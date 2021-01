Supermicro onthult NVIDIA GPU Server testprogramma met toonaangevende kanaalpartners voor het leveren van workloadkwalificatie op externe Supermi

Supermicro-klanten hebben toegang tot 2U HGX A100 4-GPU- of 4U HGX A100 8-GPU-systemen via kanaalpartners - EMEA: Boston en Broadberry; Noord-/Latijns-Amerika: Colfax, Exxact, Microway, Thinkmate en AMAX - maken versneld testen van toonaangevende platforms mogelijk



SAN JOSE, Californië, 21 januari 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , een wereldleider in computergebruik, opslag, netwerkoplossingen en groene computertechnologie, heeft gegevens bekendgemaakt over een nieuw GPU-testprogramma. Met STEP (Supermicro Test station Engagement Partners) als naam, kunnen klanten op basis hiervan Supermicro's 2U HGX A100 4-GPU- of 4U HGX A100 8-GPU-systeem met NVIDIA 3(e) generatie NVLink-technologie testen.



https://mma.prnewswire.com/media/1423330/SuperMicro_NVIDIA_GPU_Servers.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1423330/SuperMicro_NVIDIA_GPU_Servers.jpg]



"Supermicro's samenwerking met NVIDIA in het GPU-testprogramma levert via kanaalpartners een unieke kans om workloads op externe Supermicro-servers te testen door gebruik te maken van NVIDIA's HGX A100-platforms", legt Don Clegg, senior vice president, Worldwide Sales, Supermicro uit. "Dit programma zal de kracht van deze servers demonstreren om unieke applicaties te ondersteunen en oplossingen sneller te kunnen vercommercialiseren."



Klanten hebben toegang tot het programma via de Supermicro STEP-landingspagina [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3042177-1&h=3404559652&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3042177-1%26h%3D1612214943%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fa100%26a%3Dlanding%2Bpage&a=landingspagina] met links naar deelnemende partners waar klanten kunnen beginnen met het registratieproces. Daarna kunnen klanten rechtstreeks linken naar externe Supermicro NVIDIA HGX A100-platforms om hun uitgebreide workloads te testen en te kwalificeren.



"Het NVIDIA HGX AI-supercomputerplatform is speciaal gebouwd voor de hoogste prestaties op het gebied van simulatie, data-analyse en AI-toepassingen", aldus Paresh Kharya, senior director Product Management and Marketing bij NVIDIA. "De beslissing van Supermicro om hun STEP-programma op te bouwen op basis van NVIDIA's HGX-technologie, zal klanten toegang geven tot het toonaangevende platform dat de meest complexe problemen kan aanpakken en een wezenlijke verandering teweeg kan brengen in de wereldwijde onderzoeksgemeenschap."



Supermicro's geavanceerde high-density 2U- en 4U-servers zijn voorzien van NVIDIA HGX A100 4-GPU en 8-GPU-moederborden. De verhouding van Supermicro's Advanced I/O Module (AIOM) verbetert de netwerkcommunicatie verder met hoge mate van flexibiliteit. De AIOM kan worden gekoppeld aan de nieuwste high-speed, low latency PCI-E 4.0 opslag- en netwerkapparaten die NVIDIA GPUDirect® RDMA en GPUDirect Storage ondersteunen met NVMe over Fabrics (NVMe-oF) op NVIDIA Mellanox® InfiniBand die het schaalbare multi -GPU-systeem probleemloos van een continue datastroom voorziet.



Deelnemende partners



EMEA:



Boston



"Boston is verheugd om onze Europese partners en klanten de mogelijkheid te bieden om een van Supermicro's beste en eerste servers op de markt te testen op basis van NVIDIA A100(TM) GPU's", aldus Manoj Nayee, Managing Director, Boston. "Het Supermicro AS -2124GQ-NART-systeem is een ideale bouwsteen voor AI-clustervereisten die worden aangeboden in de compacte 2U-vormgeving die een indrukwekkend compacte configuratie biedt en vier NVIDIA A100 GPU's ondersteunt. Het team van Boston Labs en de Boston Training Academy kijkt ernaar uit om klanten te ondersteunen bij het testen, trainen en implementeren van deze volgende generatie versneld computergebruik."



