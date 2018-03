Applied Risk lanceert nieuw Europees programma dat industriële cyberveiligheid op een hoger plan tilt

AMSTERDAM, March 21, 2018 /PRNewswire/ --



Nieuw initiatief op het gebied van cybersecurity richt zich op het voorkomen van



beveiligingslekken om klaar te zijn voor de nieuwe Europese NIB-richtlijn



Applied Risk [http://www.applied-risk.com ], een gevestigd marktleider in industriële veiligheid, heeft vandaag een nieuw programma gelanceerd dat in heel Europa industriële bedrijven en hun leveranciers ondersteunt om aan de vereisten van de IEC 62443-norm te voldoen, zodat ze beter voorbereid zijn als de Europese NIB-richtlijn (netwerk- en informatiebeveiliging [https://applied-risk.com/blog/cybersecurity-legislation-eu-what-nis-directive ]) in mei dit jaar van kracht wordt.



Het programma betreft een samenwerking tussen Applied Risk en de internationale veiligheids- en beveiligingsexpert DEKRA. In eerste instantie worden industriële bedrijven geholpen door middel van een inspectie van hun huidige cybersecurity-maatregelen. Vervolgens worden ze ondersteund bij het implementeren van best practice-processen, die ervoor zorgen dat de juiste beschermingsmechanismen geïmplementeerd zijn en ook worden nageleefd.



"De nieuwe NIS-richtlijn komt eraan. Het is nog niet te laat, maar als je nu niets doet, hebben boetes van tot wel EUR17 miljoen straks een verschrikkelijke impact op je industriële voorzieningen," zegt Auke Huistra, partner en veiligheidsconsultant bij Applied Risk. "Maar dat moet niet de motivatie achter naleving zijn. Een echt progressief bedrijf is gewoon veilig op het gebied van cyberveiligheid. Productiviteit, efficiëntie en de veiligheid van medewerkers kunnen alleen worden gegarandeerd met de juiste netwerk- en informatiebeveiliging. Naleving van de NIB-richtlijn en IEC 62443-certificatie zorgen ervoor dat u wat dit betreft goed zit."



Auke Huistra zegt verder, "We hebben tot de lancering van dit programma besloten, omdat Applied Risk het altijd als een kerntaak heeft gezien, om kritische assets in het industriële domein te helpen beschermen tegen eventuele cyberdreigingen. We hebben met een verscheidenheid aan grote bedrijven samengewerkt, die op onze knowhow op het gebied van netwerkbeveiliging vertrouwen, zodat hun vestigingen beschermd zijn. Programma's als deze zijn van enorm belang en ondersteunen leidinggevenden bij industriële installaties industrienormen op de juiste manier na te leven, om zo niet alleen het risico op boetes te beperken, maar met name om voor een veilige en betrouwbare werkomgeving zorgen."



Beat Kreuter, Director Global Operations bij DEKRA, verklaart: "Dekra was in 2017 de eerste erkende Europese organisatie die assessments mocht uitvoeren, en op die basis IEC 62443-certificaten kon afgeven voor de naleving van deze toonaangevende norm voor cyberbeveiliging, die met name van belang is voor industriële automatisering, gezondheidszorg en industry 4.0-toepassingen. De samenwerking met Applied Risk bij de lancering van dit nieuwe programma onderstreept de grote rol die dit soort ondersteuning speelt om ook echt tot certificering te komen, en te bereiken dat nieuwe regelgeving wordt nageleefd."



CONTACT: Contactgegevens: Sean House, +44(0)1225-471-202