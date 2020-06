Meer plezier in de slaapkamer met speeltjes voor allebei

Sekstoys voor mannen dragen bij aan fijne seks



TILBURG - Het gebruik van seksspeeltjes tijdens de seks kan bijdragen aan plezier en genot voor allebei.



Sommige stellen gebruiken al seksspeeltjes tijdens de seks: veel vrouwen ervaren meer genot als er naast penetratie ook stimulatie van de clitoris is, bijvoorbeeld met een vibrator.



Maar ook voor mannen valt er extra plezier te behalen: de cockring of prostaatmassage https://www.motsutoys.nl/prostaat-stimulators.html zijn het meest bekend, maar ook een onahole of pocket pussy https://www.motsutoys.nl/kunstvagina-s.html kan uitkomst bieden. Dit soort sekstoys voor mannen kunnen een handjob een stuk beter maken, en bijvoorbeeld ook gebruikt worden wanneer penetratie niet mogelijk of ongewenst is, bijvoorbeeld tijdens de menstruatie.