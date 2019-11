42% Nederlanders wil meer premie betalen voor aanpak van zorgproblemen

AMSTERDAM - 26 november 2019 Bijna de helft van de Nederlanders is bereid meer te betalen voor hun maandelijkse zorgverzekeringspremie als de salarissen daardoor omhoog gaan in de zorg óf het personeelstekort in ziekenhuizen of verpleeghuizen opgelost wordt. Ook is de gemiddelde Nederlander in de keuze voor een zorgverzekering erg prijsgedreven. Dat blijkt deze week uit grootschalig onderzoek naar het online afsluiten van een zorgverzekering. Aan de studie van onderzoeksbureau WUA deden in totaal 1.200 consumenten mee.



Meer premie betalen voor salaris zorgpersoneel en terugdringen personeelstekort

In totaal geeft 42% van de respondenten aan het helemaal eens tot enigszins eens te zijn met de stelling “Ik ben bereid meer te betalen voor mijn zorgverzekering als dat betekent dat de salarissen omhoog gaan in de zorg.” Ook op de stelling “Ik ben bereid meer te betalen als daarmee het personeelstekort in ziekenhuizen en verpleeghuizen opgelost wordt” wordt door bijna de helft positief gereageerd (46%).



Loyaliteit bij verzekeraar minder belangrijk dan lagere premie

Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde Nederlander in de keuze voor een zorgverzekering erg prijs gedreven is. Bijna 70% gaf aan “Direct over te stappen naar een andere aanbieder bij een lagere premie met dezelfde dekking”. Naar welke aanbieder men overstapt, is voor een kleine meerderheid van de consumenten in het onderzoek van onderschikt belang (54%). Uit het onderzoek blijkt dat 38% bereid is om dit zorgseizoen over te stappen, 28% blijft en 35% twijfelt nog. Deze flexibele houding ten opzichte van de zorgverzekeraar wordt verder bevestigd in de vraag “Loyaal zijn aan mijn verzekeraar vind ik belangrijker dan een lagere premie.” Hiermee is 44% het (helemaal) oneens, 21% is neutraal en 34% is het helemaal eens tot enigszins eens met deze stelling. Als prijs en aantal vergoedingen buiten beschouwing gelaten worden heeft de keuze voor een zorgverzekeraar onder andere te maken met het ‘vertrouwen in een aanbieder’ (14%) en een ‘snelle afhandeling van declaraties’ (12%).



Meer over het onderzoek

In dit vrije oriëntatie-onderzoek van WUA oriënteren 1.200 consumenten zich 1 uur lang online op desktop en smartphone op het afsluiten van een zorgverzekering. Welke aanbieders worden gevonden? Hoe is de beleving? Voor wie kiest men en waarom? Het onderzoek bestaat uit 4.800 website beoordelingen; iedere consument beantwoordt 32 gesloten en 14 open vragen.