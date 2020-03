Aan alle kleinkinderen: laat weten dat er aan opa en oma gedacht wordt

Dit is een oproep aan alle kleinkinderen, van jong tot oud: laat opa of oma, of de buur die op leeftijd is, weten dat er aan hen gedacht wordt. Vanwege het coronavirus is het verstandig om nu even niet op bezoek te gaan. Maar het is wel goed om iets te laten horen.



Wat te doen: maak een video en spreek een persoonlijke boodschap in, van maximaal dertig seconden. Stuur de video naar communicatie@kbo-pcob.nl (via bijvoorbeeld wetransfer) of deel deze via Facebook (@kbopcob) of Twitter (@kbo_pcob) en gebruik de hashtag #OmzienNaarElkaar. De boodschap zal een grote steun voor alle senioren zijn. Met of zonder kleinkinderen.



Seniorenorganisatie KBO-PCOB is met zo’n 250 duizend leden één van de grootste ouderenbonden van Nederland. Juist in deze tijd van het coronavirus is het belangrijk om in contact met elkaar te blijven, ook al kan dat niet fysiek. “Omzien naar elkaar” is voor KBO-PCOB al jaren het motto om vereenzaming van ouderen tegen te gaan.