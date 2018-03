Enerkem realiseert een belangrijke doorbraak door een nieuwe biobrandstof met een hoog octaangehalte te produceren

MONTREAL, March 21, 2018 /PRNewswire/ --



Enerkem Inc. [http://www.enerkem.com ], een toonaangevende leider op het gebied van afval-tot-biobrandstof en producent van hernieuwbare chemicaliën, kondigde vandaag aan tijdens de 255e nationale vergadering van de American Chemical Society, dat in New Orleans gehouden wordt, dat het succesvol was in het produceren van een nieuwe hoogwaardige biobrandstof waarmee het octaangehalte van hoogwaardige, op de markt beschikbare biobrandstoffen verbeterd kan worden en de ecologische voetafdruk verkleind.



Door Enerkems expertise op het gebied van chemische engineering in het Innovation Centre in Westbury, Quebec, kon het bedrijf met succes een proces ontwikkelen waarbij gebruik gemaakt werd van hun gepatenteerde afval-tot-biobrandstof-technologie om een nieuwe biobrandstof te produceren met een researchoctaangehalte (RON - Research Octane Number) van maximaal 112. Dit is 20 punten hoger dan het gemiddelde octaangehalte dat in gewone motorbenzine te vinden is. Door bio-dimethyl ether (Bio-DME), een product afgeleid van Enerkems bio-methanol, te gebruiken met een DME-tot-hoog-octaan-benzinekatalysator, ontwikkeld door het National Renewable Energy Laboratory (NREL) in de Verenigde Staten, was het Enerkem-NREL-team het eerste team dat op pilot-schaal de productie van een alternatieve brandstof, rijk aan paraffine, kon demonstreren.



"Het is een belangrijke doorbraak dat zou kunnen leiden tot de ontwikkeling, op commerciële schaal, van een nieuwe niet-zuurstofhoudende biobrandstof, dat gemaakt is van afval," legde Stéphane Marie-Rose, directeur van Enerkems Innovation Centre uit. "Door de zeer selectieve katalytische reactie die bereikt werd met behulp van ons afval-naar-biobrandstofproces, hebben we paraffinehoudende moleculen gevormd, zoals triptaan, waarvan de eigenschappen al een hoge octaangehalte bevatten. Het volume van paraffine wordt verhoogd indien het gebruikt wordt als een additief in conventionele brandstof."



Naast de verschillende ecologische en economische voordelen, zijn er verschillende toepassingen beschikbaar voor een biobrandstof met een hoog octaangehalte, dat afgeleid is van Enerkems bio-DME. Het niet-zuurstofhoudende additief zou gebruikt kunnen worden voor de gespecialiseerde brandstofmarkt, zoals de sectoren voor luchtvaartbenzine en professionele motorsport. Net zoals bio-methanol en geavanceerde ethanol, die vandaag de dag door Enerkem commercieel grootschalig geproduceerd worden, zorgt deze nieuwe biobrandstof voor een betere verbranding, vervangt het fossiele brandstoffen en vermindert het de uitstoot van broeikasgassen.



Enerkems Innovation Centre wil voortbouwen op deze technologische vooruitgang door het proces verder te ontwikkelen en te optimaliseren. Het wil tevens de potentiële commerciële toepassingen in de komende maanden evalueren.



Over Enerkem



Enerkem produceert geavanceerde biobrandstoffen en duurzame chemicaliën uit afval. Zijn storende bedrijfseigen technologie converteert niet-recyclebare, niet-composteerbare gemeentelijk vast afval in methanol, ethanol en andere veelgebruikte chemicaliën. Enerkem, met het hoofdkantoor gevestigd in Montreal (QC), Canada, exploiteert een grootschalige commerciële faciliteit in Alberta evenals een innovatiecentrum in Quebec. De installaties van Enerkem zijn gebouwd als geprefabriceerde systemen gebaseerd op de modulaire productie-infrastructuur van het bedrijf dat wereldwijd kan worden ingezet. Enerkems technologie is een goed voorbeeld van da manier waarop een echte circulaire economie gerealiseerd kan worden door de energiemix te diversifiëren en de alledaagse producten groener te maken, terwijl het tegelijkertijd een slim, duurzaam alternatief biedt voor het storten en verbranden van afval.



