Booking.com introduceert een nieuw systeem voor kwaliteitsclassificaties voor appartementen, vakantiehuizen en villa's

Het nieuwe systeem maakt het makkelijker voor reizigers om de kwaliteit van unieke verblijfsplekken te vergelijken



AMSTERDAM, 21 januari 2020 /PRNewswire/ -- Reizigers hebben tegenwoordig meer keuze dan ooit als ze op zoek zijn naar de perfecte accommodatie op reis. Het hotelclassificatie-sterrensysteem wordt wereldwijd gebruikt en helpt om de kwaliteit van verschillende hotels met elkaar te vergelijken. Voor reizigers die zoeken naar een alternatieve accommodatie, zoals een woning of appartement, was er echter nog geen wereldwijd gangbaar classificatiesysteem. Daar is nu verandering in gekomen. Booking.com introduceert als eerste in de branche een wereldwijd bruikbaar, objectief systeem voor kwaliteitsclassificaties voor appartementen, vakantiehuizen en villa's. Het nieuwe systeem biedt reizigers een maatstaf waarop ze kunnen vertrouwen bij het kiezen van een accommodatie die voldoet aan hun kwaliteitseisen. Deze innovatie laat Booking.com's toewijding zien om een gestroomlijnde reisbeleving te creëren voor reizigers wereldwijd.



De kwaliteitsclassificatie maakt gebruik van een algoritme en machine learning, waarbij gekeken wordt naar meer dan 400 factoren, zoals de locatie, grootte en faciliteiten van een accommodatie. Het helpt reizigers om de kwaliteit en het comfort van een accommodatie, waar ook ter wereld, beter te kunnen beoordelen van een afstand. De scores van de kwaliteitsclassificatie worden vergeleken met nabijgelegen accommodaties om lokale relevantie te verzekeren. De accuraatheid wordt gewaarborgd door de score door het jaar heen te blijven beoordelen.



Voor meer informatie: https://news.booking.com/nl/ [https://news.booking.com/nl/]



Over Booking.com [https://www.booking.com/nl]



Booking.com is in 1996 opgericht in Amsterdam en van een kleine Nederlandse start-up uitgegroeid tot een van de grootste e-commercebedrijven in de reisindustrie ter wereld. Booking.com is onderdeel van Booking Holdings Inc. , en heeft meer dan 17.500 werknemers, in meer dan 198 kantoren in 70 landen wereldwijd. Met als missie om het voor iedereen makkelijker te maken om de wereld te ervaren, investeert Booking.com in digitale technologie die helpt om het reizen zo naadloos mogelijk te laten verlopen en verbindt Booking.com reizigers met de grootste keuze wereldwijd van geweldige plekken om te verblijven. De Booking.com website en app zijn beschikbaar in 43 talen en bieden meer dan 28 miljoen aangemelde accommodaties, in meer dan 155.000 bestemmingen in 228 landen en gebieden wereldwijd.



Volg ons op Twitter [https://twitter.com/bookingcom] en Instagram [https://www.instagram.com/bookingcom/], 'like' ons op Facebook [http://www.facebook.com/bookingcom], en bezoek onze media room [https://news.booking.com/nl/] voor het laatste nieuws, data en informatie.



Neem voor vragen contact op met Edelman:



nlbooking@edelman.com [mailto:nlbooking@edelman.com]



CONTACT: +31-(0)20-3010-980



Web site: https://news.booking.com/nl//