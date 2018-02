Yield Lab richt zich op startende AgTech-bedrijven met een investeringsmogelijkheid van EUR 800.000

GALWAY, Ierland, February 21, 2018 /PRNewswire/ --



Yield Lab Europe, het toonaangevende AgTech-versnellingsprogramma heeft zijn deuren geopend voor aanvragen van startende bedrijven voor het 2018 programma. Yield Lab zal maximaal acht bedrijven ondersteunen met een investering van EUR 100.000 en een intensief mentorings- en trainingsprogramma om hen te helpen hun ideeën om te zetten in succesvolle, internationaal schaalbare bedrijven.



Dit is het tweede jaar van het Europese programma voor Yield Lab dat, net als de zusterprogramma's in de VS en Latijns-Amerika in een vroeg stadium risicokapitaal aanbiedt aan bedrijven in de AgTech-sector, waarbij het bijzondere aandacht besteed aan bedrijven die problemen aanpakken met betrekking tot ecologische duurzaamheid en voedselzekerheid.



Het afgelopen jaar ontving Yield Lab Europe aanvragen van 165 bedrijven wereldwijd, waarvan er 4 werden geselecteerd om deel te nemen aan het 6 maanden durende programma, waar bedrijven, naast training en een investering van EUR 100.000, in contact gebracht worden met experts uit de agrarische sector.



De bedrijven die dit jaar geselecteerd worden zullen ook profiteren van geheel betaalde reizen naar drie van 's werelds toonaangevende conferenties over risicokapitaal voor jonge AgTech-bedrijven. Deze conferenties zullen worden bijgewoond door enkele van 's werelds grootste risicokapitaalfondsen (waaronder de Ag Innovation Showcase in St Louis in september, en de World AgriTech Innovation Summit in Londen in oktober).



Paul Finnerty, voormalige CEO van ABP Food Group - een van de grootste landbouwbedrijven in Europa is de voorzitter van Yield Lab Europe:



"Startende AgTech-bedrijven bevinden zich aan de rand van de broodnodige innovatie die zich richt op de behoefte om meer voedsel met minder middelen te produceren. We zijn in 2017 met onze activiteiten begonnen en de voortgang heeft tot nu toe de verwachtingen overtroffen, met investeringen in drie startende bedrijven in Ierland en één in het VK. We zijn nu dingen aan het opvoeren zodat we in 2018, in zes tot acht andere bedrijven kunnen investeren, en we hopen dat we naar het vasteland van Europa kunnen uitbreiden."



Alvan Hunt, Chief Executive bij Hexafly, een van de vier bedrijven die vorig jaar geselecteerd werden, zei:



"Het voordeel van de ondersteuning door The Yield Lab Europe is meer dan alleen de financiële investering die het met zich meebrengt. Je hebt toegang tot een trainings- en ondersteuningsnetwerk dat van onschatbare waarde is voor het opbouwen van een bedrijf. Initiatieven zoals deze zijn van cruciaal belang om een ecosysteem te creëren waarbinnen bedrijven zoals Hexafly kunnen blijven groeien, al helemaal omdat risicokapitaal in Europa veel minder ontwikkeld is dan in de VS, en in het bijzonder voor de AgTech-sector."



De vier bedrijven die door het 2017 programma van Yield Lab Europe ondersteund werden zijn:





- http://www.apisprotect.com

- http://www.hexafly.co [http://www.hexafly.co ]

- http://www.microsynbiotix.com

- http://www.rootwave.com





Aanvragen kunnen worden ingediend via http://www.yieldlab.ie met als uiterste aanvraagdatum vrijdag 2 maart.



