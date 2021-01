HSO neemt SAGlobal, Inc. en zijn 360 Solutions Group over

Overname van voormalige SAGlobal US operaties breidt de Noord-Amerikaanse activiteiten van HSO verder uit en versterkt de branche-gebaseerde go-to-market strategie.



AMSTERDAM en ATLANTA, 21 januari 2021 /PRNewswire/ -- HSO, wereldwijd Microsoft cloud business applications partner, kondigt vandaag de overname aan van SAGlobal, Inc. en zijn 360 Solutions Group. Per direct zullen SAGlobal, Inc. en de 360 Solutions Group opereren als HSO ProServ, een industrie-unit van HSO.



De SAGlobal, Inc. en zijn 360 Solutions Group levert Microsoft Dynamics 365 en Power Platform, samen met industrie-oplossingen onder het 360-label aan bedrijven in architectuur, engineering en constructie, advocatuur, accountancy, consultancy en andere projectgedreven bedrijven. Het bedrijf heeft met succes honderden Dynamics 365-implementaties in de VS en wereldwijd afgerond, is bekroond met 11 Microsoft Partner of the Year Awards en is lid van Microsoft's elite Inner Circle.



Whit McIsaac, CEO van SAGlobal, Inc., zegt: "Terwijl we uitkeken naar de volgende fase in de ontwikkeling van ons bedrijf, zagen we de noodzaak om samen te werken met een gevestigde wereldwijde leider om te profiteren van de kansen die dit ons, onze werknemers, onze klanten en onze belangrijkste zakenpartner, Microsoft zou bieden. Toen we meer te weten kwamen over de visie van HSO, de cultuur, de drive om klanten te helpen succesvol te zijn, en de sterke alignment met Microsoft, was het voor ons duidelijk dat een gecombineerde organisatie sterk is om aanzienlijke stappen te kunnen zetten."



HSO heeft verschillende strategische initiatieven gelanceerd om dé partner of choice te zijn voor Microsoft cloud bedrijfsapplicaties, zowel in Noord-Amerika als in de rest van de wereld. Na de overname van AKA Enterprise Solutions in augustus 2020 (met branche-expertise in de publieke sector, non-profit en financiële diensten), voegt de overname van SAGlobal, Inc. en hun 360 Solutions Group een dynamische en snelgroeiende professionele dienstensector toe aan de portefeuille.



Peter J. ter Maaten, oprichter en CEO van HSO, legt uit: "De SAGlobal, Inc. business en zijn 360 Solutions Group staan al jaren hoog aangeschreven als leider binnen de Microsoft-community en wordt door Microsoft vaak genoemd als een model voor het opbouwen van een succesvolle industrie-specifieke go-to-market strategie. Terwijl we onze expansie op de Noord-Amerikaanse markt voortzetten met een focus op industrie of praktijk, versnelt SAGlobal, Inc. en zijn 360 Solutions Group onze strategie. Ik ben zeer verheugd om het hele Amerikaanse sa.global-team, klanten en partners in de HSO-familie te mogen verwelkomen."



HSO heeft in augustus 2019 een aanzienlijke investering ontvangen van de wereldwijde investeringsmaatschappij The Carlyle Group om deze strategie te helpen sturen. De HSO ProServ Industry Unit, die door de overname van het Amerikaanse bedrijf SAGlobal, Inc. wordt gevormd, zal zich uitsluitend blijven richten op de ontwikkeling, implementatie en ondersteuning van oplossingen voor de professionele dienstverlening.



HSO en SAGlobal, Inc. werken vanaf nu samen aan de realisatie van een toegewijde wereldwijde Microsoft-transformatie partner, met diepgaande industrie-expertise en een wereldwijd bereik, waardoor klanten de inzet en impact van digitale capaciteiten kunnen versnellen.



Over SAGlobal, Inc.:



SAGlobal, Inc. en zijn 360 Solutions Group is een Microsoft leverancier van Dynamics 365-gebaseerde CRM-, ERP-, HR- en business intelligence-oplossingen voor professionele dienstverleners en andere project-based organisaties. De producten met het 360-label bieden industrie-specifieke Dynamics 365 oplossingen in belangrijke markten architectuur, engineering, constructie, legal, accountancy en consultancy. SAGlobal, Inc. is een global ISV Microsoft partner, heeft 11 Microsoft Partner of the Year awards gewonnen en is een lid van Microsoft's elite Inner Circle die de top 1% van de Microsoft-partners vertegenwoordigt.



Ga voor meer informatie naar www.hsoproserv.com [http://www.hsoproserv.com/].



Over HSO:



HSO levert wereldwijd succesvolle bedrijfstransformaties met behulp van Microsoft-cloud bedrijfsapplicaties, data en analyses, waarmee het bedrijf de resultaten van klanten verbetert. HSO innoveert, ontwerpt, implementeert, integreert, optimaliseert en beheert bedrijfsprocessen en bedrijfsapplicaties op basis van Microsoft Dynamics 365, Microsoft 365 en Microsoft Azure.



Met meer dan 1.000 professionals in Europa, Noord-Amerika en Azië combineert HSO innovatieve technologie met uitgebreide industrie-expertise op het gebied van retail, distributie, productie en field services en wereldwijde support om klanten te helpen (waar dan ook) concurrentievoordeel te behalen en te behouden in de huidige digitale wereld.



HSO is Microsoft Partner of the Year 2020 voor Microsoft Dynamics 365 in de categorie 'Modernize Finance & Operations'. HSO maakt sinds 2007 deel uit van Microsoft's Inner Circle, de top 1% van Microsoft-partners wereldwijd.



Ga voor meer informatie naar www.hso.com [http://www.hso.com/]