Broadberry



"Kunstmatige intelligentie (AI) is een gebied van strategisch belang geworden en een belangrijke motor van economische ontwikkeling voor Europa, aldus de Europese Commissie", aldus Colin Broadberry, president van Broadberry Data Systems. "Daarom is het Broadberry-team zo enthousiast om samen te werken met Supermicro om klanten externe toegang te bieden tot de op NVIDIA A100 grafische verwerkingseenheden (GPU) gebaseerde servers, de Broadberry CyberServe A+ Server 2124GQ-NART en CyberServe EPYC EP2-4124GO-NART GPU Server."



Noord-/Latijns-Amerika:



Colfax



"Colfax International is verheugd om samen te werken met Supermicro en NVIDIA bij de lancering van dit nieuwe testprogramma waarmee gebruikers binnen de gehele bedrijfstak toegang hebben tot de Supermicro AS -2124GQ-NART, het nieuwste en krachtigste 2U GPU-serverplatform dat NVIDIA's nieuwe HGX A100 benadrukt. 4-GPU", aldus Gautam Shah, CEO. "Deze oplossing kan nieuwe snelheden opleveren voor eerdere uitdagingen, waardoor HPC- en AI-workloads worden versneld, wat uiteindelijk een snellere oplossing mogelijk maakt. Met de expertise van Colfax op het gebied van HPC en AI kunnen we gebruikers helpen de beste GPU-oplossing voor hun organisatie te kiezen."



Exxact



"Exxact Corporation is verheugd om samen te werken met Supermicro om externe toegang te bieden tot een krachtig systeem TensorEX TS4-195183185 met 8x A100 40GB SXM4 GPU's met 600GB/s GPU naar GPU bandbreedtemogelijkheden, wat een uitstekende gelegenheid biedt om zijn capaciteiten bij het versnellen van code te bewijzen voor een breed scala aan toepassingen en codes", zegt Andrew Nelson, VP of Technology.



Microway



"Het deskundige team van Microway beveelt de meest flexibele, performante en kosteneffectieve oplossingen aan voor gebruiksklare implementaties. Ons vermogen om deze nieuwste HPC- en AI-systemen snel te leveren, is te danken aan onze nauwe samenwerking met Supermicro", aldus Eliot Eshelman, VP Strategic Accounts bij Microway. "We zijn er trots op dat we de eerste HGX A100 8-GPU-oplossing op de markt kunnen brengen, Supermicro AS -4124GO-NART, als onze Navion 4U GPU met NVLink Server -- en we moedigen potentiële klanten aan om het uit te proberen voordat ze kopen [microway.com] [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3042177-1&h=1782287454&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3042177-1%26h%3D2239444565%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.com%252Fv3%252F__https%253A%252Fwww.microway.com%252Fgpu-test-drive%252Fstep-test-nvidia-a100%252F__%253B!!B4Ndrdkg3tRaKVT9!_xuzSi0vAJQKUaVQ4cojU2LTAnsmPlSZxLQCkOOwKL6bNNOXdnjky4LWA8LeQRao%2524%26a%3Dto%2Btry%2Bit%2Bbefore%2Bthey%2Bbuy%2B%255Bmicroway.com%255D&a=om+het+uit+te+proberen+voordat+ze+kopen+%5Bmicroway.com%5D] met onze nieuwe hulpmiddelen voor testen op afstand."



Thinkmate



"Veel mensen zijn bekend met de kracht van NVIDIA® A100 GPU's voor het versnellen van workloads voor kunstmatige intelligentie (AI), maar sommigen hebben nog nooit gezien hoe goed ze kunnen werken met op AMD gebaseerde CPU's", aldus Brian Corn, vice-president of products voor Thinkmate. "Dankzij onze samenwerking met Supermicro kan Thinkmate klanten de kans geven om Supermicro's krachtige nieuwe op AMD- en NVIDIA-gebaseerde servers uit te proberen - de Thinkmate GPX QN4-22E2-4NV en GPX QN6-42E2-8NV - en de kracht van deze combinatie voor henzelf."



AMAX



AMAX is verheugd om samen te werken met Supermicro en NVIDIA om klanten in staat te stellen een op NVIDIA A100-gebaseerde server DGS-428AS te testen, en om hen te helpen hun meest veeleisende analyses, high-performance computing (HPC), gevolgtrekkingen en trainingsworkloads te versnellen", zei Dr. Rene Meyer, VP of Technology bij AMAX. "AMAX's AceleMax GPU-oplossingen, aangedreven door de nieuwste NVIDIA A100 Tensor Core GPU's, leveren ongekende prestaties en enorme schaalbaarheid op alle versnelde workloads voor HPC, data-analyse, training en inferentie."



