonaangevende platform Soldo, Soldo Care gelanceerd. Een nieuwe oplossing waarmee overheden, lokale autoriteiten en ngo's financiële steun kunnen geven aan kwetsbare burgers met behulp van een prepaid Mastercard®. De gemeente Milaan, die naar schatting 1,3 miljoen inwoners heeft, is de eerste gemeente die met Soldo Care ondersteuning biedt aan getroffen mensen.



Soldo Care is een slimme betaalkaart die direct kan worden gebruikt bij elke winkel die MasterCard®-betalingen accepteert. De kaarten bieden een snellere en veiligere manier om noodhulp te verspreiden in vergelijking met papieren voedselbonnen. Ze kunnen tevens, indien nodig, zelfs opnieuw worden geladen. Distribuerende organisaties kunnen vooraf gedefinieerde regels instellen om controle te houden over hoe en waar de kaarten kunnen worden gebruikt, terwijl alle fondsen eigendom blijven van de organisatie totdat ze worden overgedragen aan een winkelier in ruil voor goederen of diensten.



De gemeente Milaan zal de Soldo Care-kaarten gebruiken om de EUR 400 miljoen te verdelen onder de door de crisis getroffen mensen. 21 andere Italiaanse autoriteiten hebben zich ook gemeld en gebruiken de kaarten inmiddels om de noodhulp in hun regio's te verdelen - hierbij zijn tot nu toe al meer dan 20.000 gezinnen geholpen.



De fintech-infrastructuur van Soldo is aangepast voor de oprichting van Soldo Care. Door het platform af te stemmen op de bijzondere wensen van de gemeenten heeft Soldo binnen enkele weken Soldo Care op de markt kunnen brengen.



Michele Petrelli, directeur sociaal beleid van de gemeente Milaan: "We kozen ervoor om samen te werken met Soldo omdat het ons een eenvoudige oplossing biedt om geld uit te delen aan mensen in nood. De kaarten kunnen worden gebruikt in een breed scala aan winkels, grote en kleine detailhandelaren, en we kunnen de kaarten zo nodig gratis opladen met geld - wat absoluut noodzakelijk is in deze tijd van crisis."



Carlo Gualandri, CEO van Soldo: "Italië was het eerste Europese land dat de noodtoestand bereikte, en met kantoren in Milaan hebben we bij Soldo de maatschappelijke impact van dichtbij meegemaakt. Traditionele voedselbonnen en reguliere transacties zijn vaak te traag en omslachtig om effectief te zijn tijdens een crisis als deze. De infrastructuur van Soldo is wendbaar genoeg om snel te worden aangepast aan de behoeften van lokale autoriteiten. Terwijl de pandemie zich blijft ontvouwen en andere landen hard treft, willen we onze technologie op alle mogelijke manieren gebruiken om autoriteiten te ondersteunen om de meest behoeftigen te helpen."



Sinds de lancering in 2015 heeft Soldo partnerschappen opgezet met en zijn platform voor uitgavenbeheer uitgerold naar vele toonaangevende organisaties in de liefdadigheids-, gezondheids- en overheidssectoren, waaronder Age UK en de NHS. Soldo werkt momenteel samen met 450 liefdadigheidsinstellingen in Italië en 350 in de VK, en biedt deze partners korting op de toegang tot prepaidkaarten om hen te helpen hun operationele uitgaven met volledige transparantie te beheren, om ervoor te zorgen dat fondsen correct worden gebruikt.



Thomas Duggan, directeur van Millstreet Accommodation Centre, Ierland: "De huidige pandemie betekent dat de distributie van voedsel en diensten aan onze inwoners (aanvragers van internationale bescherming) uitdagender is dan ooit. Gelukkig kan Soldo direct toegang geven tot fondsen, om snel en veilig essentiële zaken te kopen."



Matt Ward, Management Accountant, Soul Foundation, een in Norwich gevestigde voedselbank: "We bieden gratis maaltijden voor de kwetsbaren in onze gemeenschap. Sinds de uitbraak is begonnen, is de vraag enorm toegenomen en we streven naar 130.000 maaltijden per maand. Met Soldo kunnen we ervoor zorgen dat ze sneller en efficiënter toegang krijgen tot kritieke goederen en diensten."



Ga voor meer informatie over Soldo Care naar: www.soldo.com [http://www.soldo.com/]



Over Soldo



Opgericht in 2015 door tech-veteraan Carlo Gualandri, is Soldo een van Europa's snelst groeiende fintech-bedrijven. In 2019 haalde het bedrijf een serie B-ronde van $ 61 miljoen opgeleid door Battery Ventures en Dawn Capital, met deelname van Accel en andere bestaande investeerders - de grootste financieringsronde die ooit is behaald door een bedrijf voor uitgavenbeheer.



Soldo is een uniforme oplossing voor het beheren en controleren van uitgaven, gebruikt door meer dan 60.000 bedrijven van elke omvang. Soldo stelt werknemers in staat om te kopen wat ze nodig hebben om hun werk te doen met Soldo Mastercard®-kaarten, met de mogelijkheid om aangepaste budgetten en uitgaven regels voor elke gebruiker in te stellen. De app legt gedetailleerde uitgaven gegevens vast om de rapportage te vereenvoudigen en naadloos te integreren met uw accounts.



Over Millstreet



De onderneming is betrokken bij het verstrekken van huisvesting en aanverwante diensten aan aanvragers van internationale bescherming in de Ierse Republiek



Over Soul Foundation



SOUL Foundation is een non-profitorganisatie die is begonnen met een groep vrijwilligers die graag een verschil wilden maken in hun lokale en wereldwijde gemeenschap door middel van voedingsprogramma's, opvang voor vrouwen, training in beroepsvaardigheden, gemeenschap bijstand en gevangenis initiatieven.



Media contact: Ben Beckles +44 (0)7808131960 TopLine Comms soldo@toplinecomms.com [mailto:soldo@toplinecomms.com]