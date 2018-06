Zomeractiviteiten kinderen in top vijf Nederlandse zomer-uitgaven

Zomerbarometer Ferratum presenteert verwachte uitgaven van consumenten in 18 landen



De categorieën binnenlandse reizen (11,3%), kleding en mode (10,7%) en sociale activiteiten (10%) zullen internationaal in 2018 het grootste deel van de zomeruitgaven opsouperen, zo blijkt uit de Ferratum Zomerbarometer 2018. In de Nederlandse top drie zijn dezelfde categorieën vertegenwoordigd, maar in andere volgorde. Nederlanders geven de meeste voorkeur aan sociale activiteiten (17,4%), boven kleding (13%) en binnenlandse reizen (12,8%). Meteen daarachter staat op vier met 11,9% het financieren van zomeractiviteiten van kinderen. Dit is een nieuwe binnenkomer in de Nederlandse top vijf. Internationaal gezien staat deze categorie op de achtste plaats met 6,7%. In totaal deden zo’n 22.000 respondenten in 18 landen mee aan deze achtste editie van Ferratum’s halfjaarlijkse uitgavenbarometer.



Nederlanders spenderen meer in 2018; internationaal nog steeds in achterhoede



De Ferratum Zomerbarometer houdt al sinds 2014 elk half jaar de vinger aan de pols wat betreft uitgaven in de vakantieperiode in veel Europese landen. De resultaten weerspiegelen ook deze zomer weer het voortdurend veranderende uitgavegedrag en –sentiment. Waar Nederlanders vorig jaar nog aangaven gemiddeld 38% van hun besteedbaar inkomen te spenderen tijdens de zomermaanden, ligt dat percentage met 47% dit jaar een stuk hoger. Nederlanders liggen daarmee overigens in vergelijking tot de andere landen gezien op de twaalfde plek en blijven dus nog steeds in de achterhoede. Respondenten in koplopers Noorwegen (68,5%) en Letland (67%) zijn van plan tijdens de zomervakantie aanzienlijk meer van het inkomen uit te geven. Gevraagd naar waar het vakantiebudget vandaan komt, geeft 57% van de Nederlanders aan dat het volledig uit spaargeld bestaat, 43% verwacht een deel te moeten lenen. Hiermee scoort Nederland net iets hoger dan het internationaal gemiddelde. Daar verwacht 54,3% met spaargeld uit te komen.



Uitgaven voor kinderen lopen op, festivals en Airbnb vallen terug



Ook op een aantal andere punten zijn de verwachtingen van Nederlandse respondenten flink gewijzigd in vergelijking tot vorig jaar. In de top vijf voor Nederland heeft alleen de categorie binnenlandse reizen zich gehandhaafd. Waar festivals vorig jaar nog bovenaan het lijstje stonden, is de categorie dit jaar volledig uit de top vijf verdwenen. Dit geldt eveneens voor buitenlandse reizen, vorig jaar nog goed voor een vijfde plaats met 10%. Nederlanders geven blijkbaar dit jaar de voorkeur aan vakantie in eigen land. Het percentage Nederlandse respondenten dat verwacht gebruik te maken van Airbnb is gekelderd van 41% vorig jaar, naar slechts 17,4% in 2018. Het relatief hogere zomerbudget betekent trouwens niet dat Nederlanders sneller bereid zijn om meer dan 100 euro uit te geven voor een hotelkamer: Slechts 15,4% accepteert een dergelijke prijs. Dit is een flinke daling vergeleken met de 38% van vorig jaar, een trend die de meeste landen laten zien. Enige uitzondering is daarbij Noorwegen, waar 99,4% van de respondenten aangeeft geen probleem te hebben met een hotelkamerprijs van boven de 100 euro.



Over het onderzoek



De Ferratum Zomer Barometer (1) onderzoekt ieder jaar de uitgaven die mensen doen in de zomerperiode. Het is uitgevoerd onder meer dan 22.000 deelnemers in 18 landen van Europa en het Gemenebest. Er is gevraagd naar hun budget voor de vakantie en activiteiten in de zomer, waar zij verblijven en wat zij daarvoor willen betalen.



Over de Ferratum Group



De Ferratum Group is pionier in financiële technologie en mobiel lenen. Het biedt consumenten en bedrijven snelle en gebruiksvriendelijke toegang tot diensten voor mobiel bankieren en mobiel lenen.



Ferratum is onder de leiding van zijn oprichter Jorma Jokela snel gegroeid sinds het in 2005 van start ging. Het in Helsinki gevestigde bedrijf is momenteel actief in 23 landen in Europa, Noord-Amerika en de regio Asia Pacific.



(1): http://www.ferratumbarometer.com/nl/