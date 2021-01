Realty ONE Group vermeld in de Franchise 500® van Entrepreneur Magazine

De UNBrokerage is het enige vastgoedbedrijf dat hoger in de ranglijst staat



LAS VEGAS, 21 januari 2021 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, een modern vastgoedbedrijf, werd opnieuw vermeld in de 42(ste) Franchise 500(®,) van het tijdschrift Entrepeneur Magazine [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3042679-1&h=2564438487&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3042679-1%26h%3D1182610528%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.entrepreneur.com%252Ffranchise500%26a%3DEntrepreneur%25C2%25A0magazine%2527s%2B42nd%2BAnnual%2BFranchise%2B500%25C2%25AE&a=42ste+Franchise+500%C2%AE%2C+van+het+tijdschrift+Entrepeneur+Magazine] , waarmee het bedrijf is doorgebroken in de top 100 snelst groeiende franchises in de VS in de ranglijst van dit jaar. De in Las Vegas gevestigde franchisegever is ook het enige vastgoedbedrijf op de lijst dat hoger scoort dan vorig jaar nadat het bedrijf in slechts twee jaar tijd van een plek onder de 200 is opgeklommen.



"Onze Franchise 500-ranglijstspreekt boekdelen over onze vasthoudendheid en volharding, maar ook over de levensvatbaarheid van ons unieke model", aldus Kuba Jewgieniew [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3042679-1&h=3821539628&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3042679-1%26h%3D2451540045%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.realtyonegroup.com%252Fleadership%252Fkuba-jewgieniew%26a%3DKuba%2BJewgieniew&a=Kuba+Jewgieniew], CEO en oprichter van Realty ONE Group. "Vastgoedprofessionals zijn enthousiast over dit merk en als enthousiaste fans, zijn ze ons eigen wervingsteam geworden en hebben ze dit bedrijf laten groeien, ongeacht de markt of economische omstandigheden."



Realty ONE Group is het nr. 1 100% commissie vastgoedmerk in de Entrepreneur's Snelgroeiende Franchises-ranglijst [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3042679-1&h=2020355424&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3042679-1%26h%3D2542601449%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.entrepreneur.com%252Ffranchises%252Ffastestgrowing%252F2020%252F2%26a%3DFastest-Growing%2BFranchises%2BRanking&a=Snelgroeiende+Franchises-ranglijst] en had ondanks de pandemie opnieuw een recordjaar in 2020, met de verkoop van 86 franchises en de toevoeging van meer dan 2.600 REALTORS(®).



"Onze boodschap, ons bedrijfsmodel, agent-first focus en COOLTURE hebben in het hele land een snaar geraakt bij makelaars en vastgoedprofessionals en nu zijn we klaar voor een serieuze internationale groei", verklaart Eddie Sturgeon, Executive Vice President of Global Growth van Realty ONE Group.



De UNBrokerage, zoals het in de wereld van vastgoed bekend staat, werd ook onlangs uitgeroepen tot de nr. 1 slimst groeiende vastgoedfranchisegever in het land en verdiende een plek in de top 10 op de Fast & Serious-lijst van Franchise Business Review [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3042679-1&h=1020350597&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3042679-1%26h%3D3616936474%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.franchisetimes.com%252Ffranchise_focus%252Ffast-serious-2-10%252Farticle_02742676-4925-11eb-b988-8fc3c95a096c.html%26a%3DFranchise%2BBusiness%2BReview%2527s%2BFast%2B%2526%2BSerious%2BList&a=Fast+%26+Serious-lijst+van+Franchise+Business+Review].



Realty ONE Group heeft nu meer dan 15.000 vastgoedprofessionals op meer dan 300 locaties in 45 staten, Washington DC en Canada.



Realty ONE Group is uitgegroeid tot een modern vastgoedmerk, belichaamt een bloeiende geest en COOLTURE, terwijl het zich richt op zakelijke coaching en gepatenteerde technologieën.



Lees meer op www.OwnAOne.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3042679-1&h=795277258&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3042679-1%26h%3D3041666383%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ownaone.com%252F%26a%3Dwww.OwnAOne.com&a=www.OwnAOne.com].



Over Realty ONE Group



Realty ONE Group, opgericht in 2005, is radicaal in de branche actief en verandert het aanzien van vastgoedfranchising als zodanig met zijn unieke bedrijfsmodel, leuke coolture, technologische infrastructuur en superieure ondersteuning voor zijn vastgoedprofessionals. Het bedrijf heeft een snelle groei doorgemaakt en omvat meer dan 15.000 vastgoedprofessionals in meer dan 300 kantoren in 45 Amerikaanse staten, Washington DC en Canada. Realty ONE Group behoort tot de top één procent in het land door REAL Trends, is door Entrepreneur Magazine erkend als een Top 5 vastgoedfranchise en staat al zeven jaren op rij op de lijst van de snelst groeiende bedrijven van Inc. 500. Realty ONE Group gaat vooruit en opent deuren, niet alleen voor zijn klanten, maar ook voor vastgoedprofessionals en franchise-eigenaren. Kijk voor meer informatie op www.RealtyONEGroup.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3042679-1&h=4139230741&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3042679-1%26h%3D538004167%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.realtyonegroup.com%252F%26a%3Dwww.RealtyONEGroup.com&a=www.RealtyONEGroup.com].



