Techleap.nl presenteert plannen om techleiders te empoweren en van Nederland het beste ecosysteem van Europa te maken

AMSTERDAM, 21 januari 2020 /PRNewswire/ -- Vanmiddag om 15.00 uur vindt in het Louwman Museum in Den Haag in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer, de lancering van het Techleap.nl actieplan plaats. Met dit plan wil Techleap.nl Nederland transformeren tot een land dat leiders in tech in staat stelt om grote bedrijven op te bouwen die een positieve impact op de wereld hebben.



De ambities liggen hoog, maar volgens Techleap.nl is dit nodig om het beste ecosysteem van Europa te worden: 15% méér internationaal succes voor Nederlandse scaleups, jaarlijks EUR10 miljard extra venture capital beschikbaar voor tech scaleups, 25% minder moeilijk te vervullen software-developers vacatures, 2x zoveel startups en scaleups in deeptech en versnelde groei voor de 250 meest veelbelovende scaleups in Nederland in 2023.



Met het plan wil Techleap.nl samen met partners (investeerders, beleidsmakers, scaleups en academia) de juiste omstandigheden scheppen waarin bedrijven hard kunnen groeien en internationaliseren. Daarvoor zal Techleap.nl op basis van data-inzichten nieuwe en bestaande programma's en initiatieven ontwikkelen en versnellen. Deze moeten de toegang tot kapitaal, potentiële klanten, technologie en talent voor techleiders verbeteren. Deze toegang is nu vaak lastig, te complex en beperkt. Dit staat de snelle groei van scaleups in de weg en zorgt er nu voor dat de ambitie van het kabinet om van Nederland het beste ecosysteem in Europa te maken, niet wordt gehaald.



Groeiprogramma beste 250 scaleups van Nederland

Acties die Techleap.nl in 2020 gaat nemen, zijn onder andere: samen met pensioenfondsen, banken en de overheid nieuwe manieren van financiering aanboren, Nederlandse scaleups beter op weg helpen in het buitenland en meer buitenlands en divers talent aantrekken. Onderdeel van de plannen is ook de start van een groeiprogramma voor de 250 meest belovende scaleups van Nederland, het Access [https://www.techleap.nl/content/access-program/] programma. Hiermee krijgen ze toegang tot internationale netwerken, specifiek tot kapitaal, talent en markten. De zoektocht naar deze top 250 wordt vanmiddag ook officieel geopend.



De maatregelen moeten - met hulp van het gehele ecosysteem - in 2023 leiden tot een toename van 15% van het aantal scaleups met internationaal succes: een afname van 25 procent in het percentage moeilijk in te vullen vacatures voor software-ontwikkelaars, een vertienvoudiging van het beschikbare venture capital in Nederland en een verdubbeling van het aantal deeptech startups in Nederland.



Nieuwe RvT: Corinne Vigreux, Steven Schuurman, Gillian Tans, Jaap Beernink

Techleap.nl is onderdeel van een grotere ambitie van de overheid om de groei en ontwikkeling van scaleups te versnellen en van Nederland het beste ecosysteem van Europa te maken. Naast Premier Mark Rutte en Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, spreekt onder anderen ook Special Envoy Constantijn van Oranje op het jaarevenement. De 150 aanwezige investeerders, beleidsmakers, scaleups en academica worden opgeroepen om een extra stap te zetten om Nederlandse techleiders te empoweren. Daarnaast zal de nieuwe Raad van Toezicht van Techleap.nl voorgesteld worden. Deze zal bestaan uit Corinne Vigreux (TomTom), Steven Schuurman (Elastic), Gillian Tans (Booking.com), Jaap Beernink (Novel-T) samen met een vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.



Special Envoy van Techleap.nl, Constantijn van Oranje: "Technologie is essentieel voor de toekomstige groei en concurrentiekracht van Nederland, maar mensen stimuleren innovatie en bouwen bedrijven van wereldklasse. Ze maken veranderingen mogelijk en vinden oplossingen voor de zwaarste uitdagingen in de wereld. We willen deze slimme koppen kracht 'empoweren' en ze voorzien van het best mogelijke innovatie-ecosysteem en ondersteunende infrastructuur. Met dit plan hebben we de lat hoog gelegd, nu roepen we het ecosysteem op om samen met ons de doelstellingen te bereiken."



Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer: "Nederland heeft de ambitie om een van de beste startup- en scale-upecosystemen van de wereld te zijn. Onze innovaties kunnen bijdragen aan het oplossen van mondiale, maatschappelijke problemen, terwijl ze tegelijkertijd onze economie sterk en concurrerend houden. Daarom investeer ik de komende vier jaar 65 miljoen euro om startups en scale-ups te helpen groeien. Techleap.nl zal een krachtige motor zijn om onze ondernemers te ondersteunen, bijvoorbeeld in het vinden van geschikt personeel en het aantrekken van investeerders - zowel in eigen land als daarbuiten."



Voorzitter Raad van Toezicht, Corinne Vigreux: "De ondernemersgeest, can-do mentaliteit en het ambitieniveau in Nederland is zeer hoog. Als ondernemer weet ik hoe lastig het is om je bedrijf de laten groeien en schalen. Als we het ecosysteem naar een hoger niveau willen tillen, is het nu tijd om in actie te komen. Ik ben zeer vereerd om mijn ervaring in te zetten om bij te dragen aan de missie van Techleap.nl, en gezamenlijk een leap forward te zetten."



Lees het hele actieplan hier.



Over Techleap.nl

Techleap.nl is een non-profit organisatie, gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Techleap.nl (voorheen StartupDelta) helpt bij het kwantificeren en versnellen van het tech-ecosysteem van Nederland. Techleap.nl creëert een optimaal klimaat voor technologiebedrijven om te schalen met programma's en initiatieven die de toegang tot kapitaal, markt en talent verbeteren. Techleap.nl wordt geleid door Special Envoy, Constantijn van Oranje.



CONTACT: Voor meer informatie over dit persbericht, neem contact op met Rutger Huizenga, Communications Lead Techleap.nl: rutger@techleap.nl of 0652519583.