Planon verstevigt wereldwijde markleiders positie in de CRE en FM-softwaremarkt door groei van 18% in 2017

NIJMEGEN, Nederland, March 21, 2018 /PRNewswire/ --



Wereldwijde marktleider Planon kijkt terug op een succesvol jaar waarin het internationale bedrijf fors bleef doorgroeien en de totale omzet met 18% steeg. Daarnaast wist het wereldwijd een aantal toonaangevende nieuwe klanten te verwerven.



Onafhankelijk marktonderzoek van Verdantix bevestigt dit succes van de afgelopen jaren door Planon bovenaan te plaatsen als leader in het Green Quadrant(R) voor Integrated Workplace Management Systems [https://planonsoftware.com/nl/artikelen-en-white-papers/verdantix-2017-green-quadrant-integrated-workplace-management-systems/?utm_source=Press-release&utm_medium=Press-release&utm_campaign=Press_Release_Financial_results_2017 ] (IWMS). Pierre Guelen, CEO en oprichter van Planon, is erg trots op dit resultaat: "Dit geweldige resultaat bevestigt wat onze meer dan 2.000 klanten over de hele wereld al weten - Planon staat voor innovatie, continuïteit en aantoonbare toegevoegde waarde in vastgoed en facility management. Aanvullend op IWMS hebben onze nieuwe oplossingen voor Lease Accounting [https://planonsoftware.com/nl/blijf-op-de-hoogte/productinformatie-planon-lease-accounting/?utm_source=Press-release&utm_medium=Press-release&utm_campaign=Press_Release_Financial_results_2017 ] en Service Providers [https://planonsoftware.com/nl/brochures/productinformatie-planon-universe-for-service-providers/?utm_source=Press-release&utm_medium=Press-release&utm_campaign=Press_Release_Financial_results_2017 ] een belangrijke bijdrage aan onze groei geleverd."



Afgelopen jaar heeft Planon een specifieke oplossing op de markt gebracht met unieke functionaliteiten voor facility management dienstverleners met SPIE GmbH [https://planonsoftware.com/nl/actueel/nieuws/spie-deutschland-and-zentraleuropa-verbetert-operationele-processen-met-planon-software/?utm_source=Press-release&utm_medium=Press-release&utm_campaign=Press_Release_Financial_results_2017 ] als een van de eerste klanten. Daarnaast heeft Planon in 2017 onder andere de volgende klanten mogen verwelkomen: Colruyt, Heineken, het Scheepsvaartmuseum, Service Public de Wallonie, Stichting de Opbouw, Henderson Land in Hongkong, Veolia en universiteiten als Dartmouth College [https://planonsoftware.com/nl/actueel/nieuws/dartmouth-college-kiest-voor-planons-iwms-om-zijn-vastgoed-en-facilitaire-processen-te-optimaliseren/?utm_source=Press-release&utm_medium=Press-release&utm_campaign=Press_Release_Financial_results_2017 ] en California Polytechnic State University [https://planonsoftware.com/uk/whats-new/news/california-polytechnic-state-university-selects-planon%E2%80%99s-integrated-workplace-management-system-for-management-and-optimisation-of-campus-facilities/?utm_source=Press-release&utm_medium=Press-release&utm_campaign=Press_Release_Financial_results_2017 ] in de Verenigde Staten.



Over Planon Met meer dan dertig jaar ervaring is Planon een marktleidende, internationale softwareleverancier die corporate real estate en facility managers ondersteunt in het optimaliseren van de prestatie van de werkomgeving door het stroomlijnen van bedrijfsprocessen en het realiseren van kostenefficiëntie. Daarnaast levert Planon een geïntegreerd softwareplatform voor commerciële service providers dat hen in staat stelt de efficiëntie in de operatie en de tevredenheid van haar klanten te verhogen door verregaande automatisering en volledige ketenintegratie van systemen.



Planon's software is 'integrated-by-design' en biedt naadloze integratie om betrouwbare managementinformatie te leveren. Meer dan 2.000 klanten profiteren van Planon's innovatieve oplossingen, ondersteund door een wereldwijd netwerk van eigen kantoren. Meer leren over Planon's oplossingen? Bezoek dan planonsoftware.com of volg ons op Twitter via @Planon_NL of Planon_BE.



CONTACT: Rianne Verhoef, Rianne.Verhoef@Planonsoftware.com, +31-24-6413135