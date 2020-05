Nieuw Snorboek: Backyard Cooking, koken in de achtertuin

Kook in je achtertuin de sterren van de hemel met het nieuwe boek Backyard Cooking van Arno en Mireille van The Holy Kauw Company. In je achtertuin eenvoudig te bereiden, maar toch superlekkere, gerechten maken op een kampvuur, bbq of gaspitje. Zo lijkt de maaltijd in eigen tuin een diner in de Zuid-Europese buitenlucht. Backyard Cooking verschijnt 8 juni bij Uitgeverij Snor.



Buitenkooktechnieken



Zet je telefoon uit, steek aan die BBQ, bouw dat kampvuur en maak een maaltje dat het beste Europese restaurant doet verbleken. Een vakantie in je achtertuin hoeft niet onder te doen voor een trip door Zuid-Europa, in ieder geval niet op culinair gebied. In het boek vind je recepten voor ontbijt, lunch, diner en borrel, waaronder romige risotto, kampvuurnachos, tempeh spiesjes, ’s mores en heerlijke frisse zomerse drankjes.



Outdoor cooking



In Backyard Cooking gaan Mireille en Arno terug naar de basis: outdoor cooking op één pitje en/of vuur. Zonder oven, zonder gasfornuis. Ze bedachten niet alleen superlekkere snel te bereiden recepten, maar ook gerechten die wat meer tijd nodig hebben. Plus geven in het boek allerlei tips en handigheidjes die buitenkoken nog leuker maken. “Toen de Coronacrisis uitbrak, hebben we heel snel geschakeld. We waren bezig met een Roadtrip Cooking boek, maar bedachten toen deze variant. Want ook in de achtertuin kan koken een avontuurlijk feest zijn.”



Over de makers

Arno en Mireille van Elst besloten vijf jaar geleden het roer om te gooien en samen een cateringbedrijf te beginnen. Ook bedenken ze recepten, foodconcepten en fotograferen ze. Dit is het vierde boek dat ze maken voor Uitgeverij Snor. Eerder verschenen bij Snor: Limonade, Zondag en Kerst. De foto’s in Backyard Cooking zijn van Liesbeth Disbergen (Genomineerd voor GUP Talent van het jaar 2020) van Simone van Rees.



Titel: Backyard Cooking



Ondertitel: De spannendste recepten voor een vakantie in je achtertuin



Auteurs: The Holy Kauw Company, Arno en Mireille van Elst



Fotografie: Liesbeth Disbergen en Simone van Rees



Vormgeving: Esther Snel



Illustraties: Iris Meijering



Formaat: 200 x 250 mm



Bindwijze: Gebonden



Aantal pagina’s: 144



Prijs: 21,99



ISBN: 978-94-6314-120-8



NUR: 441