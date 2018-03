Booking.com onthult drie ongelooflijke reisverhalen van de winnaars van #BookingHero

AMSTERDAM, March 21, 2018 /PRNewswire/ --



Accommodatiepartners uit Schotland, New York en Sri Lanka staan centraal in



social-mediawedstrijd van Booking.com, vanwege hun uitzonderlijke gastvrijheid



Een droombruiloft in New York, een avontuur in de bergen van Sri Lanka en een zoektocht naar de familiegeschiedenis in Schotland - wat hebben deze drie verhalen gemeen? Een toegewijde professional die achter de schermen zorgt voor een onvergetelijk verblijf!



Booking.com deelt vandaag hun verhalen met de wereld.



Booking.com kreeg via social media duizenden bijzondere verhalen binnen en selecteerde daaruit de drie meest ontroerende en inspirerende voorbeelden van professionals uit de reissector die hun uiterste best doen om hun gasten een unieke, onvergetelijke reiservaring te bezorgen. Deze klanten reisden per vliegtuig terug om hun 'Heroes' te verrassen en ze persoonlijk te bedanken voor het bijzondere gebaar tijdens hun reis. Van alle drie de winnaars werd het emotionele weerzien op camera vastgelegd:





- Een reiziger op zoek naar zijn roots

[https://www.youtube.com/watch?v=qtQiC2CnBiA&feature=youtu.be ]

- Een ongeval tijdens het wandelen schept een unieke band

[https://www.youtube.com/watch?v=syDo8QjI-14&feature=youtu.be ]

- Een droom van een bruid wordt gered

[https://www.youtube.com/watch?v=pDKOOB8MUxs&feature=youtu.be ]





"Deze buitengewone verhalen getuigen van de ongelofelijke toewijding en passie die onze partners drijft om elke dag weer memorabele ervaringen te creëren voor reizigers", zegt Pepijn Rijvers, CMO, Booking.com. "Ze laten heel mooi zien dat de juiste bestemming en accommodatie niet de enige ingrediënten zijn van een geslaagde reis, er komt veel meer bij kijken. Het gaat ook over de mensen die je onderweg tegenkomt, die zorgen voor een onvergetelijke reis."



Het volledige bericht en beeldmateriaal zijn te vinden op de Newsroom van Booking.com Nederland [https://news.booking.com/nl ].



